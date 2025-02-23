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TARIM KREDİ RAMAZAN AYINA ÖZEL BROŞÜR YAYINDA! Tarım Kredi'de Ramazan ayına özel hangi ürünler satışta?
Giriş Tarihi: 23.02.2025 11:36
Güncelleme Tarihi: 23.02.2025
11:36
TARIM KREDİ RAMAZAN AYINA ÖZEL BROŞÜR YAYINDA! Tarım Kredi'de Ramazan ayına özel hangi ürünler satışta?
Tarım Kredi Kooperatif market, Ramazan ayına özel bir broşür yayınladı.15 Mart 2025 tarihine kadar geçerli olacak Ramazan ayı fırsatları alışverişseverlerin listesinde yerini aldı. Geniş ürün yelpazesiyle ürün satışı yapan markette süt ürünlerinden yumurtaya, kahvaltılık malzemelerden kuru gıdaya birçok ürün yer alıyor. Peki, 15 Mart tarihine kadar geçerli Tarım Kredi Kooperatif ürünler neler, indirimli mi? İşte, ürünler ve fiyat listesi...