Suya temas edemiyor, terlediğinde vücudunda yanıklar oluşuyor! Öyle bir alerjisi var ki…

Videoda, "Bana akuajenik ürtiker teşhisi konuldu ve bunun anlamı, cildimin kendi terim de dahil olmak üzere herhangi bir suyla temas etmesi durumunda kurdeşen olması, kaşınması ve yanması anlamına geliyor. Ve maalesef bu durumun bir tedavisi yok" diyen kadın devamında ise nasıl duş aldığını anlattı.