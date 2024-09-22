Giriş Tarihi: 22.09.2024 11:51
Güncelleme Tarihi: 22.09.2024
11:51
Tarihi Memduh Paşa Yalısı soygununda çarpıcı detay: 115 milyon TL ve altınlar nerede?
Tarihi Memduh Paşa Yalısı'nda çalışan güvenlik görevlisi Ahmet Yıldız, filmleri aratmayacak bir plana imza attı. Arkadaşları ile birlikte iki saat içerisinde yalıdaki 5 kasayı boşaltıp 145 milyon TL ile altın ve ziynet eşyası ile ayrıldı. Yakalandığında "Beni kurban ettiler" diyen Yıldız hakkında 15 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. Bütün sanıkların yakalanmasına rağmen 115 milyon TL ile altınların bir kısmı hala bulunamadı!