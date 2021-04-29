Tam kapanmada kargolar açık mı, çalışıyor mu? Sokağa çıkma yasağında MNG, ARAS, Sürat, Yurtiçi ve diğer kargolar dağıtım yapıyor mu?

Tam kapanma süreci başlarken bir yandan da kargolar gibi dağıtım firmalarının faaliyetlerine devam edip etmeyeceği konusu özellikle online siparişin popülerleştiği bu günlerde gündeme taşındı. Bu noktada "Sokağa çıkma yasağında kargolar açık mı, çalışıyor mu?" soruları yanıt aramaya başladı. İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan genelgede tüm bu detaylara yer verilmişti. İşte sokağa çıkma yasağında MNG, ARAS, Sürat, Yurtiçi ve diğer kargolar açık mı? sorusunun yanıtı ve bu işletmelerin çalışma saatleri…