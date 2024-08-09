Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam
Giriş Tarihi: 09.08.2024 09:05 Güncelleme Tarihi: 09.08.2024 09:06

Taha Akgül maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? Taha Akgül çeyrek final maçı saati ve canlı yayın kanalı

Taha Akgül Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda çeyrek final maçına çıkıyor. Serbest stil 125 kiloda son 16 turda yarışan milli boksörümüz, Porto Rikolu rakibi Jonovan Smith ile mücadele edecek. 11 Avrupa, 3 dünya, 1 olimpiyat şampiyonluğu bulunan güreşçimizin mücadelesi Taha Akgül maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak sorularıyla araştırılıyor. İşte Taha Akgül çeyrek final maçı saati ve canlı yayın kanalı.

Taha Akgül maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? Taha Akgül çeyrek final maçı saati ve canlı yayın kanalı

Serbest stil 125 kiloda mücadele eden milli boksörümüz Taha Akgül bugün çeyrek final maçında ter dökecek. Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda boks branşında ülkemizi temsil eden milli sporcumuzun bugünkü karşılaşması; Taha Akgül maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak sorularıyla araştırılıyor. İşte Taha Akgül çeyrek final maçı saati ve canlı yayın kanalı hakkında bilgiler.

Taha Akgül maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? Taha Akgül çeyrek final maçı saati ve canlı yayın kanalı

TAHA AKGÜL OLİMPİYAT MAÇI NE ZAMAN?
Taha Akgül bugün saat 12:00'de son 16 turu ve çeyrek final maçına çıkacak.

Saat 19:15'te ise yarı final müsabakasında mücadele edecek.

10 Ağustos günü de saat 20:30'da bronz madalya ve final yarışları olacak.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Taha Akgül maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? Taha Akgül çeyrek final maçı saati ve canlı yayın kanalı

TAHA AKGÜL MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

Karşılaşmalar TRT Spor'dan naklen aktarılacak.

Taha Akgül maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? Taha Akgül çeyrek final maçı saati ve canlı yayın kanalı

TAHA AKGÜL KİMDİR?
Akgül, 22 Kasım 1990 tarihinde Sivas'ta dünyaya geldi. Karamanoğlu Mehmet Bey Üniversitesi beden eğitimi bölümünden mezun oldu, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Bilimler Enstitüsü Beden Eğitimi ve Spor Bölümünde yüksek lisans yaptı. Avrupa'da serbest güreş tarihinde en fazla şampiyon olan sporcu olarak rekor kırdı. 2021 yılında Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile Spor Müşaviri olarak atanan Akgül, 25 Eylül 2022 tarihinde Macar Bianka Cekusz ile evlendi.

Serbest stil 125 kiloda mücadele eden sporcu Ankara ASKİ Spor Kulübü bünyesinde kariyerini sürdürüyor. 3 kez dünya (2014,2015,2022) ve 11 kez Avrupa (2012,2013,2014,2015,2017,2018,2019,2021,2022,2023,2024) şampiyonu oldu. 2016 Yaz Olimpiyatlarında altın ve 2020 Yaz Olimpiyatlarında bronz madalya kazanana Taha Akgül, 2016 yılından bu yana Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi Sporcu Komisyonu Başkanı olarak görev alıyor.

SON DAKİKA