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Haberler Yaşam Taksici Oğuz Erge’yi öldürmüştü! Katil Delil Aysal hakkında şok detay: Silahı oraya saklamış!
Giriş Tarihi: 20.03.2024 14:02 Güncelleme Tarihi: 20.03.2024 14:02

Taksici Oğuz Erge’yi öldürmüştü! Katil Delil Aysal hakkında şok detay: Silahı oraya saklamış!

İzmir'de 31 Aralık gecesi taksi şoförü Oğuz Erge, soğukta üşümesin diye aracına aldığı Delil Aysal'ın silahlı saldırısına uğradı. Sırtından üç kurşunla vurulan Oğuz Erge, kurtulamadı. Katil Delil Aysal, ağırlaştırılmış müebbet ve 17 yıl hapis cezasına çarptırılırken cezanın gerekçeli kararı açıklandı. Katil Delil Aysal ile ilgili yeni detaylar ortaya çıktı: Erge'yi öldürdüğü silahı…

AA
Taksici Oğuz Erge’yi öldürmüştü! Katil Delil Aysal hakkında şok detay: Silahı oraya saklamış!

Türkiye'nin konuştuğu olay 31 Aralık gecesi İzmir Gaziemir'de yaşandı. Taksi şoförü Oğuz Erge, soğukta üşümesin diye aracına aldığı kapüşon ve cerrahi maske takan Delil Aysal'ın silahlı saldırısına uğradı. Arka koltukta oturan Aysal'ın sırtından 3 el ateş ederek vurduğu Erge, kurtarılamadı.

Taksici Oğuz Erge’yi öldürmüştü! Katil Delil Aysal hakkında şok detay: Silahı oraya saklamış!

MAHKEMEDE CEZA YAĞDI!

Erge'nin üzerindeki ve aracındaki para ile eşyayı alarak kaçan şüpheli, polisin olay yeri ve çevresindeki 70 güvenlik kamerasının kaydettiği yaklaşık 110 saatlik görüntüyü incelemesiyle Buca'da saklandığı adrese düzenlenen operasyonla yakalandı. Cani Delil Aysal 8 Mart'ta yapılan yargılamada, mahkeme heyeti, sanığın "nitelikli kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet, "nitelikli yağma"dan 14 yıl 10 ay ile "ruhsatsız silah taşıma"dan da 2 yıl 10 ay hapse çarptırıldı.

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Taksici Oğuz Erge’yi öldürmüştü! Katil Delil Aysal hakkında şok detay: Silahı oraya saklamış!

SİLAH TAVAN ARASINDA… KOVANLAR ÇÖPTE…

Delil Aysal'a verilen cezanın gerekçeli kararı da açıklandı. Cinayete ilişkin detaylı bilgiler anlatılan 16 sayfalık gerekçeli kararda; olayda kullanılan silahın sanığın evindeki banyoda tavan arasında, Delil Aysal'ın taksi içerisinden aldığı boş kovanların da mutfakta çöp kovasında bulunduğu aktarıldı.

Taksici Oğuz Erge’yi öldürmüştü! Katil Delil Aysal hakkında şok detay: Silahı oraya saklamış!

'ÖLDÜRMEK' KASTIYLA ATEŞ ETTİ

İddianame, savcının mütalaası, sanığın ifadesi, sanık ile maktul arasında geçen konuşmalar, tanık ifadeleri ve otopsi raporu gibi tüm ayrıntılar da gerekçeli karara eklendi. Mahkeme heyeti kararında, sanığın baştan itibaren yüzünü maskeyle gizlemek, başını kapüşon ile kapatmak suretiyle üzerinde taşıdığı ruhsatsız tabancanın şarjörüne 3 mermi koymak ve maktulün sırt kısmına gelecek şekilde yağma suçunun işlenmesini kolaylaştırmak için "öldürmek" kastıyla ateş ettiğine vurgu yaptı.

Taksici Oğuz Erge’yi öldürmüştü! Katil Delil Aysal hakkında şok detay: Silahı oraya saklamış!

Olayda kullanılan silahın sanığın evindeki banyoda tavan arasında, Delil Aysal'ın taksi içerisinden aldığı boş kovanların da mutfakta çöp kovasında bulunduğu gerekçeli kararda belirtildi. Ateş etmenin asıl amacının maktulün araç içerisinde bulunan cep telefonu ve kulaklığı almak olduğu kaydedilen gerekçeli kararda şu değerlendirmelere yer verildi:

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