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Haberler Yaşam Tacize uğrayan öğretim görevlisi kadına şok suçlama: Telefonda inleyerek konuştu
Giriş Tarihi: 08.04.2024 15:00 Güncelleme Tarihi: 08.04.2024 15:00

Tacize uğrayan öğretim görevlisi kadına şok suçlama: Telefonda inleyerek konuştu

Ankara'da öğretim görevlisi kadın tacize uğradıktan sonra şikayetçi oldu. Kadına "Telefonda inleyerek konuştu" diyerek hakaretle savunma yapan avukat şikayet edildiği Ankara Barosu'ndan uyarı dahi almadı. Her alanda kadın hakları savunuculuğu yapan ve bunun için özel birimler kuran Ankara Barosu, Avukat Ö.F.A.'nın tacize uğradığı iddia edilen kadına hakaret ederek, rızası olduğu yönündeki ifadelerini görmezden geldi. Disiplin kovuşturmasına yer olmadığı kararının ardından öğretim görevlisinin avukatları rüşvet ihtimali olduğu gerekçesiyle karara itiraz etti.

Dilhan Dumanoğlu
Tacize uğrayan öğretim görevlisi kadına şok suçlama: Telefonda inleyerek konuştu

Bir üniversitede öğretim üyesi 39 yaşındaki T.Ü, kendisini rahatsız ederek tacizde bulunduğu iddiasıyla E.K. hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulundu. Başsavcılık tarafından başlatılan soruşturma kapsamında taraflar ifade verirken, E.K'nın avukatı Ö.F.A, dilekçesinde T.Ü'yü suçlayarak, tacize uğrayanın müvekkili olduğunu öne sürdü.

Tacize uğrayan öğretim görevlisi kadına şok suçlama: Telefonda inleyerek konuştu

'İNLEYEREK KONUŞTU'
Avukat Ö.F.A. dilekçesinde müvekkilinin T.Ü. ile karşılıklı rıza ile cinsel içerikli konuşmalar yaptıklarını, müstehcen fotoğraflar gönderdiğini iddia etti. Dilekçede Ö.F.A, T.Ü.'nün reddedilmeyi veya terk edilmeyi hazmedemediğini öne sürerek, "Rızaya dayalı görüşmeler vardır. Müvekkilim T.Ü'nün telefonunu kimseyle paylaşmamıştır.

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Tacize uğrayan öğretim görevlisi kadına şok suçlama: Telefonda inleyerek konuştu

T.Ü, telefonda inleyerek konuşmuştur. Rahatsız edilen ve tacize uğrayan her zaman kadınlar olmak zorunda değildir. Bu soruşturma dosyasında müvekkilim erkek olarak kendisini takıntı haline getiren obsesif ve egosu yüksek öğretim görevlisi tarafından aylarca rahatsız edilmiştir. Dosya kapsamındaki yüz kızartıcı eylemlerde maalesef bulunmuştur" ifadelerini kullandı.

Tacize uğrayan öğretim görevlisi kadına şok suçlama: Telefonda inleyerek konuştu

TAZMİNAT DAVASI AÇTI
Söz konusu ifadeler üzerine T.Ü.'nün avukatları Buket Özkanat Gümbül ile Avukat Sercan Hara, Ö.F.A'nın sorunun çözümüne ilişkin hukuksal gerekçeler yerine doğrudan kişiliği hedef alan incitici, aşağılayıcı ifadelere yer verdiği gerekçesiyle Ankara Barosu Başkanlığına şikayette bulundu. Öte yandan T.Ü, Ö.F.A'nın kişilik haklarına saldırı niteliğindeki ifadeleri nedeniyle Ankara 29. Asliye Hukuk Mahkemesinde manevi tazminat davası açtı.

Tacize uğrayan öğretim görevlisi kadına şok suçlama: Telefonda inleyerek konuştu

BARO HAKARETLERİ YOK SAYDI
Ankara Barosu Yönetim Kurulu, Cinsel Taciz ve Cinsel Saldırı Birimine görüş sormadan müştekiye yönelik ağır ifadelerine rağmen Avukat Ö.F.A. hakkında 'disiplin kovuşturması açılmasına yer olmadığı' kararı verdi. Bu kararın üzerine Avukat Gümbül karara itiraz etti.

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