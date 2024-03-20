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Taksici Oğuz Erge’yi öldürmüştü! Katil Delil Aysal hakkında şok detay: Silahı oraya saklamış!
Giriş Tarihi: 20.03.2024 14:02
Güncelleme Tarihi: 20.03.2024
14:02
Taksici Oğuz Erge’yi öldürmüştü! Katil Delil Aysal hakkında şok detay: Silahı oraya saklamış!
İzmir'de 31 Aralık gecesi taksi şoförü Oğuz Erge, soğukta üşümesin diye aracına aldığı Delil Aysal'ın silahlı saldırısına uğradı. Sırtından üç kurşunla vurulan Oğuz Erge, kurtulamadı. Katil Delil Aysal, ağırlaştırılmış müebbet ve 17 yıl hapis cezasına çarptırılırken cezanın gerekçeli kararı açıklandı. Katil Delil Aysal ile ilgili yeni detaylar ortaya çıktı: Erge'yi öldürdüğü silahı…