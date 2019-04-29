Tatil planı yapanlar buraya! İşte en kolay vize veren ülkeler
Tatil planı yapanlar buraya! İşte en kolay vize veren ülkeler
Yaz tatilinin yaklaşmasıyla vatandaşlar tatil planı yapmaya başladı. Özellikle ramazan bayramı tatilinin 9 gün olmasıyla beraber bazı vatandaşlar rotayı yurt dışına çevirdi. Peki yurtdışında hangi ülkelerden vize almak daha kolay? Hangi ülkeler Türk vatandaşlarından vize istemiyor. İşte tatil planı yapacaklara, yurtdışı vize rehberi
Giriş Tarihi: 29.04.2019
18:56
Güncelleme Tarihi: 29.04.2019
19:35