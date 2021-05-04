29 Nisan-17 Mayıs tarihleri arasında tam kapanma sokağa çıkma yasağı uygulanıyor. Tam kapanma süreci bittikten sonra ise ne olacağı merak ediliyor. Özellikle bu kapsamda; normalleşme ne zaman sorusu gündeme gelirken bir başka merak edilen konu ise aşı olmayanların durumu oluyor. Aşı olmayanlara sokağa çıkma yasağı olacak mı, aşı olmayanlar seyahat edebilecek mi gibi soruların yanıtları şimdiden sorgulanmaya başlandı. Bu süreçte; hem Bilim Kurulu hem de Kabine Toplantısı kararları dikkatle takip ediliyor. Öte yandan tam kapanma süreci ile birlikte vaka sayılarındaki gözle görülür artış da yaşanmaya başlandı. Tam kapanma sonrası normalleşme ne zaman? Aşı olmayanlara sokağa çıkma yasağı ile seyahat yasağı mı gelecek? İşte son gelişmeler!