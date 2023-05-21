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Giriş Tarihi: 21.05.2023 10:41 Güncelleme Tarihi: 21.05.2023 10:41

Süt banyosu yapan işçiden şok hareket! Türkiye günlerce onu konuşmuştu!

Türkiye'nin konuştuğu iğrenç olay Konya'da yaşanmıştı. Kazanda süt banyosu yapan ve 6 gün cezaevinde kalan Emre Sayar, mahkemenin kapısını çaldı. "Bana hakaret eden 70 kişiden davacıyım" ifadelerini kullandı. İşte haberin detayları

Süt banyosu yapan işçiden şok hareket! Türkiye günlerce onu konuşmuştu!

Süt toplama merkezindeki işçilerden Emre Sayar'ın temizlik kazanında süt banyosu yaptığı ana ait görüntüler, 6 Kasım 2020'de sosyal medyada paylaşıldı. Uğur Turgut'un paylaştığı görüntülere tepki yağdı.

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Süt banyosu yapan işçiden şok hareket! Türkiye günlerce onu konuşmuştu!

SÜTLER İMHA EDİLMİŞTİ
Tarım ve Orman Bakanlığı'nın talimatıyla firmanın Meram Sanayi Sitesi'ndeki süt toplama merkezine giden Tarım ve Orman İl Müdürü Ali Ergin ve beraberindeki ekip, iş yerini denetledi. Denetimlerin ardından iş yerindeki ürünler imha edildi.

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Süt banyosu yapan işçiden şok hareket! Türkiye günlerce onu konuşmuştu!

ONAY BELGESİ İPTAL EDİLDİ, İŞ YERİ KAPATILDI
Ayrıca firmanın işletme onay belgesi iptal edildi, faaliyetlerden menedildi ve mühürlenip kapatıldı. 5996 Sayılı Kanun gereği de hijyen gerekliliklerini aykırılıktan para cezası uygulandı. Olayla ilgili savcılığa da suç duyurusunda bulunuldu.

Süt banyosu yapan işçiden şok hareket! Türkiye günlerce onu konuşmuştu!

SKANDAL SONRASI 2 İŞÇİ TUTUKLANMIŞTI
Soruşturmayla ilgili gözaltına alınan Emre Sayar ve Uğur Turgut, 7 Kasım 2020'de sevk edildikleri mahkemece tutuklandı. Sayar ve Uğur, 12 Kasım'da avukatları aracılığıyla üst mahkemeye itiraz etti. Daha sonra Sayar ve Uğur tutuksuz yargılanmak üzere tahliye edildi.

Süt banyosu yapan işçiden şok hareket! Türkiye günlerce onu konuşmuştu!

15 YIL İSTENMİŞTİ
Tutuksuz yargılanan 2 firma çalışanı hakkında iddianame hazırlandı. İddianamede, Türk Ceza Kanunu'nun 185'inci maddesindeki 'İçilecek sulara veya yenilecek veya içilecek veya kullanılacak veya tüketilecek her çeşit besin veya şeylere zehir katarak veya başka suretlerle bunları bozarak kişilerin hayatını ve sağlığını tehlikeye düşüren kimseye 2 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası verilir' kapsamında yargılanmaları talep edildi.

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