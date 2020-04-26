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Survivor Yunus Emre kimdir, kaç yaşında ve aslen nereli? 2020 Survivor Yunus Emre Özden boyu kaç ve mesleği ne? İşte hayatı

TV8 ekranlarının sevilen yarışma programı Survivor 2020, pek çok dizi ve programın yayınlanmadığı şu günlerde izleyicileri ekran başına kilitlemeye devam ediyor. Heyecanın bir an bile eksik olmadığı programın yarışmacıları merak edilen konular arasında yer alıyor. Bu noktada yarışmayı katıldığı ilk günden beri oldukça iyi mücadele eden Yunus Emre Özden kimdir? sorusu vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Peki, Yunus Emre Özden kaç yaşında, nereli ve boyu kaç? Sabah.com.tr olarak ayrıntıları sizler için hazırladık…

Giriş Tarihi: 26.04.2020 22:19 Güncelleme Tarihi: 26.04.2020 22:19
Survivor Yunus Emre kimdir, kaç yaşında ve aslen nereli? 2020 Survivor Yunus Emre Özden boyu kaç ve mesleği ne? İşte hayatı

Ekrana geldiği ilk tarihten itibaren ilgiyle izlenen Survivor 2020, izleyicilerini ekrana kilitlemeye devam ediyor. Birbirinden başarılı yarışmacıların birincilik için mücadele ettiği yarışma, zorlu parkurları ve eğlenceli ada hayatıyla dikkat ediyor. Yarışmanın bir başka dikkat çekici unsuru ise yarışmacılar. Survivor Yunus Emre kimdir, kaç yaşında ve nereli bu bağlamda en sık araştırılan sorulardan bir tanesi. Survivor Yunus Emre hakkında merak edilenlere haberimizde yer verdik.

SURVİVOR YUNUS EMRE ÖZDEN KİMDİR? YUNUS EMRE ÖZDEN KAÇ YAŞINDA, NERELİ?

29.03.1993 İstanbul/Silivri'de doğan ve hala Silivri'de ikamet eden model, 1.85 boyunda ve 82 kilo. 2 çocuklu ailenin tek oğlu olan Survivor Yunus Emre, Açıköğretim Fakültesi'nde Ulaştırma Lojistik okuyor.

İşte Survivor Yunus Emre Özden'in biyografisi...

Survivor Yunus Emre kimdir, kaç yaşında ve aslen nereli? 2020 Survivor Yunus Emre Özden boyu kaç ve mesleği ne? İşte hayatı

Lise hayatında yaşadığı bir rahatsızlık sonucu çok kilo aldığını ve okuldayken aldığı kilolarla çok dalga geçildiği için okulu bir türlü sevemediğini ifade eden Yunus Emre, bu sebeple tedavisi sona erdiğinde okul çıkışı şehir stadında koşarak 96 kilodan 64 kiloya düşmeyi başarmış.

17 yaşına geldiğinde başvuru yaptığı ajanslarla katalog çekimleri yapmaya başlayan Yunus Emre, 18-19 yaşlarında Fashion Week'lerde çıkmaya başladıktan sonra modelliğin bir parçasının da spor olduğunu ve bu nedenle kum torbasının başında saatler geçirdiğini, küçüklüğünde ise hep dövüşçü olmayı hayal ettiğini fakat ailesinin buna izin vermediğini söylüyor.

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Survivor Yunus Emre kimdir, kaç yaşında ve aslen nereli? 2020 Survivor Yunus Emre Özden boyu kaç ve mesleği ne? İşte hayatı

Daha sonrasında spor salonuna gelen profesyonel kick boxer, güreşçi ve karetecilerle yaptığı antremanlarda onlardan daha iyi olduğunu fark eden Yunus Emre, MMA dövüşlerine katılmaya başlıyor. 2019'da Türkiye 3.'sü, İstanbul 2.'si olan Yunus Emre, şu anda modellik ve yardımcı oyunculukla ilgilendiğini, aksiyon filmi çekmek ve dövüş kulübü sahibi olmak gibi hayalleri olduğunu ifade ediyor.

Survivor Yunus Emre kimdir, kaç yaşında ve aslen nereli? 2020 Survivor Yunus Emre Özden boyu kaç ve mesleği ne? İşte hayatı

MMA federasyonunun bile hocam diyerek hitap ettiği bir manken dövüşçü olduğunu söyleyen Yunus Emre, MMA'nın kötülüklerden arınma yolu ve kendi çapında başarısızlıklardan başarılar çıkarma öyküsü olduğunu düşünüyor.

Survivor Yunus Emre kimdir, kaç yaşında ve aslen nereli? 2020 Survivor Yunus Emre Özden boyu kaç ve mesleği ne? İşte hayatı
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