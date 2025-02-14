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Haberler Yaşam Tandır cinayetinde yeni gelişme: Mahkeme keşif kararı aldı!
Giriş Tarihi: 14.02.2025 00:32 Güncelleme Tarihi: 14.02.2025 00:32

Tandır cinayetinde yeni gelişme: Mahkeme keşif kararı aldı!

Kayseri'de ağabeyi 55 yaşındaki Mehmet Turhan ile onun boşandıktan sonra birlikte yaşadığı 52 yaşındaki eski eşi Firdevs Öztürk'ü iple boğup, cesetlerini tandıra gömdüğü suçlamasıyla 1'i ağırlaştırılmış 2 kez müebbet hapis cezasına çarptırılan 55 yaşındaki Yusuf Turhan hakkında, 19 yaşındaki kız kardeşi Havva Turhan'ı da 35 yıl önce öldürdüğü iddiasıyla ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle yargılandığı davada, yeni bir gelişme yaşandı. Mahkemede 'gizli tanıklık' yapmak isteyen iki kişinin Havva Turhan'ın cansız bedeninin yerini bildiklerini iddia etmeleri üzerine keşif kararı alındı.

DHA
Tandır cinayetinde yeni gelişme: Mahkeme keşif kararı aldı!

Kocasinan ilçesi Emmiler Mahallesi'nde yaşayan ve boşandıktan sonra yeniden bir araya gelen Mehmet Turhan ve Firdevs Öztürk, 19 Mayıs 2021 tarihinde kayboldu. Çocuklarının kayıp ihbarı üzerine polis, çalışma başlattı. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, çiftin bulunması için yakınlarıyla iletişime geçti.

Tandır cinayetinde yeni gelişme: Mahkeme keşif kararı aldı!

Polis, kayıp Mehmet Turhan'ın kardeşi Yusuf Turhan'ı çelişkili ifadeleri üzerine takibe aldı. Yusuf Turhan'ın evinin yanına yeni tandır yaptırdığını belirleyen polis, kadavra köpeğiyle burada arama yaptı. Aramada, beton dökülen tandırda çiftin cansız bedenleri bulundu.

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Tandır cinayetinde yeni gelişme: Mahkeme keşif kararı aldı!

Tandırı kürekle kıran ekipler, kaybolduktan 22 gün sonra Mehmet Turhan ve Firdevs Öztürk'ün çuvallarda bulunan cesetlerini çıkardı. Olayın ardından Yusuf Turhan ile eşi Nejla Turhan ve oğlu Bedirhan Turhan gözaltına alındı. Şüphelilerden Yusuf Turhan ile oğlu Bedirhan Turhan tutuklandı, Nejla Turhan ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Tandır cinayetinde yeni gelişme: Mahkeme keşif kararı aldı!

22 Kasım 2021'de Kayseri 5'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada sanıklardan Yusuf Turhan, 'Kardeşi kasten öldürmek' suçundan ağırlaştırılmış müebbet, yengesine karşı eyleminden dolayı da 'Kasten öldürme' suçundan müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Heyet, Bedirhan Turhan'a ise 2 kişiyi öldürmekten 2 kez müebbet hapis cezası verdi. Tutuksuz sanık Nejla Turhan ise delil yetersizliğinden beraat etti. Yerel mahkemenin bu kararı, yapılan itirazlar sonrası geldiği Yargıtay 1'inci Ceza Dairesi tarafından da hukuka uygun bulunarak onandı.

Tandır cinayetinde yeni gelişme: Mahkeme keşif kararı aldı!

BU KEZ KIZ KARDEŞİNİ ÖLDÜRMEKTEN DAVA AÇILDI

Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, en son 1990 yılında görülen ve bir daha kendisinden haber alınamayan Havva Turhan'ı öldürdüğü gerekçesiyle ağabey Yusuf Turhan hakkında 'Yakın akrabayı kasten öldürme' suçundan dava açıldı. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilen iddianamede Turhan hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istendi.

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