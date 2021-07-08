Tanesi 90 lira! Ejder meyvesi için seferberlik başlatıldı

Mersin'in Erdemli ilçesinde bir üretici diyabet hastası babası için 680 metrekarelik tarlasında ejder meyvesi olarak da bilinen pitaya yetiştirmeye başladı. Zamanla verimi de arttıran üretici meyveleri pazarlamaya başladı. Üretici bu yıl sezonun ilk ürününü İstanbul'a tanesi 90 liradan gönderdi. Katar ve Rusya'ya ürün gönderdiğini de ifade eden üretici Zeki Akyar, ürünün piyasada büyük talep gördüğünü söyledi. Üretici Zeki Akyar, 'Babamın şeker hastalığından dolayı ejder meyvesi üretmeye başladım. Şeker hastalığını bitirdiğini duydum. Babam için hobi olarak dikim yaptım. 680 metrekarelik tarlamı üretim için hazırladım. Şuan hem meyve hem de fide satımı yapıyorum' dedi. 'Talep çok yoğun, yetişemiyoruz' Ürünü yurtdışına da gönderdiğini belirten Akyar, 'Bu sezonun ilk ürününü tanesi 90 liraya İstanbul'a gönderdim. Bu ürünü yetiştirmeleri için bütün üreticilerimize tavsiye ediyorum. Talep çok yoğun, yetişemiyoruz. Meyveyi yurt dışına da ihracat yapıyoruz. Katar'a Rusya'ya ve Dubai şehrine ürün gönderiyorum. Ama ne yazık ki üretim bölgemizde fazla olmadığı için talepleri karşılayamıyoruz' diye konuştu. Erdemli Ziraat Odası Meclis Başkanı ziraat mühendisi Aşkın Şahin de meyve ile ilgili bilgi verdi. İç rengi kırmızı ve beyaz olmak üzere meyvenin 2 çeşidinin olduğunu ifade eden Şahin, 'İçi kırmızı olan ejder meyvesinin aroması daha çok kivi, muz, ananas ve aynı zamanda armudu andırıyor. İçi beyaz olan ejder meyvesi ise dağ armudu, armut ve aynı zamanda kiviyi andırmaktadır' dedi. 'Küçük alandan büyük gelir imkanı sağlıyor' Şahin, 'Böyle bir iklim ve toprak yapısı dünyada sayılı yerlerinde var. Böyle bir ürünün hem erkenci olması hem toprak ve hava koşullarına uygunluk göstermesi aynı zamanda küçük alandan büyük gelir elde etme imkanı sağlamaktadır' diye konuştu. Limon ve domatese alternatif olarak yetiştirilen ejder meyvesinin üretim alanı ilçede son 10 yılda 100 dekarı geçerken, üretim ise yaklaşık 500 tona ulaştı. Her zaman tüketmeye alışık olunmayan ejder meyvesi farklı görünümü, lezzeti ve sağlık yararları ile son dönemde dikkat çeken meyveler arasında giderek popülerleşiyor. Kabuğu yenmeyen egzotik ejderha meyvesi, tat bakımından kivi ve armut karışımını andırıyor. Kalsiyum, potasyum ve yüksek C vitamini içeriği ile vücut sağlığını koruyan ejderha meyvesi, özellikle diyabeti kontrol atına alıyor ve sindirimi kolaylaştırdığından kilo vermeye yardımcı oluyor. Peki, ejderha meyvesi nasıl yenir? Ejderha meyvesi nasıl saklanır? Ejderha meyvesi nasıl yetiştirilir, faydaları nelerdir? İşte tüm sorularınızın yanıtları… Ejder meyvesi kırmızı kabuklu, beyaz etli kısmı bulunan ve içinde çörek otuna benzeyen çekirdekler ile süslü meyvedir. Çekirdekleri ile birlikte tüketilen şifa deposu bu meyve egzotik meyveleri keşfetmek isteyenler için harika bir seçimdir. Ejder meyvesi seçiminde yumuşak ve olgun olanlar, meyveyi yerken kolaylık sağlar ve lezzet açısından ham olanlara göre daha hoş ve güzeldir. Peki, ejder meyvesi nasıl yenir? ? Ejder meyvesi nasıl saklanır? Ejder meyvesi nasıl yetiştirilir, faydaları nelerdir? İşte merak ettiğiniz tüm detaylar… EJDER MEYVESİ NASIL TÜKETİLİR? Pembe renkli, oval şekli ile kalın bir kabuğu bulunan ejder meyvesi, kolay bir şekilde kabuğundan çıkarılarak yenilebilir. Ejder meyvesini yemek için ilk adım olarak ikiye bölmeniz gerekecektir. Bir sonraki adım ise kaşık yardımı ile etli kısmı çıkarmaktır. Kaşığı meyvenin kabuğunun kenarlarında gezdirerek, etli kısmı gevşetmek için alta doğru sokabilirsiniz. Eğer olgun bir meyveyse kabuğundan kolayca ayrılacaktır. Diğer bir yöntem ise elma gibi çeyrek dilimlere bölerek yemektir. Ayrıca meyveyi ikiye böldükten sonra kaşık yardımı ile yiyebilirsiniz. Özellikle soğukken lezzeti iki katına çıkacaktır. Ancak ejder meyvesinin kabuğu tüketildiğinde karın ağrısına neden olabilir. Ejder meyvesi ile tatlılarınıza sos hazırlayabilir, salatalarda kullanabilir, kokteyl içecekler hazırlayabilir ve formunuzu korumak için ara öğünlerinize ekleyebilirsiniz. EJDER MEYVESİ NASIL SAKLANIR? Karbonhidrat, lif ve protein bakımından zengin olan ejderha meyvesi, ortalama 1,5-2 ay buzdolabında saklanabilir ancak, maksimum 15 gün içinde tüketilmesi önerilir. Ayrıca 7derecede %80 -%90 nemli bir ortamda muhafaza edilmesi tavsiye edilmektedir. EJDER MEYVESİNİN FAYDALARI NELERDİR? İçeriğindeki vitamin ve minerallerle faydaları saymakla bitmeyen ejder meyvesi, Pitaya adı ile de bilinmektedir. Bu meyve solunum rahatsızlıklarından, kan basıncını düzenlemeye kadar daha pek çok faydaya sahiptir. Ejderha meyvesinin faydaları hakkında detayları şu şekilde sıralıyoruz; -Zararlı pek çok toksinin vücuttan atılımını sağlar. -Yüksek oranda kalsiyum deposu olan ejderha meyvesi, kemik gelişimine katkıda bulunur. -Afrodizyak etkisi ile cinsel gücü arttırmaya yardımcı olur. -Böbrek, akciğer ve ince bağırsak rahatsızlıklarına olumlu etki eder. -Kan basıncını düzene sokar. -Vücudun nem dengesini düzenlemeye yardımcı olur. -Vücuttaki morluk ve yaraların iyileşme hızını arttırır. -Demir, B1, B2 ve B3 açısından zengindir. -Tip 2 diyabet hastalığına etkili bir şifa kaynağıdır. -Bağışıklık sitemini güçlendirir ve diş sağlığını korur. -Gözleri kuvvetlendirir, vücuttaki doku ve kan oluşumunu arttırır. EJDER MEYVESİ NASIL YETİŞTİRİLİR? Ejderha meyvesi Çin, Malezya, Tayland ve Nikaragua gibi tropikal bölgelerde yetiştirilmektedir ancak, Türkiye'de ejderha meyvesi yetiştiriciliği son günlerde giderek hızını arttırmaktadır. İşte ejderha meyvesi nasıl yetiştirilir, sorusunun yanıtı… -Ejderha meyvesini bıçakla yarıdan keserek ikiye bölün ve içindeki siyah tohumları çıkarın. Tohumları kağıt havluya koyduktan sonra bir gece böyle bırakın. -Toprak seçimi için kaktüs toprağını tercih edebilir ya da iyi drene olan kumlu siltli toprağı kullanabilirsiniz. -Çimleme işlemi için çimleme kabı oluşturmalısınız. Daha sonra yüzeye yakın alana tohumları ekmeniz gerekir. Ardından düzenli olarak tohum yatağına su püskürtün ve nemli kalmasını sağlayın. - Tohumlar çimleninceye dek nemlendirme işlemine devam edin, yaklaşık olarak bu işlem 15-30 gün sürecektir. -Tohumların çimlenmesinin ardından sıra, ejder bitkisini saksıya almak ve burada yetiştirmeye gelir. -Bitkiyi saksıya alırken aynı şekilde kumlu toprak kullanarak çimlenen kısımların hasar görmemesi için nazikçe saksıya alma işlemini yapmalısınız. -Bitkinizi saksıya aldıktan sonra bitkinin iyi bir şekilde gelişmesi için en önemli noktalardan biri de sulama işlemidir. Kaktüsgillerden olan ejderha meyvesi bitkisini sık sulamaya ihtiyaç yoktur. Bu bakımdan toprağınızı düzenli olarak kontrol edebilir ve kuruduğunda su verebilirsiniz. -Ejderha meyvesi tropikal bir bitki olduğundan her iklim koşuluna ayak uydurmaz. Bu nedenle genellikle ülkemizde Akdeniz ikliminin yaşandığı yerlerde yetişmesi daha kolaydır. Evde ejderha meyvesi yetiştirmek isteyenler güneş alan, sıcak ve kuru alanları tercih etmelidir ve soğuktan mutlaka korumak gerekir.