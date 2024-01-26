Taçsız kral cinayeti çözüldü! Cesedi parkta bulunmuştu: Namus meselesi yüzünden…

ÖNCE ÖLDÜRDÜLER SONRA DA…

Dosyanın detayına inen ekipler olaydan bir gün sonra Tuncay Türk'ün evinin kundaklanması ve cinayetin planlanmasına adı karışan 40 yaşındaki Y.K.'nın kimliğine ulaştı. Olayın namus yüzünden işlenebileceğini düşünen ekipler kadının akrabalarıyla bağlantılarını da araştırdı. Bu esnada cinayetin geçtiğimiz yıl hayatını kaybeden İ.K. tarafından işlendiği, olaylara onunla birlikte R.A. Z.A ve Y.K.'nın da karıştığı anlaşıldı. Z.A.'nın başka bir suçtan cezaevinde olduğu R.A.'nın da hayatını kaybettiği ortaya çıktı.



