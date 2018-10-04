Tarihi camiye zarar verildi

"İNSANLIK SUÇUDUR"

Camideki din görevlisinin akşam evine gitmesinin ardından olayın yaşandığını ifade eden Üzüm, "İbadethaneye yapılan bu tarz davranışlar insanlık suçudur. Sadece camilere değil tüm ibadethanelere aynı özeni isteriz. Çünkü ibadethaneler Allah'ın adının anıldığı yerlerdir. Bu yapılan çirkin, üzücü davranış ahlak problemiyle ilgilidir." dedi.