HaberlerYaşamTartışılan iOS 14.5 güncellemesi için geri sayım başladı! iPhone'larda neler değişecek, kullanıcılar nasıl etkilenecek?
Giriş Tarihi: 26.04.2021 10:21Güncelleme Tarihi: 26.04.2021 10:31
Tartışılan iOS 14.5 güncellemesi için geri sayım başladı! iPhone'larda neler değişecek, kullanıcılar nasıl etkilenecek?
Apple uzun zamandır iOS 14.5 güncellemesini test ediyordu ve beta testi sona erdi. iOS 14.5 son kullanıcılar için yayınlanmaya hazırlanıyor. İçeriğinde birçok yenilik bulunduran yeni iPhone güncellemesi, Facebook tarafından da eleştirilmişti. Çünkü iOS 14.5'le birlikte "Uygulama İzleme Şeffaflığı" isimli özellik de geliyor. Peki iOS 14.5 ne zaman çıkacak? İçerdiği özellikler nedir? İşte detaylar...