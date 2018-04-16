Tarihteki ilginç olaylar

1800'lü yıllarda insanların ölüp ölmediği tam anlaşılamadığı için tabutun içine zil mekanizması konur. Eğer gömülen kişi ölmemiş ise kendine geldikten sonra çıkarılması için zili çalardı. Orta Çağ'da hayvanlar yargılanır ve bazen de ölüme mahkum edilirdi. Eski Roma'da ağız bakım suyu olarak idrar kullanılırdı. Buzul çağında Britanya adalarında yaşayan insanlar bere olarak insan kafatası kullanırlardı. Günümüzde kullanılan Amerikan bayrağı lise öğrencisi Robert Heft tarafından bir ödev olarak tasarlanmış ve Heft bu ödevinden ancak B- alabilmiştir. Geçtiğimiz 3.000 yılın sadece 240 yılı barış içinde geçmiştir. 1487 yılında Aztek tapınağındaki ayinlerde 20 binin üzerinde insan kurban edilmiştir.