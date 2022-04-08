Survivor 72. Bölüm fragmanında yarışmacılar adeta birbirine giriyor. Kısa süre önce aralarında tartışma çıkan Hikmet ve Atakan parkurda yine kavgaya tutuşurken öte yandan Sema ve Ogeday arasında geçen gergin diyalog dikkat çekiyor. Tansiyonun üst sınırlara tırmandığı bölümde haftanın ilk dokunulmazlık mücadelesi kıran kırana geçerken öte yandan dört ismin arasında geçen tartışma seyircilerde yine "Diskalifiye" durumunu akıllara getirdi. Öyle ki Survivor All Star yarışmacısı Hikmet bu sezon girdiği tartışmalarla programda uyarı üstüne uyarı aldı.