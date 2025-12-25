Tarım Kredi aktüel indirimlerinde yıl sonu! 31 Aralık’a kadar geçerli: Temizlik ve temel gıdada fırsatlar

Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Giriş Tarihi: 25.12.2025 18:49

Tarım Kredi Kooperatif Marketleri, yılın son günlerine özel başlattığı aktüel kampanyayla tüketicilerin radarına girdi. 31 Aralık'a kadar geçerli indirim listesinde temizlikten gıdaya birçok temel ihtiyaç ürünü uygun fiyatlarla raflarda yerini aldı. İşte Tarım Kredi'den yıl sonu indirimi!

Tarım Kredi Kooperatif Marketleri, yılın son kampanyasında temel ihtiyaç ürünlerinde fiyatları aşağı çekti. 31 Aralık tarihine kadar geçerli olacak aktüel indirimlerde, gıdadan temizlik ürünlerine kadar geniş bir ürün yelpazesi dikkat çekiyor. İşte Tarım Kredi aktüel listesindeki indirimli ürünler...

31 Aralık'a kadar geçerli Tarım Kredi aktüel fırsatları

