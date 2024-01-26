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Taçsız kral cinayeti çözüldü! Cesedi parkta bulunmuştu: Namus meselesi yüzünden…
Giriş Tarihi: 26.01.2024 10:08
Güncelleme Tarihi: 26.01.2024
11:32
Taçsız kral cinayeti çözüldü! Cesedi parkta bulunmuştu: Namus meselesi yüzünden…
Bursa'da polis, 18 yıl önce parkta kimliği belirsiz bir cesede rastladı. Bacağında Taçsız kral dövmesi bulunan ve önce bıçaklanıp ardından kurşunlanan gencin Tuncay Türk olduğu anlaşıldı. Yıllar sonra kurulan özel ekip ise kan donduran cinayeti aydınlattı. O dönem 25 yaşında olan Türk'ün aşk yaşadığı kadının ailesi tarafından öldürüldüğü ortaya çıktı!