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Haberler Yaşam TARIMSAL DESTEK ÖDEMELERİ SON DURUM 2025: Mart ayı tarımsal destek yardımı yattı mı, ne zaman hesaplara yatacak?
Giriş Tarihi: 07.03.2025 14:24 Güncelleme Tarihi: 07.03.2025 14:24

TARIMSAL DESTEK ÖDEMELERİ SON DURUM 2025: Mart ayı tarımsal destek yardımı yattı mı, ne zaman hesaplara yatacak?

Tarımsal destek ödemelerinin Mart ayında çiftçilerin hesaplarına yatırılıp yatırılmayacağı, çiftçilikle uğraşan pek çok kişi tarafından merak ediliyor. Tarım ve Orman Bakanlığı, her ay çiftçilere çeşitli destekler ödemektedir; bu destekler arasında temel destek, planlı üretim desteği ve üretimi geliştirme destekleri yer almaktadır. Peki, 2025 yılı Mart ayında tarımsal destek yardımı ödemeleri yattı mı, ne zaman, ayın kaçında hesaplara yatırılacak?

TARIMSAL DESTEK ÖDEMELERİ SON DURUM 2025: Mart ayı tarımsal destek yardımı yattı mı, ne zaman hesaplara yatacak?

Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS) üzerinden ödeme alacak olan çiftçiler, Mart ayındaki ödemelerin ne zaman hesaplara yatırılacağını merakla bekliyor. Tarım ve Orman Bakanlığı, bu yılki destekleme ödemelerinde, çiftçilerin tüm ürünleri için mazot maliyetinin yüzde 50'sini ve gübre maliyetlerinin yüzde 25'ini karşılayacak. Destek ödemeleri, üreticilerin ekonomik yükünü hafifletmek ve tarımsal üretimi desteklemek amacıyla belirli bir plana göre yapılacak. Peki, tarımsal destek ödemeleri yattı mı, ne zaman yatacak? İşte, ayrıntılar...

TARIMSAL DESTEK ÖDEMELERİ SON DURUM 2025: Mart ayı tarımsal destek yardımı yattı mı, ne zaman hesaplara yatacak?

TARIMSAL DESTEK ÖDEMELERİ NE ZAMAN YATACAK?

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, 3 milyar 299 milyon 386 bin lirayı aşkın destekleme ödemesinin, 7 Mart 2025 tarihi itibarıyla çiftçilerin hesaplarına aktarılacağını açıkladı.

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TARIMSAL DESTEK ÖDEMELERİ SON DURUM 2025: Mart ayı tarımsal destek yardımı yattı mı, ne zaman hesaplara yatacak?

TARIMSAL DESTEK ÖDEMELERİ NASIL SORGULANIR?

Çiftçiler, tarımsal destek ödemelerinin durumunu e-Devlet üzerinden kolayca sorgulayabilir. Bunun için, T.C. kimlik numarası ve e-Devlet şifresi ile giriş yaparak "Çiftçi Kayıt Sistemi" ekranına erişmeleri yeterlidir. Bu sayede ödeme bilgilerine hızlıca ulaşılabilir.

TARIMSAL DESTEK ÖDEMELERİ SON DURUM 2025: Mart ayı tarımsal destek yardımı yattı mı, ne zaman hesaplara yatacak?

TEMEL DESTEK ÖDEMELERİ EN KADAR, KAÇ TL?

2025 yılına ait temel destek ödemeleri şu şekilde belirlenmiştir:

Destek katsayısı, 2025 yılında dekara 244 TL olarak belirlenmiştir. Bu destekle, tüm ürünler için mazot maliyetinin %50'si ve gübre maliyetinin %25'i karşılanacaktır.

İkinci kategoride yer alan arpa ve buğday üreticilerine dekara 317,2 TL, üçüncü kategoride yer alan ayçiçeği, fındık, soya, kuru fasulye ve çay üreticilerine ise dekara 366 TL temel destek ödemesi yapılacaktır. Dördüncü kategoride yer alan pamuk ve çeltik üreticilerine ise dekara 549 TL destek sağlanacaktır.

Arpa, aspir, ayçiçeği (yağlık), buğday, kolza (kanola), kuru fasulye, mercimek, mısır (dane), nohut, pamuk (kütlü), patates, kuru soğan, soya ve yem bitkileri, planlı üretim kapsamında desteklenecek ürünler listesine dahil edilmiştir. Bu ürünleri üreten çiftçilere, mazot maliyetinin %100'ü ve gübre maliyetinin %50'si kadar ilave destek ödemesi yapılacaktır.

Süt havzası olarak belirlenen illerde (Amasya, Bingöl, Bitlis, Çorum, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Muş, Tokat, Tunceli) yem bitkisi üreten çiftçilere, destek katsayısının %50'si kadar ek bir planlı üretim desteği sağlanacaktır.

Yer altı suyu kısıtlaması bulunan bölgelerde, planlı üretim yapan çiftçilerin mazot ve gübre maliyetlerinin tamamı karşılanacaktır.

Sertifikalı tohum kullanımı, sertifikalı/standart fidan kullanımı, organik tarım, iyi tarım uygulamaları ve katı organik-organomineral gübre kullanımı gibi destekler devam edecektir. Ayrıca, biyolojik ve biyoteknik mücadele desteği çerçevesinde, 2025 yılı itibarıyla örtü altı paket desteği dekara 2.550 TL'den %50 artışla 3.825 TL'ye, açık alan paket desteği ise dekara 870 TL'den 1.305 TL'ye çıkarılacaktır.

Lisanslı depolarda muhafaza edilen ürünler için kira desteği, Ticaret Bakanlığı tarafından belirlenen kira ücret tarifesinin %75'i oranında ödenecektir. Çiftlik Muhasebe Veri Ağı (ÇMVA) sistemine katılım primi desteği, bu sisteme dahil olan işletmelere %50 artırılarak 1.500 TL'ye çıkarılmıştır. Tarımsal yayım ve danışmanlık desteği ise %104 oranında artarak 294 bin TL'ye ulaşacaktır.

TARIMSAL DESTEK ÖDEMELERİ SON DURUM 2025: Mart ayı tarımsal destek yardımı yattı mı, ne zaman hesaplara yatacak?

ÇİFTÇİ DESTEK ÖDEMESİ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Çiftçiler, tarımsal destekleme ödemeleri için başvurularını Tarım ve Orman Bakanlığı'nın belirlediği tarihlerde il ve ilçe tarım müdürlükleri aracılığıyla yapabilir. Başvurular, tarımsal üretim faaliyetlerine göre düzenlenir ve belirlenen kriterlere uyan üreticilere destek sağlanır.