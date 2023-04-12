Taşerona kadro son dakika haberleri 2023: Bakan Bilgin’den açıklama! 90 bin taşerona kadro ne zaman, şartları neler, kimleri kapsıyor?

Taşeron işçi kadro haberleri konusunda araştırmasına devam ediyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı bünyesinde yürütülen çalışmalar neredeyse tamamlandı. Taşerona kadro son dakika haberleri Bakan Vedat Bilgin açıklamaları takip ediliyor. Bakan Bilgin, çalışmada son durumu aktardı. Seçim sebebiyle ara verilen Meclis'te son olarak geçici işçinin kadroya geçişi yer aldı. 90 bin taşerona kadro ne zaman, şartları neler, kimleri kapsıyor soruları yanıt arıyor. İşte, taşerona kadro son dakika haberleri 2023…