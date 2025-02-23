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Haberler Yaşam TARIM KREDİ RAMAZAN AYINA ÖZEL BROŞÜR YAYINDA! Tarım Kredi'de Ramazan ayına özel hangi ürünler satışta?
Giriş Tarihi: 23.02.2025 11:36 Güncelleme Tarihi: 23.02.2025 11:36

TARIM KREDİ RAMAZAN AYINA ÖZEL BROŞÜR YAYINDA! Tarım Kredi'de Ramazan ayına özel hangi ürünler satışta?

Tarım Kredi Kooperatif market, Ramazan ayına özel bir broşür yayınladı.15 Mart 2025 tarihine kadar geçerli olacak Ramazan ayı fırsatları alışverişseverlerin listesinde yerini aldı. Geniş ürün yelpazesiyle ürün satışı yapan markette süt ürünlerinden yumurtaya, kahvaltılık malzemelerden kuru gıdaya birçok ürün yer alıyor. Peki, 15 Mart tarihine kadar geçerli Tarım Kredi Kooperatif ürünler neler, indirimli mi? İşte, ürünler ve fiyat listesi...

TARIM KREDİ RAMAZAN AYINA ÖZEL BROŞÜR YAYINDA! Tarım Kredi’de Ramazan ayına özel hangi ürünler satışta?

Tarım Kredi Kooperatif Ramazan ayına özel indirimlerini duyurdu. Ramazan Kolisinin de yer aldığı listede ayçiçek yağı, çay, nohut, domates salçası, kırmızı mercimek ve burgu makarna olmak üzere çeşitli birçok ürün yer alıyor. İşte, 15 Mart tarihine kadar geçerli Tarım Kredi Kooperatif ürünler...

TARIM KREDİ RAMAZAN AYINA ÖZEL BROŞÜR YAYINDA! Tarım Kredi’de Ramazan ayına özel hangi ürünler satışta?

TARIM KREDİ RAMAZAN'A ÖZEL GIDA KOLİSİ!

  • AYÇİÇEK YAĞI
  • ÇAY
  • NOHUT
  • DOMATES SALÇASI
  • KIRMIZI MERCİMEK
  • BURGU MAKARNA
  • PİLAVLIK PİRİNÇ
  • FİYONK MAKARNA
  • PİLAVLIK BULGUR
  • TUZ
  • TOZ ŞEKER
  • ŞEHRİYELİ TAVUK ÇORBASI (HAZIR)
  • UN
  • EZOGELİN ÇORBASI (HAZIR)

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TARIM KREDİ RAMAZAN AYINA ÖZEL BROŞÜR YAYINDA! Tarım Kredi’de Ramazan ayına özel hangi ürünler satışta?

HURMA ÇEŞİTLERİNDE ÖZEL FİYATLAR!

TARIM KREDİ RAMAZAN AYINA ÖZEL BROŞÜR YAYINDA! Tarım Kredi’de Ramazan ayına özel hangi ürünler satışta?

TARIM KREDİ KOOPERATİF ÜRÜNLER NELER?

Yarım Yağlı Süt 27,50 TL

Yarım Yağlı Yoğurt 79,90 TL

Süzme Peynir 125,00 TL

Tam Yağlı Peynir 140,90 TL

Salamura Siyah Zeytin 175,00 TL

Sucuk 75,00 TL

10'lu Organik Yumurta 79,00 TL

Tereyağı 329,00 TL

Kaşar Peynir 279,00 TL

TARIM KREDİ RAMAZAN AYINA ÖZEL BROŞÜR YAYINDA! Tarım Kredi’de Ramazan ayına özel hangi ürünler satışta?

Domates Salçası 26,90 TL

5 KG un 84,50 TL

Osmancık Pirinç 114,90 TL

Güllaç 74,50 TL

Kemalpaşa Tatlısı 25,90 TL

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