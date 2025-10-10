Haberler
Tarım ve Orman Bakanlığı personel alımı ilanı Resmi Gazete'de! Tarım ve Orman Bakanlığı personel alımı ne zaman yapılacak, başvuru şartları neler?
Giriş Tarihi: 10.10.2025 09:20
Güncelleme Tarihi: 10.10.2025 09:26
Tarım ve Orman Bakanlığı 200 sözleşmeli personel alımı yapılacağını duyurdu. Resmi Gazete'de yayımlanan ilanla birlikte branş dağılımı ve başvuru şartları araştırma konusu oldu. Peki, Tarım ve Orman Bakanlığı personel alımı ne zaman yapılacak, başvuru şartları neler? İşte ilanın detayları.