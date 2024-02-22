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Haberler Yaşam Suya temas edemiyor, terlediğinde vücudunda yanıklar oluşuyor! Öyle bir alerjisi var ki…
Giriş Tarihi: 22.02.2024 16:00 Güncelleme Tarihi: 22.02.2024 16:02

Suya temas edemiyor, terlediğinde vücudunda yanıklar oluşuyor! Öyle bir alerjisi var ki…

Birçok insan farklı alerjilere sahip olabilir. Bunlar arasında fıstık, polen ve toz gibi yaygın alerjenler bulunurken, bazıları daha nadir görülen alerjenlere maruz kalabilir. Kym adlı bu kadının yaşadığı oldukça nadir bir durum olan 'su alerjisi' ise onun günlük yaşamını adeta bir kabusa çevirmiş. Kym, bu zorlukları ve yaşadığı deneyimleri sosyal medya hesabında izleyicileriyle paylaşıyor.

Suya temas edemiyor, terlediğinde vücudunda yanıklar oluşuyor! Öyle bir alerjisi var ki…

Genç kadın, 'en rahatsız edici deneyimlerden biri' olarak tanımladığı süreç internetteki hesabından takipçileriyle paylaştı.

Suya temas edemiyor, terlediğinde vücudunda yanıklar oluşuyor! Öyle bir alerjisi var ki…

Videoda, "Bana akuajenik ürtiker teşhisi konuldu ve bunun anlamı, cildimin kendi terim de dahil olmak üzere herhangi bir suyla temas etmesi durumunda kurdeşen olması, kaşınması ve yanması anlamına geliyor. Ve maalesef bu durumun bir tedavisi yok" diyen kadın devamında ise nasıl duş aldığını anlattı.

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Suya temas edemiyor, terlediğinde vücudunda yanıklar oluşuyor! Öyle bir alerjisi var ki…

Allergy & Asthma Network'a göre akuajenik ürtiker, suya maruz kaldıktan sonra kişinin cildinde kırmızı, kaşıntılı kurdeşenlerin ortaya çıktığı nadir bir durumdur.

Suya temas edemiyor, terlediğinde vücudunda yanıklar oluşuyor! Öyle bir alerjisi var ki…

Bu alerjik reaksiyon nedeniyle Kym, su teması söz konusu olduğunda kendini 'sınırlaması' gerektiğini söyledi.

Suya temas edemiyor, terlediğinde vücudunda yanıklar oluşuyor! Öyle bir alerjisi var ki…

"Suyla beş dakikadan fazla temas halinde kalamıyorum çünkü bundan daha uzun bir süre suya maruz kalmak beni anafilaktik şoka sokabilir" diye açıklıyor.

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