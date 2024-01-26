Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Taçsız kral cinayeti çözüldü! Cesedi parkta bulunmuştu: Namus meselesi yüzünden…
Giriş Tarihi: 26.01.2024 10:08 Güncelleme Tarihi: 26.01.2024 11:32

Taçsız kral cinayeti çözüldü! Cesedi parkta bulunmuştu: Namus meselesi yüzünden…

Bursa'da polis, 18 yıl önce parkta kimliği belirsiz bir cesede rastladı. Bacağında Taçsız kral dövmesi bulunan ve önce bıçaklanıp ardından kurşunlanan gencin Tuncay Türk olduğu anlaşıldı. Yıllar sonra kurulan özel ekip ise kan donduran cinayeti aydınlattı. O dönem 25 yaşında olan Türk'ün aşk yaşadığı kadının ailesi tarafından öldürüldüğü ortaya çıktı!

MUHARREM DOĞANTEZ
Taçsız kral cinayeti çözüldü! Cesedi parkta bulunmuştu: Namus meselesi yüzünden…

Türkiye'nin konuştuğu olay 2006'nın ekim ayında yaşandı. Ekipler bayramın 3'ncü günü Bursa'nın Yıldırım İlçesi'nde kimliği belirsiz, yarı çıplak ve bacağında dövmeli bir gencin cansız bedenine ulaştı. Bacağında taçsız kral dövmesi bulunan gencin bıçaklanarak ve kurşunlanarak öldürüldüğü anlaşıldı. Üzerimde kimliği olmadığı için adı öğrenilemeyen cesedin kime ait olduğunu tespit etmek için çalışmalara başlandı.

Taçsız kral cinayeti çözüldü! Cesedi parkta bulunmuştu: Namus meselesi yüzünden…

Olaydan bir gün sonra merkez Osmangazi İlçesi Başaran Mahallesi'nde bir evde çıkan yangın ise şüpheleri artırdı. Soruşturmayı derinleştiren ekipler, cesedi bulunan gencin 25 yaşındaki Tuncay Türk olduğu bilgisine ulaştı. O dönemde yakın çevresi ile ilişki yaşadığı kadın gözaltına alınırken, olayın zanlılarına bir türlü ulaşılamadı.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Taçsız kral cinayeti çözüldü! Cesedi parkta bulunmuştu: Namus meselesi yüzünden…

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Cinayet Büro Amirliği, Cumhuriyet Başsavcılığı talimatı ile özel bir ekip kurarak 6 ay süren bir soruşturma sonrasında kan donduran cinayeti 18 yılın ardından çözmeyi başardı.

Taçsız kral cinayeti çözüldü! Cesedi parkta bulunmuştu: Namus meselesi yüzünden…

Yapılan soruşturmada, Tuncay Türk'ün o dönemde ilişki yaşadığı kadının akrabaları tarafından evinden zorla kaçırıldığı ve Yiğitler Mahallesi'nde Doğa Parkı'nın içindeki ormanlık alana götürüldüğü ardından burada bıçak ve silah ile öldürdükleri anlaşıldı.

Taçsız kral cinayeti çözüldü! Cesedi parkta bulunmuştu: Namus meselesi yüzünden…

ÖNCE ÖLDÜRDÜLER SONRA DA…
Dosyanın detayına inen ekipler olaydan bir gün sonra Tuncay Türk'ün evinin kundaklanması ve cinayetin planlanmasına adı karışan 40 yaşındaki Y.K.'nın kimliğine ulaştı. Olayın namus yüzünden işlenebileceğini düşünen ekipler kadının akrabalarıyla bağlantılarını da araştırdı. Bu esnada cinayetin geçtiğimiz yıl hayatını kaybeden İ.K. tarafından işlendiği, olaylara onunla birlikte R.A. Z.A ve Y.K.'nın da karıştığı anlaşıldı. Z.A.'nın başka bir suçtan cezaevinde olduğu R.A.'nın da hayatını kaybettiği ortaya çıktı.

SON DAKİKA