Survivor'da bu akşam Hikmet, Atakan, Sema ve Ogeday arasındaki yüksek tansiyon damga vuruyor. Haftanın ilk dokunulmazlık mücadelesi için karşı karşıya gelen ünlüler ve gönüllüler takımında yarışmacıların gerginliği yüzlerinden okunurken Hikmet ve Atakan, Ogeday ve Sema'nın yaşadığı gergin anlar çok konuşulacak. Yarışmanın en başından bu yana defalarca kavgaya karışan Hikmet için ise programın izleyenleri artık "Diskalifiye" bekliyor...