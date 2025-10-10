Tarım ve Orman Bakanlığı personel alımı ilanı Resmi Gazete’de! Tarım ve Orman Bakanlığı personel alımı ne zaman yapılacak, başvuru şartları neler?

BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

Alımda, 2024 yılı KPSS puanları göz önünde bulundurulacak. Alınacak sözleşmeli personel sayısı kadar asil, 3 katı kadar yedek aday belirlenecek.

Yerleştirmeye hak kazanan asil ve yedek adayların listesi Bakanlığın internet sayfalarından (www.tarimorman.gov.tr veya www.tarimorman.gov.tr/PERGEM) yayımlanacak. Ayrıca adaylar değerlendirme ve yerleştirme sonucunu (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) üzerinde de görüntüleyebilecek.

İlanda, adaylarda aranan nitelikler, başvuru şekli ve bunların değerlendirilmesine ilişkin hususlar, yerleştirme ve atama konusundaki detaylar da yer alıyor.

Detaylara ulaşmak için aşağıdaki linke tıklayabilirsiniz;

TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI BAŞVURU ŞARTLARI İÇİN TIKLAYINIZ