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Haberler Yaşam Takeoff kimdir, öldü mü, kaç yaşında öldü? Ünlü rapçi Takeoff öldürüldü mü, neden öldü?
Giriş Tarihi: 01.11.2022 16:52 Güncelleme Tarihi: 01.11.2022 16:52

Takeoff kimdir, öldü mü, kaç yaşında öldü? Ünlü rapçi Takeoff öldürüldü mü, neden öldü?

Son dönemin en sevilen rapçilerinden ABD'li Takeoff hayatını kaybetti! ABD'de hip-hop üçlüsü Migos'un üyesi Takeoff; gerçek ismiyle Kirshnik Khari Ball, katıldığı eğlence organizasyonunda öldü. Rapçinin ölüm haberini duyan hayranları, "Takeoff öldürüldü mü, kim öldürdü?" sorularını akıllara getirdi. Geçtiğimiz ayda ünlü rapçi Coolio da hayatını kaybetmişti. Rapçiyi tanımayan vatandaşlar "Takeoff kimdir, kaç yaşında?" sorularına yanıt arıyor. Peki, Takeoff kimdir, öldü mü, neden öldü? Takeoff öldürüldü mü, kaç yaşında öldü? İşte detaylar…

Takeoff kimdir, öldü mü, kaç yaşında öldü? Ünlü rapçi Takeoff öldürüldü mü, neden öldü?

"Takeoff öldü mü, öldürüldü mü?" soruları, ünlü rapçi hakkında çıkan haberler sonucu sıklıkla aratılmaya başladı. Her rapçi hayatını kaybettikten sonra akıllarda öldürüldü mü sorusu akıllara geliyor. Migos hip hop grubuyla son dönemin en sevilen sanatçıları arasına giren sanatçı, hayatını kaybetti. Peki, Takeoff kimdir, kim öldürdü? Ünlü rapçi Takeoff öldü mü? İşte detaylar…

Takeoff kimdir, öldü mü, kaç yaşında öldü? Ünlü rapçi Takeoff öldürüldü mü, neden öldü?

TAKEOFF KİMDİR?

Profesyonel olarak Takeoff olarak bilinen Kirshnik Khari Ball 18 Haziran 1994'te doğmuştur. Takeoff, Amerikalı bir rapçi, şarkıcı ve söz yazarıdır. Amcası Quavo ve kuzeni Offset ile birlikte kurduğu hip hop ve trap müzik üçlüsü Migos'la tanınmıştır. The Last Rocket albümü solo olduğu tek albümüdür.

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Takeoff kimdir, öldü mü, kaç yaşında öldü? Ünlü rapçi Takeoff öldürüldü mü, neden öldü?

Migos, 2009 yılında Gwinnett County, Georgia eyaletinde kurulan grup, bilinen sahne adlarıyla Quavo, Offset ve Takeoff'dan oluşmaktadır.

Takeoff kimdir, öldü mü, kaç yaşında öldü? Ünlü rapçi Takeoff öldürüldü mü, neden öldü?

TAKEOFF ÖLDÜRÜLDÜ MÜ?

TMZ haber sitesinin bildirdiğine göre Takeoff, katıldığı bir eğlence organizasyonunda vurularak öldürüldü. Ünlü rapçi olay yerinde hayatını kaybetti.

Takeoff kimdir, öldü mü, kaç yaşında öldü? Ünlü rapçi Takeoff öldürüldü mü, neden öldü?

Silahlı saldırı, sanatçı kumar oynarken çıkan tartışma sonucu gerçekleşti.

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