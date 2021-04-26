Tartışılan iOS 14.5 güncellemesi için geri sayım başladı! iPhone'larda neler değişecek, kullanıcılar nasıl etkilenecek?

iOS 14.5 daha yayınlanmadan en çok ses getiren güncellemelerden biri oldu diyebiliriz. Facebook tarafından topa tutulan güncelleme, tartışmalara neden oldu. iOS 14.5 Apple'ın diğer ara güncellemelerine göre kapsamlı bir içeriğe sahip, bununla birlikte kullanıcı gizliliğini ve güvenliğini koruyan Uygulama İzleme Şeffaflığı özelliği de devreye giriyor. Uygulama İzleme Şeffaflığı reklamverenler şirketler tarafından istenmeyen bir özellik. Çünkü yazılımlar bundan sonra kullanıcı izni olmadan izleme yapamayacak.