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TAKDİR-TEŞEKKÜR HESAPLAMA EKRANI! 5.6.7.8.9.10.11.12. sınıflar için takdir teşekkür hesaplama nasıl ve nereden yapılır?
Giriş Tarihi: 08.06.2024 06:33
Güncelleme Tarihi: 08.06.2024
06:33
2023-2024 eğitim öğretim yılının bitmesine kısa bir süre kala 'takdir teşekkür hesaplama' araştırılmaya başladı. Karnelerini almak için gün sayan öğrenciler not ortalamalarına göre belge alıp alamayacaklarını hesaplamaya çalışıyor. Belge almak için bazı şartlar ve gerekli bir not ortalaması bulunuyor. Peki, kaç puanla takdir teşekkür alınır? Karnesinde 2 olan teşekkür alabilir mi? Belge almak için kaç ortalama gerekli? İşte takdir teşekkür hesaplama ekranı