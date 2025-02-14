Haberler
Yaşam
Tandır cinayetinde yeni gelişme: Mahkeme keşif kararı aldı!
Giriş Tarihi: 14.02.2025 00:32
Güncelleme Tarihi: 14.02.2025
00:32
Tandır cinayetinde yeni gelişme: Mahkeme keşif kararı aldı!
Kayseri'de ağabeyi 55 yaşındaki Mehmet Turhan ile onun boşandıktan sonra birlikte yaşadığı 52 yaşındaki eski eşi Firdevs Öztürk'ü iple boğup, cesetlerini tandıra gömdüğü suçlamasıyla 1'i ağırlaştırılmış 2 kez müebbet hapis cezasına çarptırılan 55 yaşındaki Yusuf Turhan hakkında, 19 yaşındaki kız kardeşi Havva Turhan'ı da 35 yıl önce öldürdüğü iddiasıyla ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle yargılandığı davada, yeni bir gelişme yaşandı. Mahkemede 'gizli tanıklık' yapmak isteyen iki kişinin Havva Turhan'ın cansız bedeninin yerini bildiklerini iddia etmeleri üzerine keşif kararı alındı.