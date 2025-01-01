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Giriş Tarihi: 01.01.2025 20:48 Güncelleme Tarihi: 01.01.2025 20:51

SURVİVOR YEDEKLER KADROSU | Survivor yedek yarışmacılar kimler, belli oldu mu? O isim şaşırttı!

Survivor All Star 2025 yarışmasında gözler yedeklere çevrildi. Gönüllüler takımı yarışa bir kişi eksik başlarken gözler yedeklere çevrildi. Sevilen yarışma programının ilk bölümünde iki yedek yarışmacı takımlara dahil oldu. Peki, Survivor yedek yarışmacılar kimler, belli oldu mu?

SURVİVOR YEDEKLER KADROSU | Survivor yedek yarışmacılar kimler, belli oldu mu? O isim şaşırttı!

Survivor All Star yedek yarışmacıları ile gündeme geldi. All Star ve gönüllüler olarak yarışılacak olan sezonda heyecan dorukta. Gönüllüler takımının 1 kişi eksik başladığı yarışta, ilk bölümde yedek yarışmacılar dahil oldu. Peki, Survivor yedek yarışmacılar kimler? İşte, o isimler...

SURVİVOR YEDEKLER KADROSU | Survivor yedek yarışmacılar kimler, belli oldu mu? O isim şaşırttı!

SURVİVOR 2025 BAŞLADI!

1 Ocak Çarşamba günü saat 20.00'de yeni sezon ilk bölümü ile TV8 ekranlarında başlayan Survivor 2025'de kadrolar netleşirken gözler yedeklere çevrildi.

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SURVİVOR YEDEKLER KADROSU | Survivor yedek yarışmacılar kimler, belli oldu mu? O isim şaşırttı!

SURVİVOR YEDEKLER KADROSU

Survivor yedek kadrodan eski sezondan da tanınan Yusuf Yıldız ve bu sezon ilk defa yarışacak olan Melih katıldı.

Yedeklerden başka yarışmacıların gelip gelmeyeceği ise henüz belli değil.

SURVİVOR YEDEKLER KADROSU | Survivor yedek yarışmacılar kimler, belli oldu mu? O isim şaşırttı!

YUSUF YILDIZ KİMDİR?

Yusuf Yıldız, 2023 Survivor yarışmasında gönüllüler takımındaydı. Yarışmadaki performansı izleyiciler tarafından çok beğenildi.

Survivor 2025'e yedeklerden giren Yusuf ünlüler takımında yer alacak.

SURVİVOR YEDEKLER KADROSU | Survivor yedek yarışmacılar kimler, belli oldu mu? O isim şaşırttı!
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