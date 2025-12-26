Haberler
Tarım Kredi aktüel ürünleri reyonlara dizildi! 31 Aralık'a kadar: Temizlik ve temel gıdada fırsatlar
Giriş Tarihi: 26.12.2025 00:38
Tarım Kredi Kooperatif Marketleri, yılın son günlerine özel başlattığı aktüel kampanyayla tüketicilerin radarına girdi. 31 Aralık'a kadar geçerli indirim listesinde temizlikten gıdaya birçok temel ihtiyaç ürünü uygun fiyatlarla raflarda yerini aldı. İşte Tarım Kredi'den yıl sonu indirimi!