Taksim patlamasında eski eşi ve kızı ölmüştü! Ünlü oyuncu ateş püskürdü: PKK terör örgütüdür diyemeyen…

Yaptığı konuşmada "Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde PKK, YPG terör örgütü diyemeyen insanlardan daha güçlüyüz." diyen Uçar, "Hem millet olarak, hem halk olarak. Neden güçlüyüz? Çünkü biz halkın arasında gezebiliyoruz, çıkabiliyoruz. Biz sizler böyle durumlarda vesile olduğunuzda mikrofon uzattığınızda biz duygularımızı dile getirebiliyoruz. Ama onlar her zaman korkak olarak konuşabiliyorlar.