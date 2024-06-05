Taş Kağıt Makas final mi sezon finali mi yapıyor? Kanal D Taş Kağıt Makas yeni sezon var mı, ne zaman?

Taş Kağıt Makas sezon finali mi sorusu yanıt aramaya başladı. Yaz sezonunun gelmesiyle birlikte birçok dizi sezon arasına girerken birçok yapım da final yaparak ekranlara veda etti. Bu sebeple dizinin sıkı takipçileri araştırmalara hız kazandırdı. 5 Haziran bugün Taş Kağıt Makas final mi yapıyor sorusu gündemdeki yerini aldı. Her hafta Çarşamba günleri yayınlanan dizi Kanal D ekranlarında takip ediliyor. Peki, Taş Kağıt Makas yeni sezon var mı, ne zaman? İşte detaylar…