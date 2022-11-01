Haberler Yaşam Takeoff kimdir, öldü mü, kaç yaşında öldü? Ünlü rapçi Takeoff öldürüldü mü, neden öldü?

Giriş Tarihi: 01.11.2022 16:52 Güncelleme Tarihi: 01.11.2022 16:52

Takeoff kimdir, öldü mü, kaç yaşında öldü? Ünlü rapçi Takeoff öldürüldü mü, neden öldü?

Son dönemin en sevilen rapçilerinden ABD'li Takeoff hayatını kaybetti! ABD'de hip-hop üçlüsü Migos'un üyesi Takeoff; gerçek ismiyle Kirshnik Khari Ball, katıldığı eğlence organizasyonunda öldü. Rapçinin ölüm haberini duyan hayranları, "Takeoff öldürüldü mü, kim öldürdü?" sorularını akıllara getirdi. Geçtiğimiz ayda ünlü rapçi Coolio da hayatını kaybetmişti. Rapçiyi tanımayan vatandaşlar "Takeoff kimdir, kaç yaşında?" sorularına yanıt arıyor. Peki, Takeoff kimdir, öldü mü, neden öldü? Takeoff öldürüldü mü, kaç yaşında öldü? İşte detaylar…