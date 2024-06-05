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Taş Kağıt Makas final mi sezon finali mi yapıyor? Kanal D Taş Kağıt Makas yeni sezon var mı, ne zaman?
Giriş Tarihi: 05.06.2024 14:09
Güncelleme Tarihi: 05.06.2024
14:09
Taş Kağıt Makas yeni bölüm ile bu akşam Kanal D ekranlarında izleyicisiyle buluşuyor. Yaz sezonu ile beraber diziler bir bir final yapmaya başladı. Bu noktada ise Kanal D'de yayınlanan Taş Kağıt Makas: Hayatımın Oyunu adlı yapımın akıbeti merak konusu oldu. Dizinin sıkı takipçileri Taş Kağıt Makas final mi yapıyor, sezon finali mi sorularını gündeme taşıdı. Gözlet Kanal D ekranlarına çevrilmiş durumda. 14. Bölümde Peki, Taş Kağıt Makas final mi, sezon finali mi? İşte, detaylar…