TAKDİR-TEŞEKKÜR HESAPLAMA EKRANI! 5.6.7.8.9.10.11.12. sınıflar için takdir teşekkür hesaplama nasıl ve nereden yapılır?

TAKDİR & TEŞEKKÜR BELGESİ KAÇ PUANLA ALINIR?

Dönem sonu not ortalaması 85 ve üstü olan öğrenciler takdir belgesi, 70-84,99 not ortalamasına sahip öğrenciler ise teşekkür belgesi alır. Ortaöğrenim boyunca en az üç öğretim döneminde takdir belgesi alanlara ise ayrıca başarı belgesi verilir. Not ortalaması 70'ten aşağı olan öğrencilere Takdir, Teşekkür belgesi verilmez.