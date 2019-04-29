Tatil planı yapanlar buraya! İşte en kolay vize veren ülkeler

26 Avrupa ülkesinden oluşan Schengen vizeleri ile ilgili 2018 istatistiği ortaya çıktı. İstatistiğe göre 879 bin 238 başvuru yapan Türk vatandaşlarının 74 bin başvurusu olumsuz sonuçlandı. Türk vatandaşları 2018 yılında toplam 52 milyon 754 bin 280 Euro, Schengen vizesi ücreti ödedi.