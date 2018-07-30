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ilginç ve garip olaylar

Giriş Tarihi: 30.07.2018 09:23 Güncelleme Tarihi: 30.07.2018 09:39
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ilginç ve garip olaylar
Tarihteki ilginç ve garip olaylar

Roma imparatoru Commodus, imparatorluktaki tüm engelli insanları Roma'ya toplayıp Collesium'da ölümüne dövüştürmüştür.

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ilginç ve garip olaylar
Tarihteki ilginç ve garip olaylar

1900'lü yılların başında sigara şirketleri doktorlarca önerildiklerine dair reklamlar yapıyordu.

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ilginç ve garip olaylar
Tarihteki ilginç ve garip olaylar

Birinci Dünya Savaşı'nın başlangıcında Amerikan ordusunda sadece 18 pilot vardı.

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ilginç ve garip olaylar
Tarihteki ilginç ve garip olaylar

Amerikan iç savaşı sırasında Amerikan nüfusunun %2.5'u helak olmuştur.

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ilginç ve garip olaylar
Tarihteki ilginç ve garip olaylar

Dünya tarihindeki en çok ölümün olduğu 10 savaştan 7'si Çin'de gerçekleşmiştir.

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ilginç ve garip olaylar
Tarihteki ilginç ve garip olaylar

2'nci Dünya Savaşına katılan çoğu İngiliz tankında çay demlemek için gerekli tüm ekipmanlar mevcuttu.

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ilginç ve garip olaylar
Tarihteki ilginç ve garip olaylar

Meksikalı general Santa Anna kaybettiği bacağı için görkemli bir cenaze töreni düzenlemiştir.

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