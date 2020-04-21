Survivor Yasin kimdir, kaç yaşında ve nereli? 2020 Survivor Yasin Obuz ne iş yapıyor ve boyu kaç?

Survivor 2020 tüm hızıyla kaldığı yerden yayınlanmaya devam ediyor. Sevilen yarışmanın en dikkat çeken isimlerinden olan Yasin Obuz'un hayatı hakkındaki bilgiler izleyiciler tarafından araştırılmaya devam ediyor. Survivor 2020 'Ünlüler Gönüllüler'in son bölümü olay yaratan görüntülere tanıklık etti. Fenomen yarışmanın son bölümünde, Yasin Obuz ile Barış Murat Yağcı villa ödülü oyunu sırasında birbirlerine girdiler. Takım arkadaşlarının sakinleştirmeyi başaramadığı ikilinin öfkesi uzun süre bitmezken, Acun Ilıcalı iki yarışmacıyı oyundan ihraç ettiğini açıkladı. Yaşanan olayların ardından 'Survivor Yasin Obuz kimdir? Yasin Obuz kaç yaşında, nereli ve boyu kaç?' gibi soruların yanıtı araştırılıyor. İşte detaylar…