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TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI DETAYLARI: 8500 personel alımı yapacak! Başvuruları başladı mı, nasıl yapılır?
Giriş Tarihi: 17.04.2025 17:24
Güncelleme Tarihi: 17.04.2025
17:24
TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI DETAYLARI: 8500 personel alımı yapacak! Başvuruları başladı mı, nasıl yapılır?
Tarım ve Orman Bakanlığı, farklı pozisyonlarda görevlendirilmek üzere 8.500 yeni personel istihdam edeceğini duyurdu. 3.105 orman yangın işçisi, 3.477 destek personeli ve 150 mühendis kadrosu için alımlar yapılacak. Başvuruda bulunmak isteyen adaylar "Tarım ve Orman Bakanlığı 8.500 personel alımı başvuruları ne zaman başlayacak ve şartlar neler?" sorularına yanıt arıyor. İşte, Tarım ve Orman Bakanlığı personel alımı başvuru tarihleri, şartları hakkında son detaylar.