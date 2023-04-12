Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Taşerona kadro son dakika haberleri 2023: Bakan Bilgin’den açıklama! 90 bin taşerona kadro ne zaman, şartları neler, kimleri kapsıyor?
Giriş Tarihi: 12.04.2023 09:52 Güncelleme Tarihi: 12.04.2023 09:53

Taşerona kadro son dakika haberleri 2023: Bakan Bilgin’den açıklama! 90 bin taşerona kadro ne zaman, şartları neler, kimleri kapsıyor?

Taşeron işçi kadro haberleri konusunda araştırmasına devam ediyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı bünyesinde yürütülen çalışmalar neredeyse tamamlandı. Taşerona kadro son dakika haberleri Bakan Vedat Bilgin açıklamaları takip ediliyor. Bakan Bilgin, çalışmada son durumu aktardı. Seçim sebebiyle ara verilen Meclis'te son olarak geçici işçinin kadroya geçişi yer aldı. 90 bin taşerona kadro ne zaman, şartları neler, kimleri kapsıyor soruları yanıt arıyor. İşte, taşerona kadro son dakika haberleri 2023…

Taşerona kadro son dakika haberleri 2023: Bakan Bilgin’den açıklama! 90 bin taşerona kadro ne zaman, şartları neler, kimleri kapsıyor?

Taşerona kadro 2023 yılı için bekleniyor. Başkan Erdoğan'ın yeni yılla birlikte çözüme kavuşacak konular arasında gösterdiği taşeron işçinin kadroya geçişi hakkında çalışmalar neredeyse tamamlandı. Son gelişmeleri aktaran Bakan Bilgin'in açıklamaları inceleniyor. 90 bin taşerona kadro ne zaman, şartları neler, kimleri kapsıyor soruları gündemdeki yerini korurken belediye işçileri kapsamda yer alacak mı merak konusu. İşte, taşerona kadro son dakika haberleri

Taşerona kadro son dakika haberleri 2023: Bakan Bilgin’den açıklama! 90 bin taşerona kadro ne zaman, şartları neler, kimleri kapsıyor?

BAKAN BİLGİN AÇIKLADI: KAMUDAKİ TAŞERONLARI PLANLADIK!

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin canlı yayında yaptığı açıklamada konuya dair şunları kaydetti:

"Kamudaki taşeronları planladık. Meclis'in önümüzdeki haftadan itibaren çalışamayacağı bir dönemdeyiz. Önümüzde dosyamız duruyor. Çalışmanın büyük kısmını tamamladık. Seçimden sonraya kalır diye düşünüyorum, çözeceğimiz konulardan birisi bu."

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Taşerona kadro son dakika haberleri 2023: Bakan Bilgin’den açıklama! 90 bin taşerona kadro ne zaman, şartları neler, kimleri kapsıyor?

GEÇİCİ İŞÇİYE KADRO RESMİ GAZETE'DE YAYIMLANDI

En düşük emekli maaşının 7 bin 500 liraya, bayram ikramiyesinin 2 bin liraya çıkarılması ile geçici işçilere kadro düzenlemesini içeren kanun, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

İstiklal Madalyası Verilmiş Bulunanlara Vatani Hizmet Tertibinden Şeref Aylığı Bağlanması Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'la, muharip gazilerin aylıkları arasındaki farklılıklar giderilecek ve asgari ücretin net tutarında aylık ödenecek.

Taşerona kadro son dakika haberleri 2023: Bakan Bilgin’den açıklama! 90 bin taşerona kadro ne zaman, şartları neler, kimleri kapsıyor?

BAŞKAN ERDOĞAN VE TÜRK-İŞ GÖRÜŞMESİ!

Cumhurbaşkanı Erdoğan, TÜRK-İŞ Başkanı Ergün Atalay'ı AK Parti Genel Merkezi'nde kabul etti. Atalay görüşmeye ilişkin, "Ülke seçim atmosferinde ama bizim konumuz 700 bin işçinin kamu sözleşmesi var. Ana başlık oydu. Cumhurbaşkanının yaklaşımı iyi olduğu için Çalışma Bakanlığına talimat verdi, şimdi Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin ile görüşeceğiz." dedi.

Taşerona kadro son dakika haberleri 2023: Bakan Bilgin’den açıklama! 90 bin taşerona kadro ne zaman, şartları neler, kimleri kapsıyor?

"700 BİN İŞÇİNİN KAMU SÖZLEŞMESİNİN BİTMESİNİ İSTİYORUZ"

Başkan Erdün Atalay, "seçimden evvel 700 bin işçinin kamu sözleşmesinin bitmesini istiyoruz. Gündem, geçici işçi, kamu sözleşmesi ve taşeron işçilerin kadroya geçmesi" diye konuştu.

SON DAKİKA