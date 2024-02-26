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Tamire bırakılan arabayla öyle şeyler yaptı ki: Usta hepsi iftira dedi!
Giriş Tarihi: 26.02.2024 11:35
Güncelleme Tarihi: 26.02.2024
11:35
Tamire bırakılan arabayla öyle şeyler yaptı ki: Usta hepsi iftira dedi!
Zonguldak'ta ilginç bir olay yaşandı. 36 yaşındaki Gürkan Hepkaya aracını tamirciye bıraktı. İddialara göre motor ustası Şaban Özdemiroğlu, arabayı şahsi işlerinde kullandı. Araç sahibi ise soluğu mahkemede aldı. Kendisine iftira atıldığını söyleyen usta ise olayı şöyle anlattı.