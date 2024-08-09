Taha Akgül maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? Taha Akgül çeyrek final maçı saati ve canlı yayın kanalı

TAHA AKGÜL KİMDİR?

Akgül, 22 Kasım 1990 tarihinde Sivas'ta dünyaya geldi. Karamanoğlu Mehmet Bey Üniversitesi beden eğitimi bölümünden mezun oldu, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Bilimler Enstitüsü Beden Eğitimi ve Spor Bölümünde yüksek lisans yaptı. Avrupa'da serbest güreş tarihinde en fazla şampiyon olan sporcu olarak rekor kırdı. 2021 yılında Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile Spor Müşaviri olarak atanan Akgül, 25 Eylül 2022 tarihinde Macar Bianka Cekusz ile evlendi.

Serbest stil 125 kiloda mücadele eden sporcu Ankara ASKİ Spor Kulübü bünyesinde kariyerini sürdürüyor. 3 kez dünya (2014,2015,2022) ve 11 kez Avrupa (2012,2013,2014,2015,2017,2018,2019,2021,2022,2023,2024) şampiyonu oldu. 2016 Yaz Olimpiyatlarında altın ve 2020 Yaz Olimpiyatlarında bronz madalya kazanana Taha Akgül, 2016 yılından bu yana Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi Sporcu Komisyonu Başkanı olarak görev alıyor.