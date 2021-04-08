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Haberler Yaşam Taksim Camii Ramazan’a hazırlanıyor! İnşaatın sonuna gelindi işte son hali!
Giriş Tarihi: 08.04.2021 09:54 Güncelleme Tarihi: 08.04.2021 09:58

Taksim Camii ’a hazırlanıyor! İnşaatın sonuna gelindi işte son hali!

Taksim Camii'nin açılışına sayılı günler kaldı. İç kısımdaki boya işlemleri tamamlandı. Yerler halılarla kaplandı. Dış cephedeki çalışmalar da sonlandı. hazırlıkları ise böyle fotoğraflandı

Taksim Camii Ramazan’a hazırlanıyor! İnşaatın sonuna gelindi işte son hali!

İstanbul Taksim Meydanı'nda temeli 17 Şubat 2017'de atılan, yaklaşık 2 bin 482 metrekare arsa alanına ve 16 bin 220 metrekare inşaat alanına sahip cami inşaatında sona gelindi.

Taksim Camii Ramazan’a hazırlanıyor! İnşaatın sonuna gelindi işte son hali!

Mimarlığını Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nin mimarı Şefik Birkiye ile Selim Dalaman'ın yaptığı inşaatında dış cephe çalışmaları tamamlandı.

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Taksim Camii Ramazan’a hazırlanıyor! İnşaatın sonuna gelindi işte son hali!

Caminin iç kısmında ise boya çalışmalarının devam ettiği görüldü. Namaz alanındaki ahşap duvar kaplamaları tamamlanan camiye 12 metre çapında avize asıldı.

Taksim Camii Ramazan’a hazırlanıyor! İnşaatın sonuna gelindi işte son hali!

Caminin hatlarındaki ana mekan kubbe göbek yazısında Fatiha Suresi, ana mekan kubbe kasnağında Ali İmran suresi, ana mekan orta kuşak yazısında Bakara Suresinin 285 ve 286. ayetleri ile Haşr Suresinin 20-24. ayetleri, giriş kubbesi göbek yazısında İhlas Suresi, giriş kubbesi kasnak yazısında Ayet-el Kürsi ve Bakara Suresinin 255, 256'ıncı ayetleri, ana kapı üstü yazısında Nisa Suresi'nin 103'üncü ayetinin son kısmı ve İstiklal girişi kapı üstü yazısında ise Ra'd Suresinin 24'üncü ayeti yer alıyor.

Taksim Camii Ramazan’a hazırlanıyor! İnşaatın sonuna gelindi işte son hali!

Caminin içerisinde yer alan 6 hat levha da asıldı. Caminin mihrabının yapımı ve taş kaplama işçiliği de tamamlandı. Bodrum katlarda taş ve ahşap kaplama işlerinde sona gelinirken abdesthanelere ise çeşmeler takıldı. İnşaat çalışmalarının bitmesinin ardından halılar da cami içerisindeki yerini alacak.

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