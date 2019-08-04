Tam 5 bin yıllık! Eskişehir'deki kazıda bulundu

Çalışmaların sürdürüldüğüne değinen Türkteki, "Taş sanduka mezarın içinde ikili bir gömü söz konusu. Bununla ilgili analizler yapılacak, devam edeceğiz ama 2 kişinin aynı mezarda bulunuyor olması akrabalık ilişkisini bize dolaylı olarak söyleyebilir. Aynı zamanda yaralanmaya bağlı bir ölüm söz konusu. Dolayısıyla bununla ilgili analizlere devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.