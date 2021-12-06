Survivor yeni sezon All Star yarışmacıları kadrosu belli oldu mu? Survivor 2022 sezonunda yarışmacılar kimler olacak, ne zaman başlayacak?

Çekimleri Dominik'te gerçekleşen Survivor 2022 All Star yeni sezon kadrosu için geri sayım başladı. İlk yarışmacının Barış Murat Yağcı olarak açıklandığı yarışma programında geçmiş sezonlara imza atan isimler şampiyonluk için parkurda adeta ter dökecek. Bu noktada ise binlerce kişi "Survivor yeni sezon All Star yarışmacıları kadrosu belli oldu mu, kimler olacak, ne zaman başlayacak?" soruları yanıt aramaya başladı. Sevilen yarışma programında geçtiğimiz sene Ocak ayında start verilmişti. Peki, 2022 Survivor yeni sezon All Star yarışmacıları kadrosu belli oldu mu, kimler olacak, ne zaman başlayacak? İşte detaylar...