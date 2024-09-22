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Giriş Tarihi: 22.09.2024 11:51 Güncelleme Tarihi: 22.09.2024 11:51

Tarihi Memduh Paşa Yalısı soygununda çarpıcı detay: 115 milyon TL ve altınlar nerede?

Tarihi Memduh Paşa Yalısı'nda çalışan güvenlik görevlisi Ahmet Yıldız, filmleri aratmayacak bir plana imza attı. Arkadaşları ile birlikte iki saat içerisinde yalıdaki 5 kasayı boşaltıp 145 milyon TL ile altın ve ziynet eşyası ile ayrıldı. Yakalandığında "Beni kurban ettiler" diyen Yıldız hakkında 15 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. Bütün sanıkların yakalanmasına rağmen 115 milyon TL ile altınların bir kısmı hala bulunamadı!

Tarihi Memduh Paşa Yalısı soygununda çarpıcı detay: 115 milyon TL ve altınlar nerede?

Tarihler 9 Haziran'ı gösterdiğinde eşi benzeri olmayan bir soygun yaşandı. Sarıyer Kireçburnu'nda bulunan Memduh Paşa Yalısı'nda .5 yıl önce özel güvenlik görevlisi olarak çalışmaya başlayan Ahmet Yıldız, arkadaşı Serdar Canpolat ile birlikte film sahnelerini aratmayacak bir soyguna imza attı.

Tarihi Memduh Paşa Yalısı soygununda çarpıcı detay: 115 milyon TL ve altınlar nerede?

Şüpheliler kilitlerini kırdıkları 5 ayrı kasadan 2 saatte 145 milyon TL'lik soyguna imza attı. Serdar Canpolat Kağıthane'de Ahmet Yıldız ise Sapanca'da yakalandı. Açılan davada sanıklar hakkında 15 yıla kadar hapis istenirken şoke eden soygunla ilgili çarpıcı detaylara ulaşıldı.

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Tarihi Memduh Paşa Yalısı soygununda çarpıcı detay: 115 milyon TL ve altınlar nerede?

Hürriyet'in haberine göre Türkiye'yi şoke eden soygun 9 Haziran'da sabah vardiyası için yalıya giden güvenlikçi Salim Kütükçü kapıların açık olduğunu, diğer güvenlik görevlisi Ahmet Yıldız'ın da orada olmadığını görmesiyle anlaşıldı. Yalıyı genel merkez olarak kullanan holdingin İranlı patronu Nadir Eromi'yi aradı. Yalıya polis çağrıldı.

Tarihi Memduh Paşa Yalısı soygununda çarpıcı detay: 115 milyon TL ve altınlar nerede?

2 SAATTE 5 KASAYI BOŞALTTILAR!

Nadir Eromi "Sattığımız gayrimenkul paralarının bir kısmını bankadan çekerek merkezdeki çelik kasalarda muhafaza ediyorduk. 5 kasa vardı; içlerindeki 3 milyon dolar, 1 milyon Euro, 50 bin dolar, 10 bin 854 dolar, 70 bin 700 TL ve çok sayıda altın ve ziynet eşyası çalınmış" diyerek polise anlattı.

Tarihi Memduh Paşa Yalısı soygununda çarpıcı detay: 115 milyon TL ve altınlar nerede?

PANELVANI İÇERİ ALDI… ÖZEL MATKAPLA KASALARI AÇTI

Hemen güvenlik kameraları incelemeye alındı. Polisin tespitlerine göre 9 Haziran gecesi 01.58'de yalıya gelen sahte plakalı bir panelvanı Ahmet Yıldız içeri aldı. Araçtan üç kişi indi ve araç oradan ayrıldı. Yalıya giren bu maskeli kişiler yanlarında getirdikleri özel matkaplarla 5 kasayı açtı. Yanlarındaki çanta ile valizlere paraları ve bol miktarda altından oluşan ziyneti doldurdu. 04.05'te soygun tamamlanmıştı. Araç geri geldi ve güvenlik görevlisi Ahmet'in de aralarındaki 5 kişi yalıdan çantalar dolusu para ve altın ile ayrıldı.

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