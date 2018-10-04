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camiye zarar verildi

Edirne'de 15. yüzyılda inşa edilen Demirtaş (Timurtaş) Camisi'ne girerek zarar veren kişi ya da kişilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Giriş Tarihi: 04.10.2018 15:21 Güncelleme Tarihi: 04.10.2018 15:31
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camiye zarar verildi
Tarihi camiye zarar verildi

TARİHİ CAMİYE ÇİRKİN SALDIRI

Alınan bilgiye göre, Karaağaç Mahallesi'nde Yunanistan sınırına yakın bulunan caminin kapısının açık, bir camının da kırık olduğunu gören vatandaşlar, durumu jandarma ekiplerine bildirdi.

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camiye zarar verildi
Tarihi camiye zarar verildi

CAMİNİN CAMLARI VE BAZI EŞYALAR KIRILDI

İhbar üzerine camiye jandarma ve olay yeri ekipleri gönderildi. Henüz kimliği belirlenemeyen kişi veya kişilerin, camideki ses sistemine zarar verdiği, dolapları, camları ve bazı eşyaları kırdıkları tespit edildi.

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camiye zarar verildi
Tarihi camiye zarar verildi

İNCELEME VE SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Cami içerisindeki tespihlerin koparılarak bahçeye saçıldığı, Kur'an-ı Kerim ile dini kitapların cami dışında yerlere atıldığı görüldü. Jandarma ekiplerinin, olay yerinde yaptığı incelemenin ardından soruşturma başlatıldı.

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camiye zarar verildi
Tarihi camiye zarar verildi

YAPILAN AÇIKLAMA

Edirne Müftüsü Emrullah Üzüm, AA muhabirine yaptığı açıklamada, buranın yerleşim yerine uzak olması ve cemaatinin azlığı nedeniyle vakit namazlarından çok cuma namazlarında ibadet edilen bir cami olduğunu söyledi.

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camiye zarar verildi
Tarihi camiye zarar verildi

"İNSANLIK SUÇUDUR"

Camideki din görevlisinin akşam evine gitmesinin ardından olayın yaşandığını ifade eden Üzüm, "İbadethaneye yapılan bu tarz davranışlar insanlık suçudur. Sadece camilere değil tüm ibadethanelere aynı özeni isteriz. Çünkü ibadethaneler Allah'ın adının anıldığı yerlerdir. Bu yapılan çirkin, üzücü davranış ahlak problemiyle ilgilidir." dedi.

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camiye zarar verildi
Tarihi camiye zarar verildi

ZANLI YAKALANDI

Edirne Jandarma Komutanlığı ekipleri kamera görüntülerini titizlikle inceleyerek, görüntüden camiye zarar verdiği iddiasıyla bir kişinin eşkalini belirledi. Şüpheli M.V, jandarma ekiplerince yakalandı. Ellerinde kesikler olan zanlının camiye zarar verdiğini itiraf ettiği öğrenildi. M.V. gözaltına alındı.

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camiye zarar verildi
Tarihi camiye zarar verildi
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