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Haberler Yaşam Survivor yarışmacıları birbirine girdi! Hikmet, Atakan, Sema, Ogeday, Sude, Anıl...
Giriş Tarihi: 08.04.2022 14:32 Güncelleme Tarihi: 08.04.2022 14:46

Survivor yarışmacıları birbirine girdi! Hikmet, Atakan, Sema, Ogeday, Sude, Anıl...

Survivor 72. Bölüm fragmanında yarışmacılar adeta birbirine giriyor. Kısa süre önce aralarında tartışma çıkan Hikmet ve Atakan parkurda yine kavgaya tutuşurken öte yandan Sema ve Ogeday arasında geçen gergin diyalog dikkat çekiyor. Tansiyonun üst sınırlara tırmandığı bölümde haftanın ilk dokunulmazlık mücadelesi kıran kırana geçerken öte yandan dört ismin arasında geçen tartışma seyircilerde yine "Diskalifiye" durumunu akıllara getirdi. Öyle ki Survivor All Star yarışmacısı Hikmet bu sezon girdiği tartışmalarla programda uyarı üstüne uyarı aldı.

Survivor yarışmacıları birbirine girdi! Hikmet, Atakan, Sema, Ogeday, Sude, Anıl...

Survivor'da bu akşam Hikmet, Atakan, Sema ve Ogeday arasındaki yüksek tansiyon damga vuruyor. Haftanın ilk dokunulmazlık mücadelesi için karşı karşıya gelen ünlüler ve gönüllüler takımında yarışmacıların gerginliği yüzlerinden okunurken Hikmet ve Atakan, Ogeday ve Sema'nın yaşadığı gergin anlar çok konuşulacak. Yarışmanın en başından bu yana defalarca kavgaya karışan Hikmet için ise programın izleyenleri artık "Diskalifiye" bekliyor...

Survivor yarışmacıları birbirine girdi! Hikmet, Atakan, Sema, Ogeday, Sude, Anıl...

SURVİVOR YARIŞMACILARI BİRBİRİNE GİRDİ!

Survivor All Star 2022'de 72. Bölüm fragmanı yayınlanırken öte yandan bu akşamki bölümde dört yarışmacı adeta birbirine giriyor.

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Survivor yarışmacıları birbirine girdi! Hikmet, Atakan, Sema, Ogeday, Sude, Anıl...

Dokunulmazlık mücadelesi esnasında tansiyon giderek artarken Atakan ve Hikmet temaslı bir kavgaya tutuştu. Murat Ceylan'ın uyardığı iki yarışmacıya, takım arkadaşları müdahale etti.

SURVİVOR 72. BÖLÜM FRAGMANI İZLE | Survivor'da tansiyon doruklara çıktı! 6 yarışmacı birbirine girdi...

Survivor yarışmacıları birbirine girdi! Hikmet, Atakan, Sema, Ogeday, Sude, Anıl...

Öte yandan yine fragmanda; oyun sonrası Sude ve takım arkadaşı Anıl arasında da sesler yükseldi. Sude'yi Nisa sakinleştirdi.

Survivor yarışmacıları birbirine girdi! Hikmet, Atakan, Sema, Ogeday, Sude, Anıl...

Tartışmalar böyle de bitmedi. Survivor dokunulmazlık oyununda bu kez Ogeday ve Sema karşı karşıya geldi.

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