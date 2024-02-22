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Suya temas edemiyor, terlediğinde vücudunda yanıklar oluşuyor! Öyle bir alerjisi var ki…
Giriş Tarihi: 22.02.2024 16:00
Güncelleme Tarihi: 22.02.2024
16:02
Suya temas edemiyor, terlediğinde vücudunda yanıklar oluşuyor! Öyle bir alerjisi var ki…
Birçok insan farklı alerjilere sahip olabilir. Bunlar arasında fıstık, polen ve toz gibi yaygın alerjenler bulunurken, bazıları daha nadir görülen alerjenlere maruz kalabilir. Kym adlı bu kadının yaşadığı oldukça nadir bir durum olan 'su alerjisi' ise onun günlük yaşamını adeta bir kabusa çevirmiş. Kym, bu zorlukları ve yaşadığı deneyimleri sosyal medya hesabında izleyicileriyle paylaşıyor.