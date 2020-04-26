Survivor Yunus Emre kimdir, kaç yaşında ve aslen nereli? 2020 Survivor Yunus Emre Özden boyu kaç ve mesleği ne? İşte hayatı

TV8 ekranlarının sevilen yarışma programı Survivor 2020, pek çok dizi ve programın yayınlanmadığı şu günlerde izleyicileri ekran başına kilitlemeye devam ediyor. Heyecanın bir an bile eksik olmadığı programın yarışmacıları merak edilen konular arasında yer alıyor. Bu noktada yarışmayı katıldığı ilk günden beri oldukça iyi mücadele eden Yunus Emre Özden kimdir? sorusu vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Peki, Yunus Emre Özden kaç yaşında, nereli ve boyu kaç? Sabah.com.tr olarak ayrıntıları sizler için hazırladık…