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Haberler Yaşam TAKDİR-TEŞEKKÜR HESAPLAMA EKRANI! 5.6.7.8.9.10.11.12. sınıflar için takdir teşekkür hesaplama nasıl ve nereden yapılır?
Giriş Tarihi: 08.06.2024 06:33 Güncelleme Tarihi: 08.06.2024 06:33

TAKDİR-TEŞEKKÜR HESAPLAMA EKRANI! 5.6.7.8.9.10.11.12. sınıflar için takdir teşekkür hesaplama nasıl ve nereden yapılır?

2023-2024 eğitim öğretim yılının bitmesine kısa bir süre kala 'takdir teşekkür hesaplama' araştırılmaya başladı. Karnelerini almak için gün sayan öğrenciler not ortalamalarına göre belge alıp alamayacaklarını hesaplamaya çalışıyor. Belge almak için bazı şartlar ve gerekli bir not ortalaması bulunuyor. Peki, kaç puanla takdir teşekkür alınır? Karnesinde 2 olan teşekkür alabilir mi? Belge almak için kaç ortalama gerekli? İşte takdir teşekkür hesaplama ekranı

TAKDİR-TEŞEKKÜR HESAPLAMA EKRANI! 5.6.7.8.9.10.11.12. sınıflar için takdir teşekkür hesaplama nasıl ve nereden yapılır?

Bu yıl okullar 14 Haziran 2024 tarihinde eğitim öğretim dönemini sonlandırıcak. Mİlyonlarca öğrenci karnelerini heyecanla beklerken not ortalaması ve takdir teşekkür belgesi gündemlerinde yer alıyor. Belge almak isteyen öğrenciler hesaplamalara başladı. Peki, takdir teşekkür nasıl hesaplanır? İşte detaylar

TAKDİR-TEŞEKKÜR HESAPLAMA EKRANI! 5.6.7.8.9.10.11.12. sınıflar için takdir teşekkür hesaplama nasıl ve nereden yapılır?

TAKDİR & TEŞEKKÜR BELGESİ KAÇ PUANLA ALINIR?

Dönem sonu not ortalaması 85 ve üstü olan öğrenciler takdir belgesi, 70-84,99 not ortalamasına sahip öğrenciler ise teşekkür belgesi alır. Ortaöğrenim boyunca en az üç öğretim döneminde takdir belgesi alanlara ise ayrıca başarı belgesi verilir. Not ortalaması 70'ten aşağı olan öğrencilere Takdir, Teşekkür belgesi verilmez.

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TAKDİR-TEŞEKKÜR HESAPLAMA EKRANI! 5.6.7.8.9.10.11.12. sınıflar için takdir teşekkür hesaplama nasıl ve nereden yapılır?

TAKDİR TEŞEKKÜR HESAPLAMA NASIL YAPILIR?

Okul öğrenci ödül ve disiplin kurulu, derslerdeki gayret ve başarılarıyla üstünlük gösteren, tüm derslerden başarılı olan, dönem puanlarının ağırlıklı ortalaması 70,00 den aşağı olmayan ve davranış puanı 100 olan öğrencilerden;

a) 70,00-84,99 arasındakileri teşekkür belgesi,

b) 85,00 ve daha yukarı olanları takdir belgesi,

c) Ortaöğrenim süresince en az üç öğretim yılının bütün döneminde takdir belgesi alanları üstün başarı belgesi ile ödüllendirir.

(2) Üstün başarı belgesi almaya hak kazanan öğrencilere okulun iftihar listesinde yer verilir.

TAKDİR-TEŞEKKÜR HESAPLAMA EKRANI! 5.6.7.8.9.10.11.12. sınıflar için takdir teşekkür hesaplama nasıl ve nereden yapılır?

TAKDİR-TEŞEKKÜR BELGESİ ALMA ŞARTLARI NELER?

Takdir ya da teşekkür belgesi almak için not ortalaması yeterli değildir. Bunun yanında MEB (Milli Eğitim Bakanlığı) tarafından belirlenen yönetmeliğe göre; öğrencinin özürsüz devamsızlık süresinin 5 günü geçmemesi gerekmektedir. Ayrıca devamsızlık süresi 10 günü ve toplamda 30 günü geçen öğrenciler, ders puanlarına bakılmaksızın başarısız kabul edilir.

TAKDİR-TEŞEKKÜR HESAPLAMA EKRANI! 5.6.7.8.9.10.11.12. sınıflar için takdir teşekkür hesaplama nasıl ve nereden yapılır?

TEŞEKKÜR BELGESİ ALMAK İÇİN KAÇ PUAN GEREKLİDİR?

Ortaokul 2. sınıf öğrencileri yani 6. sınıf teşekkür belgesi alabilmek için yine not ortalamasının en az 70 olması gereklidir. Not ortalaması 69.99 olması halinde bile teşekkür belgesi verilmez.

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