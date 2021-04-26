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Haberler Yaşam Tartışılan iOS 14.5 güncellemesi için geri sayım başladı! iPhone'larda neler değişecek, kullanıcılar nasıl etkilenecek?
Giriş Tarihi: 26.04.2021 10:21 Güncelleme Tarihi: 26.04.2021 10:31

Tartışılan iOS 14.5 güncellemesi için geri sayım başladı! iPhone'larda neler değişecek, kullanıcılar nasıl etkilenecek?

uzun zamandır iOS 14.5 güncellemesini test ediyordu ve beta testi sona erdi. iOS 14.5 son kullanıcılar için yayınlanmaya hazırlanıyor. İçeriğinde birçok yenilik bulunduran yeni iPhone güncellemesi, tarafından da eleştirilmişti. Çünkü iOS 14.5'le birlikte "Uygulama İzleme Şeffaflığı" isimli özellik de geliyor. Peki iOS 14.5 ne zaman çıkacak? İçerdiği özellikler nedir? İşte detaylar...

Tartışılan iOS 14.5 güncellemesi için geri sayım başladı! iPhone'larda neler değişecek, kullanıcılar nasıl etkilenecek?

iOS 14.5 daha yayınlanmadan en çok ses getiren güncellemelerden biri oldu diyebiliriz. tarafından topa tutulan güncelleme, tartışmalara neden oldu. iOS 14.5 'ın diğer ara güncellemelerine göre kapsamlı bir içeriğe sahip, bununla birlikte kullanıcı gizliliğini ve güvenliğini koruyan Uygulama İzleme Şeffaflığı özelliği de devreye giriyor. Uygulama İzleme Şeffaflığı reklamverenler şirketler tarafından istenmeyen bir özellik. Çünkü yazılımlar bundan sonra kullanıcı izni olmadan izleme yapamayacak.

Tartışılan iOS 14.5 güncellemesi için geri sayım başladı! iPhone'larda neler değişecek, kullanıcılar nasıl etkilenecek?

iOS 14.5'le gelen birçok yeni özellik var. Yeni özellikler nedir? iPhone'larda neler değişecek? iOS 14.5 ne zaman çıkacak? Merak edilen sorulara yanıtlar verdik.

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Tartışılan iOS 14.5 güncellemesi için geri sayım başladı! iPhone'larda neler değişecek, kullanıcılar nasıl etkilenecek?

iOS 14.5'LE GELEN YENİ ÖZELLİKLER

Daha önce açıkladığımız gibi Uygulama İzleme Şeffaflığı özelliği iPhone'lara ekleniyor.

Maske yüzüne Face ID kullanıcının yüzünü tanımıyordu. bu yüzden Apple Watch ile Kilit açma özelliğini iOS 14.5'le sunuyor. Artık kullanıcılar bu özellikle iPhone'un kilidini kolaylıkla açabilecek.

Tartışılan iOS 14.5 güncellemesi için geri sayım başladı! iPhone'larda neler değişecek, kullanıcılar nasıl etkilenecek?

PlayStation 5 ve Xbox Seris X'in gamepad'leri destekleniyor.

Güncelleme ile birlikte iPhone 12 modellerinde Çift SIM modunda 5G desteği getiriyor. Böylece birden fazla hat kullanıyorsanız artık ikisi de 5G hızında bağlanabilir. Bu zamana kadar Çift SIM modu LTE ağlarıyla sınırlıydı.

Tartışılan iOS 14.5 güncellemesi için geri sayım başladı! iPhone'larda neler değişecek, kullanıcılar nasıl etkilenecek?

WatchOS 7.4 ile iOS ve iPadOS 14.5, Fitness için AirPlay 2 desteği içerir, böylece Apple Fitness aboneleri bir iPhone veya iPad üzerinde bir antrenman başlatabilir ve ardından uyumlu bir akıllı TV veya set üstü kutuda AirPlay ile oynatabilir.

iOS 14.5 ile birlikte widget özelliğinde geliştirilmeler yapılarak yenilikler sunuldu.

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