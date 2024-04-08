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Tacize uğrayan öğretim görevlisi kadına şok suçlama: Telefonda inleyerek konuştu
Giriş Tarihi: 08.04.2024 15:00
Güncelleme Tarihi: 08.04.2024
15:00
Tacize uğrayan öğretim görevlisi kadına şok suçlama: Telefonda inleyerek konuştu
Ankara'da öğretim görevlisi kadın tacize uğradıktan sonra şikayetçi oldu. Kadına "Telefonda inleyerek konuştu" diyerek hakaretle savunma yapan avukat şikayet edildiği Ankara Barosu'ndan uyarı dahi almadı. Her alanda kadın hakları savunuculuğu yapan ve bunun için özel birimler kuran Ankara Barosu, Avukat Ö.F.A.'nın tacize uğradığı iddia edilen kadına hakaret ederek, rızası olduğu yönündeki ifadelerini görmezden geldi. Disiplin kovuşturmasına yer olmadığı kararının ardından öğretim görevlisinin avukatları rüşvet ihtimali olduğu gerekçesiyle karara itiraz etti.