Roma imparatoru Commodus, imparatorluktaki tüm engelli insanları Roma'ya toplayıp Collesium'da ölümüne dövüştürmüştür. 1900'lü yılların başında sigara şirketleri doktorlarca önerildiklerine dair reklamlar yapıyordu. Birinci Dünya Savaşı'nın başlangıcında Amerikan ordusunda sadece 18 pilot vardı. Amerikan iç savaşı sırasında Amerikan nüfusunun %2.5'u helak olmuştur. Dünya tarihindeki en çok ölümün olduğu 10 savaştan 7'si Çin'de gerçekleşmiştir. 2'nci Dünya Savaşına katılan çoğu İngiliz tankında çay demlemek için gerekli tüm ekipmanlar mevcuttu. Meksikalı general Santa Anna kaybettiği bacağı için görkemli bir cenaze töreni düzenlemiştir.