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teki ilginç olaylar

Giriş Tarihi: 16.04.2018 17:44 Güncelleme Tarihi: 16.04.2018 17:48
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teki ilginç olaylar
Tarihteki ilginç olaylar

1800'lü yıllarda insanların ölüp ölmediği tam anlaşılamadığı için tabutun içine zil mekanizması konur. Eğer gömülen kişi ölmemiş ise kendine geldikten sonra çıkarılması için zili çalardı.

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teki ilginç olaylar
Tarihteki ilginç olaylar

Orta Çağ'da hayvanlar yargılanır ve bazen de ölüme mahkum edilirdi.

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teki ilginç olaylar
Tarihteki ilginç olaylar

Eski Roma'da ağız bakım suyu olarak idrar kullanılırdı.

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teki ilginç olaylar
Tarihteki ilginç olaylar

Buzul çağında Britanya adalarında yaşayan insanlar bere olarak insan kafatası kullanırlardı.

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teki ilginç olaylar
Tarihteki ilginç olaylar

Günümüzde kullanılan Amerikan bayrağı lise öğrencisi Robert Heft tarafından bir ödev olarak tasarlanmış ve Heft bu ödevinden ancak B- alabilmiştir.

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teki ilginç olaylar
Tarihteki ilginç olaylar

Geçtiğimiz 3.000 yılın sadece 240 yılı barış içinde geçmiştir.

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teki ilginç olaylar
Tarihteki ilginç olaylar

1487 yılında Aztek tapınağındaki ayinlerde 20 binin üzerinde insan kurban edilmiştir.

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