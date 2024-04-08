Tacize uğrayan öğretim görevlisi kadına şok suçlama: Telefonda inleyerek konuştu

T.Ü, telefonda inleyerek konuşmuştur. Rahatsız edilen ve tacize uğrayan her zaman kadınlar olmak zorunda değildir. Bu soruşturma dosyasında müvekkilim erkek olarak kendisini takıntı haline getiren obsesif ve egosu yüksek öğretim görevlisi tarafından aylarca rahatsız edilmiştir. Dosya kapsamındaki yüz kızartıcı eylemlerde maalesef bulunmuştur" ifadelerini kullandı.