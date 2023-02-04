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Haberler Yaşam Survivor Walison ve Chaby neden yok, ne oldu? Survivor Walison ve Chaby yarışmadan çekildiler mi?
Giriş Tarihi: 04.02.2023 23:19 Güncelleme Tarihi: 04.02.2023 23:19

Survivor Walison ve Chaby neden yok, ne oldu? Survivor Walison ve Chaby yarışmadan çekildiler mi?

Son dakika Survivor Chaby ve Walison neden yok, yarışmadan elendi mi soruları yanıt arıyor. Seçin Piriler, Yusuf Güney ve Berdan Mardini yarışma şartlarına dayanamadığı için Survivor 2023'ten çekilirken, bugünkü ödül oyunlarında Walison ve Chaby de görünmedi. Murat Ceylan ise konu ile ilgili açıklamalarda bulundu. Acun Ilıcalı yaptığı açıklamalarda bu senenin en zorlu sene olduğunu ve daha fazla yarışmacının veda edeceğini bildirdi. Peki, Survivor Walison ve Chaby neden yok, yarışmadan çekildiler mi? Survivor Chaby elendi mi, ne oldu? İşte detaylar…

Survivor Walison ve Chaby neden yok, ne oldu? Survivor Walison ve Chaby yarışmadan çekildiler mi?

Survivor Walison ve Chaby neden yok, elendiler mi sorusu programın takipçileri tarafından aratılıyor. Yarışmanın sevilen ikilisi, son yapılan oyunda yer almadılar. Acun Ilıcalı yaptığı açıklamalarda yarışmacılardan bazılarının çekileceğinden bahsetmişti. Peki, Walison ve Chaby yarışmadan çekildi mi? İşte detaylar

Survivor Walison ve Chaby neden yok, ne oldu? Survivor Walison ve Chaby yarışmadan çekildiler mi?

SURVIVOR WALISON VE CHABY NEDEN YOK?

Ödül oyunu öncesinde seremonide açıklama yapan Murat Ceylan, Walison'la beraber Chaby'nin doktor kontrolünde olduğunu söyledi.

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Survivor Walison ve Chaby neden yok, ne oldu? Survivor Walison ve Chaby yarışmadan çekildiler mi?

SURVİVOR CHABY ELENDİ Mİ?

1 Şubat tarihli Survivor yeni bölümde Acun Ilıcalı, Berdan Mardini ve Seçkin Piriler gibi bir yarışmacının daha ada şartlarına dayanamadığını ve büyük ihtimalle veda edeceğini aktarmıştı.

Bahsedilen ismin Survivor Chaby olduğuna dair net bir açıklama yapılmadı. Bugün ekranlara gelecek yeni bölümde veda edecek ismin Acun Ilıcalı tarafından açıklanması bekleniyor.

Survivor Walison ve Chaby neden yok, ne oldu? Survivor Walison ve Chaby yarışmadan çekildiler mi?

SURVİVOR CHABY HAN KİMDİR?

Chaby Han ya da Çabi, 15 Haziran 1992 yılında Güney Kore'de dünyaya gelmiştir. Chaby Han 28 yaşındadır ve Korelidir. Elin Oğlu yarışması ile tanınan Chaby, Türkiye'de, İstanbul'da yaşamaktadır.

Chaby Han ve ailesi 2007 yılında babasının işi nedeniyle Türkiye'ye yerleşmiştir. Türk okullarında okuyan Chaby, İstanbul Bilgi Üniversitesi Sinema ve Televizyon bölümünde okumuştur.

Survivor Walison ve Chaby neden yok, ne oldu? Survivor Walison ve Chaby yarışmadan çekildiler mi?

Youtube'da da dikkat çeken kaliteli içerikler üreten Chaby Han, evlidir ve eşi Gülce Elibol da Türk'tür. Chaby Han, 2017 yılında Türkiye'de ve dünyada izlenme rekorları kıran Ayla filminde Sung Joon karakterini oynamıştır ve büyük beğeni toplamıştır.

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