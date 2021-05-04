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Giriş Tarihi: 04.05.2021 09:48 Güncelleme Tarihi: 04.05.2021 09:50

sonrası ? Aşı olmayanlara ile seyahat yasağı mı gelecek?

29 Nisan-17 Mayıs tarihleri arasında uygulanıyor. Tam kapanma süreci bittikten sonra ise ne olacağı merak ediliyor. Özellikle bu kapsamda; sorusu gündeme gelirken bir başka merak edilen konu ise aşı olmayanların durumu oluyor. , gibi soruların yanıtları şimdiden sorgulanmaya başlandı. Bu süreçte; hem hem de kararları dikkatle takip ediliyor. Öte yandan tam kapanma süreci ile birlikte vaka sayılarındaki gözle görülür artış da yaşanmaya başlandı. Tam kapanma sonrası normalleşme ne zaman? Aşı olmayanlara sokağa çıkma yasağı ile seyahat yasağı mı gelecek? İşte son gelişmeler!

Tam kapanma sonrası normalleşme ne zaman? Aşı olmayanlara sokağa çıkma yasağı ile seyahat yasağı mı gelecek?

sokağa çıkma yasağının ardından vatandaşlar sürecin nasıl ilerleyeceğini ve kısıtlamaların ne zaman kaldırılacağını merak ediyor. Bu kapsamda; "?" sorusuna yanıt aranırken öte yandan bu süreç içerisinde aşı olmayanlara ne olacağı da merak konusu oldu. Özellikle , aşı olmayanlara var mı şeklindeki sorular giderek önem kazanıyor. Bu bakımdan; ve kararları yakından takip edilirken alınan kararlar büyük önem taşımaktadır. . Tam kapanma sonrası normalleşme ne zaman? Aşı olmayanlara sokağa çıkma yasağı ile seyahat yasağı mı gelecek? Sürece dair son gelişmeler…

Tam kapanma sonrası normalleşme ne zaman? Aşı olmayanlara sokağa çıkma yasağı ile seyahat yasağı mı gelecek?

CNN Türk muhabiri tam kapama dönemi sonrası atılacak adımları ve olasılıkları değerlendirdi.

NORMALLEŞME NE ZAMAN?

Her şeyi vaka sayılarının seyri belirleyecek diyebiliriz. 17 Mayıs'ta artık sürecinin sonuna gelmiş oluyoruz. Peki sonrası ne olacak? Bu soruya ilişkin olarak gözler üyelerinde, Sağlık Bakanı'nda ve sonrasında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın vereceği kararda.

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Tam kapanma sonrası normalleşme ne zaman? Aşı olmayanlara sokağa çıkma yasağı ile seyahat yasağı mı gelecek?

Vaka sayıları döneminde istenen düzeye gelirse ve bu şekilde bir tablo çıkarsa normalleşme adımları da buna göre şekillenecek ama geçtiğimiz haftalarda konuştuğumuz üyelerine baktığımızda genel olarak şunlar ifade ediliyor.

Tam kapanma sonrası normalleşme ne zaman? Aşı olmayanlara sokağa çıkma yasağı ile seyahat yasağı mı gelecek?

'TEDBİRLER NE KADAR ETKİLİ OLACAK BU GÖZLEMLENECEK'

Genel tablo şöyle; eğer istenen düzeyde olmazsa vaka sayılarındaki düşüş normalleşme olsa bile bunun çok hızlı bir normalleşme olmayacağı yönünde bazı sinyaller veriliyor. 17 Mayıs'a doğru biz o tabloyu gördükten sonra netleşecek. Dinamik bir süreç yaşıyoruz, tedbirler ne kadar etkili olacak bu gözlemlenecek. Sonrasında daha net bir yol haritası çizilebilir.

Tam kapanma sonrası normalleşme ne zaman? Aşı olmayanlara sokağa çıkma yasağı ile seyahat yasağı mı gelecek?

'BİLİM KURULU ÜYELERİ VE SAĞLIK BAKANI ANBEAN TAKİP EDİYOR'

Üyeleri ve Sağlık Bakanı anbean bunu takip ediyor. Vaka sayılarında düşüş istendiği gibi olmazsa normalleşme biraz daha yavaş olabilir.

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