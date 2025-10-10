Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Tarım ve Orman Bakanlığı personel alımı ilanı Resmi Gazete'de! Tarım ve Orman Bakanlığı personel alımı ne zaman yapılacak, başvuru şartları neler?
Giriş Tarihi: 10.10.2025 09:20 Güncelleme Tarihi: 10.10.2025 09:26

Tarım ve Orman Bakanlığı personel alımı ilanı Resmi Gazete'de! Tarım ve Orman Bakanlığı personel alımı ne zaman yapılacak, başvuru şartları neler?

Tarım ve Orman Bakanlığı 200 sözleşmeli personel alımı yapılacağını duyurdu. Resmi Gazete'de yayımlanan ilanla birlikte branş dağılımı ve başvuru şartları araştırma konusu oldu. Peki, Tarım ve Orman Bakanlığı personel alımı ne zaman yapılacak, başvuru şartları neler? İşte ilanın detayları.

Tarım ve Orman Bakanlığı personel alımı ilanı Resmi Gazete’de! Tarım ve Orman Bakanlığı personel alımı ne zaman yapılacak, başvuru şartları neler?

Tarım ve Orman Bakanlığı bünyesinde istihdam edilmek isteyen adaylar başvurularını isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr üzerinden gerçekleştirecek. 2024 KPSS puanı ile gerçekleştirilecek alımlarda 200 personelin istihdamı sağlanacak. Bu sayının 3 katı kadar yedek aday belirlenecek. Peki, Tarım ve Orman Bakanlığı personel alımı ne zaman yapılacak, başvuru şartları neler? İşte, Resmi Gazete'de yayımlanan ilanın detayları;

Tarım ve Orman Bakanlığı personel alımı ilanı Resmi Gazete’de! Tarım ve Orman Bakanlığı personel alımı ne zaman yapılacak, başvuru şartları neler?

TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI YAPIYOR!

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın konuya ilişkin ilanı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, 26 mühendis, 41 veteriner hekim, 25 koruma ve güvenlik görevlisi, 108 destek personeli olmak üzere toplam 200 personel alımı yapılacak.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Tarım ve Orman Bakanlığı personel alımı ilanı Resmi Gazete’de! Tarım ve Orman Bakanlığı personel alımı ne zaman yapılacak, başvuru şartları neler?

TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI NE ZAMAN YAPILACAK, NEREDEN YAPILIR?

Adaylar başvurularını, Cumhurbaşkanlığı Kariyer Kapısı (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) internet adresi üzerinden e-Devlet şifresiyle 13-24 Ekim döneminde gerçekleştirecek.

Tarım ve Orman Bakanlığı personel alımı ilanı Resmi Gazete’de! Tarım ve Orman Bakanlığı personel alımı ne zaman yapılacak, başvuru şartları neler?

BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

Alımda, 2024 yılı KPSS puanları göz önünde bulundurulacak. Alınacak sözleşmeli personel sayısı kadar asil, 3 katı kadar yedek aday belirlenecek.

Yerleştirmeye hak kazanan asil ve yedek adayların listesi Bakanlığın internet sayfalarından (www.tarimorman.gov.tr veya www.tarimorman.gov.tr/PERGEM) yayımlanacak. Ayrıca adaylar değerlendirme ve yerleştirme sonucunu (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) üzerinde de görüntüleyebilecek.

İlanda, adaylarda aranan nitelikler, başvuru şekli ve bunların değerlendirilmesine ilişkin hususlar, yerleştirme ve atama konusundaki detaylar da yer alıyor.

Detaylara ulaşmak için aşağıdaki linke tıklayabilirsiniz;

TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI BAŞVURU ŞARTLARI İÇİN TIKLAYINIZ