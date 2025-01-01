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SURVİVOR YEDEKLER KADROSU | Survivor yedek yarışmacılar kimler, belli oldu mu? O isim şaşırttı!
Giriş Tarihi: 01.01.2025 20:48
Güncelleme Tarihi: 01.01.2025
20:51
SURVİVOR YEDEKLER KADROSU | Survivor yedek yarışmacılar kimler, belli oldu mu? O isim şaşırttı!
Survivor All Star 2025 yarışmasında gözler yedeklere çevrildi. Gönüllüler takımı yarışa bir kişi eksik başlarken gözler yedeklere çevrildi. Sevilen yarışma programının ilk bölümünde iki yedek yarışmacı takımlara dahil oldu. Peki, Survivor yedek yarışmacılar kimler, belli oldu mu?