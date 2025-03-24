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SURVİVOR'DA ELEME DÜEOLLOSU: 24 Mart Survivor'da bu hafta kim elendi, dokunulmazlığı kim kazandı?
Giriş Tarihi: 24.03.2025 21:22
Güncelleme Tarihi: 24.03.2025
21:22
SURVİVOR'DA ELEME DÜEOLLOSU: 24 Mart Survivor'da bu hafta kim elendi, dokunulmazlığı kim kazandı?
Survivor All Star'da rekabet yine dorukta! Haftanın ilk dokunulmazlık oyununda Gönüllüler ve All Star takımları, parkurda kozlarını paylaştı. İlk etapta kazanmak için büyük bir mücadele verilirken, ikinci etapta ise tansiyon veda düellosu ile iyice yükseldi. Finale kalan İsmail ve Doğuş, adada kalmak için sonuna kadar savaştı. Peki, bu zorlu gecede Survivor'da kim elendi? Dokunulmazlığı hangi takım kazandı? 24 Mart 2025 Pazartesi akşamı Survivor'da yaşananlar ve elenen isim burada!