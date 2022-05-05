Haberler Yaşam Tarihin tozlu arşivinden İstanbul! 1967 yılında çekilen görüntüler ortaya çıktı!

Giriş Tarihi: 05.05.2022 22:47 Güncelleme Tarihi: 05.05.2022 22:47

Tarihin tozlu arşivinden İstanbul! 1967 yılında çekilen görüntüler ortaya çıktı!

Türkiye'nin ekonomik ve tarihi olarak kalbinin attığı İstanbul'un tozlu arşivlerden çıkan görüntüleri! Tam 1967 yılında yani 55 yıl önce çekilen bir belgeselde dikkat çeken manzaralar var. İstanbul'un yıllar önceki görüntüleri sizleri şaşkına çevirecek. Osmanlı İmparatorluğu, Bizans ve daha öncesi! Hep uygarlıkların en kritik merkezi oldu İstanbul. Son TÜİK verilerine göre 84 milyon 680 bin olan Türkiye nüfusunun 15 milyon 840 bini İstanbul'da yaşıyor. Megakent İstanbul'un 1967 yılında bir belgesel için çekilen görüntüleri büyük ilgi uyandırdı. İşte arşivin tozlu raflarından çıkan görüntüler...