Haberler Yaşam Survivor Walison ve Chaby neden yok, ne oldu? Survivor Walison ve Chaby yarışmadan çekildiler mi?

Giriş Tarihi: 04.02.2023 23:19 Güncelleme Tarihi: 04.02.2023 23:19

Survivor Walison ve Chaby neden yok, ne oldu? Survivor Walison ve Chaby yarışmadan çekildiler mi?

Son dakika Survivor Chaby ve Walison neden yok, yarışmadan elendi mi soruları yanıt arıyor. Seçin Piriler, Yusuf Güney ve Berdan Mardini yarışma şartlarına dayanamadığı için Survivor 2023'ten çekilirken, bugünkü ödül oyunlarında Walison ve Chaby de görünmedi. Murat Ceylan ise konu ile ilgili açıklamalarda bulundu. Acun Ilıcalı yaptığı açıklamalarda bu senenin en zorlu sene olduğunu ve daha fazla yarışmacının veda edeceğini bildirdi. Peki, Survivor Walison ve Chaby neden yok, yarışmadan çekildiler mi? Survivor Chaby elendi mi, ne oldu? İşte detaylar…