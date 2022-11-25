Taşıt kredisi faiz oranları 2022: Sıfır / 2. El en uygun taşıt kredisi veren bankalar hangileri? İşte faiz oranı ve geri ödeme bilgisi

Geçtiğimiz gün yürürlüğe gören ÖTV matrah düzenlemesi ardından araç fiyatları indirim aldı. Bu fırsatı değerlendirmek isteyenler araba sahibi olmak için taşıt kredisi faiz oranları hakkında araştırmalara başladı. En uygun taşıt kredisi banka banka araştırılıyor. Sıfır ve 2. El taşıt kredisi seçenekleri araştırılırken kamu bankaları ve özel kurumlar dikkate alınıyor. Düşük faizli kredi seçeneğini değerlendirmek isteyen vatandaşlar oranları yakın takibe aldı. Peki, 2022 taşıt kredisi faiz oranları ne kadar, düştü mü, geri ödemesi ne kadar? İşte, ödeme planı ve bankaların kredi faiz oranları…