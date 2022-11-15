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Haberler Yaşam Taksim patlamasında eski eşi ve kızı ölmüştü! Ünlü oyuncu ateş püskürdü: PKK terör örgütüdür diyemeyen…
Giriş Tarihi: 15.11.2022 15:47 Güncelleme Tarihi: 15.11.2022 16:42

Taksim patlamasında eski eşi ve kızı ölmüştü! Ünlü oyuncu ateş püskürdü: PKK terör örgütüdür diyemeyen…

Beyoğlu İstiklal'deki bomba saldırısında eski eşini ve kızını kaybeden dizi oyuncusu Nurettin Uçar, patlamanın olduğu bölgede hayatını kaybedenlerin anısına karanfil bırakılan noktayı ziyaret etti. Eski eşi ve kızının fotoğrafını gözyaşları içinde karanfillerin arasına bırakan baba Nurettin Uçar, "Halkın korkak olmadığını ve İstiklal Caddesi'nde yapılan böyle eylemlerle hiçbir zaman kalabalığı, insanları, Türk halkını yıldıramayacaklarını bilsinler. Bugün biz burada TBMM'de PKK terör örgütüdür diyemeyen insanlardan daha güçlüyüz, hem millet olarak hem halk olarak" dedi.

DİLAN KAYA
MUSTAFA KAYA
Taksim patlamasında eski eşi ve kızı ölmüştü! Ünlü oyuncu ateş püskürdü: PKK terör örgütüdür diyemeyen…

Beyoğlu İstiklal'deki bomba saldırısında eski eşini ve kızını kaybeden dizi oyuncusu Nurettin Uçar, patlamanın olduğu bölgede hayatını kaybedenlerin anısına karanfil bırakılan noktayı ziyaret etti. Eski eşi ve kızının fotoğrafını gözyaşları içinde karanfillerin arasına bırakan baba Nurettin Uçar, terör eylemlerine tepki gösterdi.

Taksim patlamasında eski eşi ve kızı ölmüştü! Ünlü oyuncu ateş püskürdü: PKK terör örgütüdür diyemeyen…

Yaptığı konuşmada "Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde PKK, YPG terör örgütü diyemeyen insanlardan daha güçlüyüz." diyen Uçar, "Hem millet olarak, hem halk olarak. Neden güçlüyüz? Çünkü biz halkın arasında gezebiliyoruz, çıkabiliyoruz. Biz sizler böyle durumlarda vesile olduğunuzda mikrofon uzattığınızda biz duygularımızı dile getirebiliyoruz. Ama onlar her zaman korkak olarak konuşabiliyorlar.

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Taksim patlamasında eski eşi ve kızı ölmüştü! Ünlü oyuncu ateş püskürdü: PKK terör örgütüdür diyemeyen…

Cesaretli olarak konuşamıyorlar. Bizden aldıkları vergilerle bizim emeklerimizle bu insanlara seçim adı altında yardım yapıyorlar bu ülkede. Bugün PKK, YPG terör örgütü diyemeyen Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde grubu olan siyasi partilere seçim öncesi bir maddi destek yapılıyor. Bunların madem bu kadar gücü mü yoksa neden bunlara bu destek veriliyor? Madem paraları yoksa yapmasınlar siyaset." diye konuştu.

İstiklal Caddesi'nde en acı an! Eşi ve kızını kaybeden oyuncu Nurettin Uçar patlamanın yaşandığı noktaya geldi | Video

Taksim patlamasında eski eşi ve kızı ölmüştü! Ünlü oyuncu ateş püskürdü: PKK terör örgütüdür diyemeyen…

"ABDULLAH ÖCALAN'IN POSTERİNİ DİKENLER NASIL KAMERA KARŞISINA GEÇİP KONUŞABİLİYOR?"

Şehit aileleri olarak bu seçim yardımının yapılmasını istemediklerini dile getiren Uçar, şöyle devam etti: "Neden onlar bizim paralarımızla güçleniyorlar? Neden palazlanıyorlar? Bugün Abdullah Öcalan'ın posterini dikip onun özgürlüğüne kavuşturacağız demek suçtur. Hala bu insanlar nasıl palazlanıyorlar?

Taksim patlamasında eski eşi ve kızı ölmüştü! Ünlü oyuncu ateş püskürdü: PKK terör örgütüdür diyemeyen…

Nasıl kamera karşısına geçip de konuşabilirler? Türk'üyle, Lazıyla, Çerkez'iyle bir bütündür Türkiye Cumhuriyeti. Haklarının kardeşliğinden bahseden insanlar haklarını kardeşlerini halkların kardeşleriyle katlettiriyorlar burada. Bu mu hakların kardeşliği? Bu insanlar korkaktır, cesaretsizdir.

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