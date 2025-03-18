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TAPU VE KADASTRO PERSONEL ALIMI 2025: Tapu ve Kadastro Müdürlüğü personel alımı başvuruları ne zaman, kimler başvurabilir?
Giriş Tarihi: 18.03.2025 16:29
Güncelleme Tarihi: 18.03.2025
16:29
TAPU VE KADASTRO PERSONEL ALIMI 2025: Tapu ve Kadastro Müdürlüğü personel alımı başvuruları ne zaman, kimler başvurabilir?
Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü, 900 yeni personel alımı yapacağını açıkladı. İlgili kadrolara yönelik başvuru şartları ve kadro dağılımı da belli oldu. Başvurular yalnızca e-Devlet üzerinden alınacak olup, şahsen, kargo veya posta yoluyla yapılan başvurular geçerli olmayacaktır. Peki, Tapu Kadastro 900 personel alımına başvurular ne zaman yapılacak ve başvuru için gerekli şartlar neler? İşte, personel alımına ilişkin ayrıntılar...