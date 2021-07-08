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Haberler Yaşam Tanesi 90 lira! Ejder meyvesi için seferberlik başlatıldı
Giriş Tarihi: 08.07.2021 10:51 Güncelleme Tarihi: 08.07.2021 10:58

Tanesi 90 lira! Ejder meyvesi için seferberlik başlatıldı

Mersin'in Erdemli ilçesinde bir üretici diyabet hastası babası için 680 metrekarelik tarlasında ejder meyvesi olarak da bilinen pitaya yetiştirmeye başladı. Üreticiler, "Talep çok, yetişemiyoruz" diye konuştu. İşte ayrıntılar...

Tanesi 90 lira! Ejder meyvesi için seferberlik başlatıldı

Mersin'in Erdemli ilçesinde bir üretici diyabet hastası babası için 680 metrekarelik tarlasında ejder meyvesi olarak da bilinen pitaya yetiştirmeye başladı.

Tanesi 90 lira! Ejder meyvesi için seferberlik başlatıldı

Zamanla verimi de arttıran üretici meyveleri pazarlamaya başladı. Üretici bu yıl sezonun ilk ürününü İstanbul'a tanesi 90 liradan gönderdi.

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Tanesi 90 lira! Ejder meyvesi için seferberlik başlatıldı

Katar ve Rusya'ya ürün gönderdiğini de ifade eden üretici Zeki Akyar, ürünün piyasada büyük talep gördüğünü söyledi.

Tanesi 90 lira! Ejder meyvesi için seferberlik başlatıldı

Üretici Zeki Akyar, "Babamın şeker hastalığından dolayı ejder meyvesi üretmeye başladım. Şeker hastalığını bitirdiğini duydum.

Tanesi 90 lira! Ejder meyvesi için seferberlik başlatıldı

Babam için hobi olarak dikim yaptım. 680 metrekarelik tarlamı üretim için hazırladım. Şuan hem meyve hem de fide satımı yapıyorum" dedi.

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