Survivor Yasin kimdir, kaç yaşında ve nereli? 2020 Survivor Yasin Obuz ne iş yapıyor ve boyu kaç?

Ekranların sevilen yarışma programı Survivor 2020, tüm hızıyla yayınlamaya devam ediyor. Yayınlanmaya başladığı ilk günden beri izleyici ekran başına kilitlemeyi başaran Survivor'ın en dikkat çeken isimlerinden bir tanesi ise Yasin Obuz oldu. Yasin Obuz'un hayatı hakkında bilgiler izleyiciler tarafından araştırılmaya devam ediyor. Survivor 2020 'Ünlüler Gönüllüler'in son bölümü olay yaratan görüntülere tanıklık etti. Fenomen yarışmanın son bölümünde, Yasin Obuz ile Barış Murat Yağcı villa ödülü oyunu sırasında birbirlerine girdiler. Takım arkadaşlarının sakinleştirmeyi başaramadığı ikilinin öfkesi uzun süre bitmezken, Acun Ilıcalı iki yarışmacıyı oyundan ihraç ettiğini açıkladı. Yaşanan olayların ardından 'Survivor Yasin Obuz kimdir? Yasin Obuz kaç yaşında, nereli ve boyu kaç?' gibi soruların yanıtı araştırılıyor. İşte detaylar…

SURVİVOR YASİN OBUZ KİMDİR?

21 Kasım 1988'de Diyarbakır'da doğan ve 3 kardeşi olan Yasin Obuz, çocukluğundan bu yana spor yapıyor.

İşte hayatı;