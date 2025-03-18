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Giriş Tarihi: 18.03.2025 16:29 Güncelleme Tarihi: 18.03.2025 16:29

TAPU VE KADASTRO PERSONEL ALIMI 2025: Tapu ve Kadastro Müdürlüğü personel alımı başvuruları ne zaman, kimler başvurabilir?

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü, 900 yeni personel alımı yapacağını açıkladı. İlgili kadrolara yönelik başvuru şartları ve kadro dağılımı da belli oldu. Başvurular yalnızca e-Devlet üzerinden alınacak olup, şahsen, kargo veya posta yoluyla yapılan başvurular geçerli olmayacaktır. Peki, Tapu Kadastro 900 personel alımına başvurular ne zaman yapılacak ve başvuru için gerekli şartlar neler? İşte, personel alımına ilişkin ayrıntılar...

TAPU VE KADASTRO PERSONEL ALIMI 2025: Tapu ve Kadastro Müdürlüğü personel alımı başvuruları ne zaman, kimler başvurabilir?

Tapu ve Kadastro Müdürlüğü, 900 personel alımı yapacağını duyurdu. Adaylar, KPSS (B) grubu puanları ve tercih sıralamaları dikkate alınarak, en yüksek puanı alan adaydan başlanarak işe alınacak. Başvuru tarihleri ve koşulları belirlenmiş olup, bu süreçle ilgili tüm detaylar açıklanmıştır. Peki, Tapu ve Kadastro Müdürlüğü'nün 900 kişilik personel alımına başvuru yapmak için gerekli şartlar nelerdir ve başvurular ne zaman başlayacak?

TAPU VE KADASTRO PERSONEL ALIMI 2025: Tapu ve Kadastro Müdürlüğü personel alımı başvuruları ne zaman, kimler başvurabilir?

TAPU VE KADASTRO PERSONEL ALIMI BAŞVURU TARİHLERİ NE ZAMAN?

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü, 900 personel alımı için başvuruları kabul etmeye başlıyor. Başvurular, 19 Mart 2025 tarihinden itibaren başlayıp 28 Mart 2025 tarihinde saat 23.59'a kadar e-devlet üzerinden yapılabilecektir. Başvuru süreci, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü - Kariyer Kapısı - Kamu İşe Alım sayfası veya doğrudan https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr adresi üzerinden erişilebilecektir.

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TAPU VE KADASTRO PERSONEL ALIMI 2025: Tapu ve Kadastro Müdürlüğü personel alımı başvuruları ne zaman, kimler başvurabilir?

KADRO VE BRANŞ DAĞILIMI
Sözleşmeli Avukat (Taşra): 16

Sözleşmeli Mühendis (Taşra): 350

Sözleşmeli Tekniker (Taşra): 390

Sözleşmeli Tekniker (Taşra): 45

Sözleşmeli Büro Personeli (Taşra): 80

TAPU VE KADASTRO PERSONEL ALIMI 2025: Tapu ve Kadastro Müdürlüğü personel alımı başvuruları ne zaman, kimler başvurabilir?

TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 900 PERSONEL ALIMI ŞARTLARI

1) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinin (1), (4), (5), (6) ve (7) numaralı alt bentlerinde yer alan şartları taşımak.

2) Başvuru yapılacak ünvan ile aynı ünvanda Kamu kurum ve kuruluşlarında sözleşmeli olarak çalışmıyor olmak.

3) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesinin; "Bu şekilde istihdam edilenler, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Cumhurbaşkanı kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde fesih tarihinden, sözleşmeyi yenilememeleri hâlinde sözleşmenin bitiminden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler." hükmüne uygun olmak.

TAPU VE KADASTRO PERSONEL ALIMI 2025: Tapu ve Kadastro Müdürlüğü personel alımı başvuruları ne zaman, kimler başvurabilir?

4) Adaylar, ilan edilen pozisyonlardan sadece bir ünvan için başvuru yapabilecektir. Birden fazla pozisyona başvuru yapanların başvuruları ile usulüne uygun ve/veya zamanında yapılmayan başvurular kabul edilmeyecektir. Başvuru işleminin hatasız, eksiksiz ve bu ilanda belirtilen hususlara uygun olarak yapılmasından, istenilen belgelerin sisteme yüklenmesinden, başvuruda bulunan adaylar sorumludur.

5) Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü merkez ve taşra teşkilatında kadrolu veya sözleşmeli olarak görev yapmakta olan personelden, bu ilanda belirtilen ve kendi kadrolarıyla aynı ya da eşdeğer pozisyonlara başvuruda bulunanların başvuruları kabul edilmeyecek, yerleştirilmiş olsalar bile atamaları yapılmayacaktır.

6) Atanmaya hak kazanan adaylar, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (B) fıkrasındaki; "Bu kapsamda istihdam edilen sözleşmeli personelden aynı kurumda üç yıllık çalışma süresini tamamlayanlar bu sürenin bitiminden itibaren otuz gün içinde talepte bulunmaları hâlinde bulundukları yerde aynı ünvanlı memur kadrolarına atanır. Bulundukları pozisyon ünvanı ile aynı ünvanlı memur kadrosu bulunmayanların atanacağı kadrolar Cumhurbaşkanınca belirlenir. Bu personel can güvenliği ve sağlık sebepleri hariç olmak üzere üç yıl süreyle başka bir yere atanamaz. Memur kadrolarına atananlar, aynı yerde en az bir yıl daha görev yapar." hükmü nedeniyle 4 yıl süreyle başka bir yere atanma talebinde bulunamayacaktır.