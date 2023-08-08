Haberler Yaşam ‘Susuzluk’ isyanına CHP’li belediyeden ‘vana kapalıydı’ yalanı! Önce iftira sonra dayak: Şalteri indirip tuzağa düşürdüler

Giriş Tarihi: 08.08.2023 18:18 Güncelleme Tarihi: 08.08.2023 18:19

‘Susuzluk’ isyanına CHP’li belediyeden ‘vana kapalıydı’ yalanı! Önce iftira sonra dayak: Şalteri indirip tuzağa düşürdüler

Antalya'nın Alanya ilçesinde 34 gündür evine su gelmediği için isyan eden ve elinde bidonlarla Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin ASAT binasını basan Barış Bütün önceki gece elektrikleri kesilip, darp edildi. Başından, kolundan ve bacağından yaralanan Barış Bütün darp raporu alarak, şikayetçi oldu. Barış Bütün ASAT'ın ortaya attığı 'vana kapalıydı' iftirasıyla ilgili de avukatı aracılığıyla şikayetçi olacağını, elinde kamera görüntülerinin olduğunu belirterek, "Ben isyan edince su geldi. Onlar farkında değiller ancak benim evim 24 saat kamera kaydı yapıyor. Nasıl olur da 'vana kapalı' diye iftira atarlar. " dedi.