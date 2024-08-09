Giriş Tarihi: 09.08.2024 09:05
Güncelleme Tarihi: 09.08.2024
09:06
Taha Akgül maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? Taha Akgül çeyrek final maçı saati ve canlı yayın kanalı
Taha Akgül Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda çeyrek final maçına çıkıyor. Serbest stil 125 kiloda son 16 turda yarışan milli boksörümüz, Porto Rikolu rakibi Jonovan Smith ile mücadele edecek. 11 Avrupa, 3 dünya, 1 olimpiyat şampiyonluğu bulunan güreşçimizin mücadelesi Taha Akgül maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak sorularıyla araştırılıyor. İşte Taha Akgül çeyrek final maçı saati ve canlı yayın kanalı.