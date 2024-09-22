Tarihi Memduh Paşa Yalısı soygununda çarpıcı detay: 115 milyon TL ve altınlar nerede?

PANELVANI İÇERİ ALDI… ÖZEL MATKAPLA KASALARI AÇTI

Hemen güvenlik kameraları incelemeye alındı. Polisin tespitlerine göre 9 Haziran gecesi 01.58'de yalıya gelen sahte plakalı bir panelvanı Ahmet Yıldız içeri aldı. Araçtan üç kişi indi ve araç oradan ayrıldı. Yalıya giren bu maskeli kişiler yanlarında getirdikleri özel matkaplarla 5 kasayı açtı. Yanlarındaki çanta ile valizlere paraları ve bol miktarda altından oluşan ziyneti doldurdu. 04.05'te soygun tamamlanmıştı. Araç geri geldi ve güvenlik görevlisi Ahmet'in de aralarındaki 5 kişi yalıdan çantalar dolusu para ve altın ile ayrıldı.