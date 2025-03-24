Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam SURVİVOR'DA ELEME DÜEOLLOSU: 24 Mart Survivor'da bu hafta kim elendi, dokunulmazlığı kim kazandı?
Giriş Tarihi: 24.03.2025 21:22 Güncelleme Tarihi: 24.03.2025 21:22

SURVİVOR'DA ELEME DÜEOLLOSU: 24 Mart Survivor'da bu hafta kim elendi, dokunulmazlığı kim kazandı?

Survivor All Star'da rekabet yine dorukta! Haftanın ilk dokunulmazlık oyununda Gönüllüler ve All Star takımları, parkurda kozlarını paylaştı. İlk etapta kazanmak için büyük bir mücadele verilirken, ikinci etapta ise tansiyon veda düellosu ile iyice yükseldi. Finale kalan İsmail ve Doğuş, adada kalmak için sonuna kadar savaştı. Peki, bu zorlu gecede Survivor'da kim elendi? Dokunulmazlığı hangi takım kazandı? 24 Mart 2025 Pazartesi akşamı Survivor'da yaşananlar ve elenen isim burada!

SURVİVOR’DA ELEME DÜEOLLOSU: 24 Mart Survivor’da bu hafta kim elendi, dokunulmazlığı kim kazandı?

Survivor'da heyecan tüm hızıyla devam ediyor! Eleme düellosunda ise finale kalan iki yarışmacıdan biri hayallerine veda edecek. Peki, 24 Mart Pazartesi Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı, kim adaya veda etti? İşte Survivor'un son bölümünde yaşanan çarpıcı gelişmeler...

SURVİVOR’DA ELEME DÜEOLLOSU: 24 Mart Survivor’da bu hafta kim elendi, dokunulmazlığı kim kazandı?

DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

Survivor'da dokunulmazlık oyununu kazanan takım henüz açıklanmadı. Sonuçlar belli olduğunda güncel bilgileri haberimizde bulabilirsiniz.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
SURVİVOR’DA ELEME DÜEOLLOSU: 24 Mart Survivor’da bu hafta kim elendi, dokunulmazlığı kim kazandı?

SURVİVOR ELEME ADAYI KİM OLDU?

Survivor All Star'da haftanın eleme adayı henüz açıklanmadı. Eleme adayı açıklandığında haberlerde yer verilecektir.

SURVİVOR’DA ELEME DÜEOLLOSU: 24 Mart Survivor’da bu hafta kim elendi, dokunulmazlığı kim kazandı?

SURVİVOR KİM ELENDİ?

Sedat ve Batuhan, ilk turda galip gelerek eleme potasından kurtuldu. İsmail ve Doğuş ise final düellosunda karşı karşıya gelecek. Bu zorlu mücadeleden biri galip çıkarken, diğeri Survivor hayallerine veda edecek.

SURVİVOR’DA ELEME DÜEOLLOSU: 24 Mart Survivor’da bu hafta kim elendi, dokunulmazlığı kim kazandı?