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Haberler Yaşam Taşıt kredisi faiz oranları 2022: Sıfır / 2. El en uygun taşıt kredisi veren bankalar hangileri? İşte faiz oranı ve geri ödeme bilgisi
Giriş Tarihi: 25.11.2022 13:40 Güncelleme Tarihi: 25.11.2022 13:42

Taşıt kredisi faiz oranları 2022: Sıfır / 2. El en uygun taşıt kredisi veren bankalar hangileri? İşte faiz oranı ve geri ödeme bilgisi

Geçtiğimiz gün yürürlüğe gören ÖTV matrah düzenlemesi ardından araç fiyatları indirim aldı. Bu fırsatı değerlendirmek isteyenler araba sahibi olmak için taşıt kredisi faiz oranları hakkında araştırmalara başladı. En uygun taşıt kredisi banka banka araştırılıyor. Sıfır ve 2. El taşıt kredisi seçenekleri araştırılırken kamu bankaları ve özel kurumlar dikkate alınıyor. Düşük faizli kredi seçeneğini değerlendirmek isteyen vatandaşlar oranları yakın takibe aldı. Peki, 2022 taşıt kredisi faiz oranları ne kadar, düştü mü, geri ödemesi ne kadar? İşte, ödeme planı ve bankaların kredi faiz oranları…

Taşıt kredisi faiz oranları 2022: Sıfır / 2. El en uygun taşıt kredisi veren bankalar hangileri? İşte faiz oranı ve geri ödeme bilgisi

Taşıt kredisi faiz oranları 2022 Kasım ayı için araştırılıyor. ÖTV matrah düzenlemesi ile düşen araba fiyatları ardından araç sahibi olmak isteyenler harekete geçti. En uygun taşıt kredisi veren bankalar gündemdeki yerini aldı. Marka marka araç fiyat listesi güncellendi. Bununla birlikte güncel taşıt kredisi faiz oranları da değerlendiriliyor. Bankalar listesi güncel rakamlarını paylaşıyor. İşte, Taşıt kredisi oranları, geri ödeme ve vade bilgisi…

Taşıt kredisi faiz oranları 2022: Sıfır / 2. El en uygun taşıt kredisi veren bankalar hangileri? İşte faiz oranı ve geri ödeme bilgisi

ÖTV MATRAH DÜZENLEMESİ RESMİ GAZETEDE!

Karara göre, yüzde 45 ÖTV oranı için esas alınan matrah eşiği 120 bin liradan 184 bin liraya, yüzde 50 ÖTV oranı için esas alınan matrah eşiği 150 bin liradan 220 bin liraya, yüzde 60 ÖTV oranı için esas alınan matrah eşiği 175 bin liradan 250 bin liraya, yüzde 70 ÖTV oranı için esas alınan matrah eşiği 200 bin liradan 280 bin liraya çıkarıldı.

Düzenlemenin, özellikle yerli otomobillerin yoğun olduğu kategorilere yönelik ÖTV oranına esas ÖTV matrah eşiklerinin artırılması neticesinde, bazı otomobil fiyatlarına indirim olarak yansıması öngörülüyor.

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Taşıt kredisi faiz oranları 2022: Sıfır / 2. El en uygun taşıt kredisi veren bankalar hangileri? İşte faiz oranı ve geri ödeme bilgisi

TAŞIT KREDİSİ FAİZ ORANLARI KASIM 2022

AKBANK

100 bin TL taşıt kredisi (12 ay vade)

aylık taksiti: 9.682,72 TL

yüzde 1,99 faiz oranı

toplam geri ödeme tutarı 116.717,64 TL

Taşıt kredisi faiz oranları 2022: Sıfır / 2. El en uygun taşıt kredisi veren bankalar hangileri? İşte faiz oranı ve geri ödeme bilgisi

KUVEYT TÜRK

100 bin TL taşıt kredisi

36 ay Vadeli

aylık taksiti 4.211,05 TL

kar payı yüzde 2,04

toplam geri ödeme tutarı 152.097,80 TL.

Taşıt kredisi faiz oranları 2022: Sıfır / 2. El en uygun taşıt kredisi veren bankalar hangileri? İşte faiz oranı ve geri ödeme bilgisi

KOÇFİNANS

100 bin TL taşıt kredisi

12 ay vadeli

aylık taksiti 10.549,15 TL

yüzde 3,19 faiz oranı

geri ödeme tutarı 127.089,80 TL.

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