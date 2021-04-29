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Haberler Yaşam Tam kapanmada kargolar açık mı, çalışıyor mu? Sokağa çıkma yasağında MNG, ARAS, Sürat, Yurtiçi ve diğer kargolar dağıtım yapıyor mu?
Giriş Tarihi: 29.04.2021 14:42 Güncelleme Tarihi: 29.04.2021 14:43

Tam kapanmada kargolar açık mı, çalışıyor mu? Sokağa çıkma yasağında , , , ve diğer kargolar dağıtım yapıyor mu?

Tam kapanma süreci başlarken bir yandan da kargolar gibi dağıtım firmalarının faaliyetlerine devam edip etmeyeceği konusu özellikle online siparişin popülerleştiği bu günlerde gündeme taşındı. Bu noktada "Sokağa çıkma yasağında kargolar açık mı, çalışıyor mu?" soruları yanıt aramaya başladı. tarafından yayımlanan genelgede tüm bu detaylara yer verilmişti. İşte sokağa çıkma yasağında , , , ve diğer kargolar açık mı? sorusunun yanıtı ve bu işletmelerin çalışma saatleri…

Tam kapanmada kargolar açık mı, çalışıyor mu? Sokağa çıkma yasağında MNG, ARAS, Sürat, Yurtiçi ve diğer kargolar dağıtım yapıyor mu?

Kargo ve dağıtım şirketlerinin tam kapanma sürecinde faaliyetlerine devam edip etmeyeceği konusu araştırılmaya başlandı. Son yıllarda popülerleşen online alışverişle beraber sokağa çıkma yasağından muaf olan kişi ve işletmeler bakanlığın yayımladığı genelge ile duyurulmuştu. Öte yandan binlerce kişi "Sokağa çıkma yasağında , , , kargolar açık mı, çalışıyor mu?" sorularına ait yanıtı araştırıyor. İşte sokağa çıkma yasağında kargo çalışma saatleri ve genelgede konuya dair yer alan detaylar…

Tam kapanmada kargolar açık mı, çalışıyor mu? Sokağa çıkma yasağında MNG, ARAS, Sürat, Yurtiçi ve diğer kargolar dağıtım yapıyor mu?

genelgesinde kargo şirketlerine yer verildi. Yazıda:

Yurt içi ve dışı taşımacılık (ihracat/ithalat/transit geçişler dâhil) ve lojistiğini yapan firmalar ve bunların çalışanları,

Ürün ve/veya malzemelerin nakliyesinde ya da lojistiğinde (kargo dahil), yurt içi ve yurt dışı taşımacılık, depolama ve ilgili faaliyetler kapsamında görevli olanlar,

Kargo, su, gazete ve mutfak tüpü dağıtım şirketleri ve çalışanları yasaklardan muaf olacak.

PTT KARGO AÇIK MI, ÇALIŞIYOR MU?

İçişleri Bakanlığı genelgesine göre kargo görevlileri hafta sonu sokağa çıkma yasağından muaf ve şubeler Cumartesi günü 08.30-17.30 saatleri arasında dağıtım yapıyor. Pazar günü ise PTT şubeleri kapalı ve dağıtım yapılmıyor.

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Tam kapanmada kargolar açık mı, çalışıyor mu? Sokağa çıkma yasağında MNG, ARAS, Sürat, Yurtiçi ve diğer kargolar dağıtım yapıyor mu?

TAM KAPANMADA KARGOLAR AÇIK MI?

Corona virüsü tedbirleri nedeniyle çalışma saatlerinde yapılan düzenlemeler arasında kargoların da olup olmadığı araştırılıyor. Şu ana kadar yapılan resmi açıklamalar ışığında, tam kapanmada kargolar açık olacak. Bakanlıktan yapılan açıklamada tam kapanmadan muaf olacak kişilerin ve yerlerin de listesi yer alırken kargo çalışanlarının muaf olacağı biliniyor.

İçişleri Bakanlığı, 81 ile tam kapanma genelgesi gönderdi

Kısıtlamadan muaf kişi ve yerlerin listesine de yer verilen bakanlık açıklamasında şu ifadeler kullanıldı:

Sokağa çıkma kısıtlamalarının uygulanacağı günlerde istisna kapsamında olduğunu belgelemek ve muafiyet nedeni/güzergahı ile sınırlı olmak kaydıyla;

Tam kapanmada kargolar açık mı, çalışıyor mu? Sokağa çıkma yasağında MNG, ARAS, Sürat, Yurtiçi ve diğer kargolar dağıtım yapıyor mu?

Yeni tedbirler açıklandı. Kısıtlamalar şöyle: '' 29 Nisan 2021 Perşembe akşamı saat 19.00'dan başlayıp, 17 Mayıs 2021 Pazartesi sabah 05.00'e kadar sürecek şekilde tam kapanmaya geçiyoruz. Bu tarihler arasında kesintisiz sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacaktır.

genelgesinde belirtilen üretim, imalat, gıda, temizlik, sağlık gibi alanlarda istisna tutulan kuruluşlar hariç, tüm iş yerleri faaliyetlerine ara verecektir. Yeme içme sektöründe sadece paket servisle hizmet verilebilecek, şartları uygun olan işletmeler bu hizmeti gerektiğinde kesintisiz devam ettirebilecektir.

Hizmetlerini sürdürecek olan kamu kurumlarındaki personel uzaktan veya dönüşümlü çalışmaya yönlendirilecektir. Uzaktan çalışan kamu personeli de sokağa çıkma sınırlamasına tabi olacaktır.''

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