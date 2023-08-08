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Haberler Yaşam ‘Susuzluk’ isyanına CHP’li belediyeden ‘vana kapalıydı’ yalanı! Önce iftira sonra dayak: Şalteri indirip tuzağa düşürdüler
Giriş Tarihi: 08.08.2023 18:18 Güncelleme Tarihi: 08.08.2023 18:19

‘Susuzluk’ isyanına CHP’li belediyeden ‘vana kapalıydı’ yalanı! Önce iftira sonra dayak: Şalteri indirip tuzağa düşürdüler

Antalya'nın Alanya ilçesinde 34 gündür evine su gelmediği için isyan eden ve elinde bidonlarla Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin ASAT binasını basan Barış Bütün önceki gece elektrikleri kesilip, darp edildi. Başından, kolundan ve bacağından yaralanan Barış Bütün darp raporu alarak, şikayetçi oldu. Barış Bütün ASAT'ın ortaya attığı 'vana kapalıydı' iftirasıyla ilgili de avukatı aracılığıyla şikayetçi olacağını, elinde kamera görüntülerinin olduğunu belirterek, "Ben isyan edince su geldi. Onlar farkında değiller ancak benim evim 24 saat kamera kaydı yapıyor. Nasıl olur da 'vana kapalı' diye iftira atarlar. " dedi.

Erdoğan ÖZTÜRK
‘Susuzluk’ isyanına CHP’li belediyeden ‘vana kapalıydı’ yalanı! Önce iftira sonra dayak: Şalteri indirip tuzağa düşürdüler

Antalya'nın Alanya ilçesi Mahmutlar Mahallesi'nde 34 gündür evine su gelmediği için isyan eden ve elinde bidonlarla 4 Ağustos'ta Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin ASAT binasını basan kuaför Barış Bütün tepki göstermişti.

‘Susuzluk’ isyanına CHP’li belediyeden ‘vana kapalıydı’ yalanı! Önce iftira sonra dayak: Şalteri indirip tuzağa düşürdüler

'SUSUZLUK' İSYANINA 'VANA KAPALIYDI' YALANI

CHP'li Antalya Büyükşehir Belediyesi ve ASAT ise evde vananın kapalı olduğunu öne sürmüştü. 'Vana kapalıydı' iftirasıyla ilgili avukatı aracılığıyla şikayetçi olacağını söyleyen Barış Bütün önceki akşam taşlı ve sopalı saldırıya uğradı.

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‘Susuzluk’ isyanına CHP’li belediyeden ‘vana kapalıydı’ yalanı! Önce iftira sonra dayak: Şalteri indirip tuzağa düşürdüler

YAŞADIĞI DEHŞETİ SABAH'A ANLATTI

Başından, bacağından yaralanan ve tişörtü kanlar içinde kalan Barış Bütün yaşadıklarını SABAH'a anlattı:

"Önceki gece saat 23.38'de evin elektriği kesildi.

‘Susuzluk’ isyanına CHP’li belediyeden ‘vana kapalıydı’ yalanı! Önce iftira sonra dayak: Şalteri indirip tuzağa düşürdüler

ELEKTRİKLERİ KESİP TUZAĞA DÜŞÜRDÜLER

Dışarıya baktığımda mahallenin ışıkları yanıyordu. Şarteli kontrol etmek için dışarı çıktım. Şartelin kapatıldığını fark ettim. Açmaya çalıştığım sırada karanlıkta taşılı sopalı saldırıya uğradım.

‘Susuzluk’ isyanına CHP’li belediyeden ‘vana kapalıydı’ yalanı! Önce iftira sonra dayak: Şalteri indirip tuzağa düşürdüler

"EŞİM, OĞLUM VE BENİM CAN GÜVENLİĞİM YOK"

Kafamdan, bacağımdan, dizimden ve ayağımdan yaraladım. Tekmelerle dakikalarca vurdular. Ben yerde halsiz kalınca sonra bir anda kaçıp gittiler. Güçlükle eve geldim. Eşim ilk müdahaleyi yaptı. Eve ambulans ve jandarma geldi. Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nden darp raporu aldım. Eşim Suna, oğlum ve benim can güvenliğim yok" diye konuştu.

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