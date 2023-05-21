Süt banyosu yapan işçiden şok hareket! Türkiye günlerce onu konuşmuştu!

Süt toplama merkezindeki işçilerden Emre Sayar'ın temizlik kazanında süt banyosu yaptığı ana ait görüntüler, 6 Kasım 2020'de sosyal medyada paylaşıldı. Uğur Turgut'un paylaştığı görüntülere tepki yağdı. Son dakika! Konya'da süt fabrikasında iğrenç skandal! İşçinin süt banyosu görüntüleri sosyal medyada olay oldu | Video SÜTLER İMHA EDİLMİŞTİ ONAY BELGESİ İPTAL EDİLDİ, İŞ YERİ KAPATILDI SKANDAL SONRASI 2 İŞÇİ TUTUKLANMIŞTI 15 YIL İSTENMİŞTİ BERAAT ETTİLER Tekne içerisindeki maddenin süt olmadığı, videonun ardından teknede bulunan çoğunluğu sıcak su olmak üzere süt artığının imha edildiğinin tespit edildiğinin anlatıldığı mütalaada, 'zehirli madde katma' suçu iddiasıyla açılan davada teknenin süt üretimine uygun olmadığı, kişi veya kişilerin sağlığını etkileyecek bir durum olmadığı belirtilerek, 2 sanığın beraati talep edildi. Mahkeme heyeti, yapılan duruşmada sanıklar Emre Sayar ve Uğur Turgut'un beraatine karar verdi. 'HAKLILIĞIM İSPATLANDI' Bana sosyal medya üzerinden de haksız yere hakaretler ettiler. Aile değerlerime zarar vermeye çalıştılar. Bunun için avukatımla birlikte bana hakaret edenlere dava açmaya karar verdik. Şu ana kadar 70 kişiye hakaret davası açtık. Kimseye de hakkımı helal etmiyorum. Umarım adalet yerini bulur ve olayların iç yüzünü araştırmadan sadece kulaktan duyma sözlerle herhangi bir konuda milletimiz yorum yapmayı da inşallah bırakır ' dedi.