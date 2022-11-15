Taksim patlamasında eski eşi ve kızı ölmüştü! Ünlü oyuncu ateş püskürdü: PKK terör örgütüdür diyemeyen…

Beyoğlu İstiklal'deki bomba saldırısında eski eşini ve kızını kaybeden dizi oyuncusu Nurettin Uçar, patlamanın olduğu bölgede hayatını kaybedenlerin anısına karanfil bırakılan noktayı ziyaret etti. Eski eşi ve kızının fotoğrafını gözyaşları içinde karanfillerin arasına bırakan baba Nurettin Uçar, "Halkın korkak olmadığını ve İstiklal Caddesi'nde yapılan böyle eylemlerle hiçbir zaman kalabalığı, insanları, Türk halkını yıldıramayacaklarını bilsinler. Bugün biz burada TBMM'de PKK terör örgütüdür diyemeyen insanlardan daha güçlüyüz, hem millet olarak hem halk olarak" dedi.