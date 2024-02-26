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Haberler Yaşam Tamire bırakılan arabayla öyle şeyler yaptı ki: Usta hepsi iftira dedi!
Giriş Tarihi: 26.02.2024 11:35 Güncelleme Tarihi: 26.02.2024 11:35

Tamire bırakılan arabayla öyle şeyler yaptı ki: Usta hepsi iftira dedi!

Zonguldak'ta ilginç bir olay yaşandı. 36 yaşındaki Gürkan Hepkaya aracını tamirciye bıraktı. İddialara göre motor ustası Şaban Özdemiroğlu, arabayı şahsi işlerinde kullandı. Araç sahibi ise soluğu mahkemede aldı. Kendisine iftira atıldığını söyleyen usta ise olayı şöyle anlattı.

DHA
Tamire bırakılan arabayla öyle şeyler yaptı ki: Usta hepsi iftira dedi!

Tamire bırakılan arabayla öyle şeyler yaptı ki: Usta hepsi iftira dedi! İnanılmaz olay Zonguldak'ta meydana geldi. Gürkay Hepkaya, 2 hafta önce aracının motorunda su kaçağı olduğunu tespit etti.

Tamire bırakılan arabayla öyle şeyler yaptı ki: Usta hepsi iftira dedi!

Aracını, Şaban Özdemiroğlu'nun oto tamirhanesine teslim etti. Bir süre sonra otomobilini tamirden alan Hepkaya, arızanın devam ettiğini fark etti. Yeniden tamirhaneye gitti. Birkaç gün sonra ise ilginç bir olay gerçekleşti. Hepkaya'yı tanımadığı bir numaradan arayan kişi, otomobilini hatalı park ettiğini söyledi.

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Tamire bırakılan arabayla öyle şeyler yaptı ki: Usta hepsi iftira dedi!

Konum olarak aracının tamirhanede olmadığını öğrenen Gürkay, soluğu tamircide aldı. Aracının arızasının giderilmediğini öğrenen Hepkaya, buradan çıkıp polise gitti.

Tamire bırakılan arabayla öyle şeyler yaptı ki: Usta hepsi iftira dedi!

"TEST EDİYORUM HASTANEDE BİRİNİ ZİYARETE GELDİM"
Özdemiroğlu'nun otomobilini şahsi işlerinde kullandığını iddia edip şikayetçi oldu. Polis eşliğinde savcılık talimatıyla otomobilini teslim alan adam, "Tanımadığım bir numara, 'Hastanenin önünde park etmişsiniz çıkamıyorum' dedi. Ben de 'ustaya verdim, tamirde araç' dedim. Numaramı camın kenarından bulmuş. Ben de ustayı arayıp sordum. Usta bana 'Test ediyorum, hastanede birini ziyarete geldim' dedi.

Tamire bırakılan arabayla öyle şeyler yaptı ki: Usta hepsi iftira dedi!

Biraz tuhafıma gitti özel işinde kullanması, ama anlayışla karşıladım. O akşam aracı teslim aldık. Ertesi gün eşim arabayı çalıştırınca su eksik diye uyarı lambası yanmış. Ben de tekrar ustaya götürdüm. 'Bu eskisinden daha kötü oldu, içinde su 2 saat durmuyor' deyince ustayı kötülüyormuşum gibi bozuldu.

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