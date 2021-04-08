Taksim Camii Ramazan’a hazırlanıyor! İnşaatın sonuna gelindi işte son hali!

Caminin içerisinde yer alan 6 hat levha da asıldı. Caminin mihrabının yapımı ve taş kaplama işçiliği de tamamlandı. Bodrum katlarda taş ve ahşap kaplama işlerinde sona gelinirken abdesthanelere ise çeşmeler takıldı. İnşaat çalışmalarının bitmesinin ardından halılar da cami içerisindeki yerini alacak.