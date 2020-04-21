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Survivor Yasin kimdir, kaç yaşında ve nereli? 2020 Survivor ne iş yapıyor ve boyu kaç?

tüm hızıyla kaldığı yerden yayınlanmaya devam ediyor. Sevilen yarışmanın en dikkat çeken isimlerinden olan 'un hayatı hakkındaki bilgiler izleyiciler tarafından araştırılmaya devam ediyor. Survivor 2020 'Ünlüler Gönüllüler'in son bölümü olay yaratan görüntülere tanıklık etti. Fenomen yarışmanın son bölümünde, Yasin Obuz ile Barış Murat Yağcı villa ödülü oyunu sırasında birbirlerine girdiler. Takım arkadaşlarının sakinleştirmeyi başaramadığı ikilinin öfkesi uzun süre bitmezken, iki yarışmacıyı oyundan ihraç ettiğini açıkladı. Yaşanan olayların ardından 'Survivor ? Yasin Obuz kaç yaşında, nereli ve boyu kaç?' gibi soruların yanıtı araştırılıyor. İşte detaylar…

Giriş Tarihi: 21.04.2020 19:43 Güncelleme Tarihi: 23.04.2020 21:34
Survivor Yasin kimdir, kaç yaşında ve nereli? 2020 Survivor Yasin Obuz ne iş yapıyor ve boyu kaç?

Ekranların sevilen yarışma programı , tüm hızıyla yayınlamaya devam ediyor. Yayınlanmaya başladığı ilk günden beri izleyici ekran başına kilitlemeyi başaran Survivor'ın en dikkat çeken isimlerinden bir tanesi ise oldu. Yasin Obuz'un hayatı hakkında bilgiler izleyiciler tarafından araştırılmaya devam ediyor. Survivor 2020 'Ünlüler Gönüllüler'in son bölümü olay yaratan görüntülere tanıklık etti. Fenomen yarışmanın son bölümünde, Yasin Obuz ile Barış Murat Yağcı villa ödülü oyunu sırasında birbirlerine girdiler. Takım arkadaşlarının sakinleştirmeyi başaramadığı ikilinin öfkesi uzun süre bitmezken, iki yarışmacıyı oyundan ihraç ettiğini açıkladı. Yaşanan olayların ardından 'Survivor ? Yasin Obuz kaç yaşında, nereli ve boyu kaç?' gibi soruların yanıtı araştırılıyor. İşte detaylar…

SURVİVOR YASİN OBUZ KİMDİR?

21 Kasım 1988'de Diyarbakır'da doğan ve 3 kardeşi olan Yasin Obuz, çocukluğundan bu yana spor yapıyor.

İşte hayatı;

Survivor Yasin kimdir, kaç yaşında ve nereli? 2020 Survivor Yasin Obuz ne iş yapıyor ve boyu kaç?

SURVİVOR YASİN KİMDİR?

İlk spor lisansı 1998'de çıkan Obuz, amatör ve profesyonel olarak futbol oynadı. Bunların yanı sıra, çocukluğunda 2 yıl jimnastik yaptı, voleybol ve basketbol da oynadı. Ankara Hacettepe Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi'nde okuyan Obuz, üniversite yıllarında ise spor olarak fitness yaptı.

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Survivor Yasin kimdir, kaç yaşında ve nereli? 2020 Survivor Yasin Obuz ne iş yapıyor ve boyu kaç?

Üniversitede mutfağa merak saldığı için yemek yapmayı öğrenmeye başladı. Yemek yaparken mutlu olduğunu fark eden Yasin, bir dönem Rusya St. Petersburg'da yaşadı ve yaklaşık olarak 20 ülke gezdi. Gittiği ülkelerin mutfak kültürlerini, eğlence tarzlarını, yaşayış biçimlerini gözlemledi. Şimdi kendisine ait küçük bir işletmesi var.

Survivor Yasin kimdir, kaç yaşında ve nereli? 2020 Survivor Yasin Obuz ne iş yapıyor ve boyu kaç?

Geçen sezon Masterchef yarışmasına katılan Yasin bu şekilde Survivor'a seçildi.

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