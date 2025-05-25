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Tarım ve Orman Bakanlığı 8500 personel alacak! Bakan Yumaklı yeni iş fırsatını duyurdu! Personel alımı başvuruları ne zaman?
Giriş Tarihi: 25.05.2025 10:47
Güncelleme Tarihi: 25.05.2025
10:47
Tarım ve Orman Bakanlığı 8500 personel alacak! Bakan Yumaklı yeni iş fırsatını duyurdu! Personel alımı başvuruları ne zaman?
Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan kamuya personel alımı müjdesi geldi. Bakan İbrahim Yumaklı'nın duyurusuna göre, farklı kadrolarda toplam 8.500 yeni personel istihdam edilecek. Alımlar kapsamında 3.105 orman yangın işçisi, 3.477 destek personeli ve 150 mühendis görev alacak. Kamu sektöründe istihdam fırsatı arayan vatandaşlar ise başvuru süreci ve şartları hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Peki; Tarım ve Orman Bakanlığı 8.500 personel alımı başvuruları ne zaman, şartları neler? İşte, detaylar.