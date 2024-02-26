Tamire bırakılan arabayla öyle şeyler yaptı ki: Usta hepsi iftira dedi!

Aracını, Şaban Özdemiroğlu'nun oto tamirhanesine teslim etti. Bir süre sonra otomobilini tamirden alan Hepkaya, arızanın devam ettiğini fark etti. Yeniden tamirhaneye gitti. Birkaç gün sonra ise ilginç bir olay gerçekleşti. Hepkaya'yı tanımadığı bir numaradan arayan kişi, otomobilini hatalı park ettiğini söyledi.