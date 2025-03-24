SURVİVOR’DA ELEME DÜEOLLOSU: 24 Mart Survivor’da bu hafta kim elendi, dokunulmazlığı kim kazandı?

Survivor'da heyecan tüm hızıyla devam ediyor! Eleme düellosunda ise finale kalan iki yarışmacıdan biri hayallerine veda edecek. Peki, 24 Mart Pazartesi Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı, kim adaya veda etti? İşte Survivor'un son bölümünde yaşanan çarpıcı gelişmeler...