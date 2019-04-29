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planı yapanlar buraya! İşte en kolay veren ülkeler

Yaz tatilinin yaklaşmasıyla vatandaşlar planı yapmaya başladı. Özellikle ramazan bayramı tatilinin 9 gün olmasıyla beraber bazı vatandaşlar rotayı yurt dışına çevirdi. Peki yurtdışında hangi ülkelerden almak daha kolay? Hangi ülkeler Türk vatandaşlarından vize istemiyor. İşte tatil planı yapacaklara, yurtdışı vize rehberi

Giriş Tarihi: 29.04.2019 18:56 Güncelleme Tarihi: 29.04.2019 19:35
Tatil planı yapanlar buraya! İşte en kolay vize veren ülkeler

En kolay veren ve Türkiye'den vize istemeyen ülkeler...

Tatil planı yapanlar buraya! İşte en kolay vize veren ülkeler

26 Avrupa ülkesinden oluşan Schengen vizeleri ile ilgili 2018 istatistiği ortaya çıktı. İstatistiğe göre 879 bin 238 başvuru yapan Türk vatandaşlarının 74 bin başvurusu olumsuz sonuçlandı. Türk vatandaşları 2018 yılında toplam 52 milyon 754 bin 280 Euro, Schengen vizesi ücreti ödedi.

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Tatil planı yapanlar buraya! İşte en kolay vize veren ülkeler

İşte ülke ülke Schengen vizesi başvuruları ve olumlu yanıtlar (Devamında en çok başvuru yapılan ve onay veren ülkeler yer alıyor.

20.ABD

Başvuru sayısı: 160 bin 749

Olumlu sonuçlanan sayısı: 152 bin 934

Tatil planı yapanlar buraya! İşte en kolay vize veren ülkeler

19.Kuveyt

Başvuru sayısı: 174 bin 675

Olumlu sonuçlanan sayısı: 164 bin 742

Tatil planı yapanlar buraya! İşte en kolay vize veren ülkeler

18. Filipinler

Başvuru sayısı: 175 bin 703

Olumlu sonuçlanan sayısı: 159 bin 856

Tatil planı yapanlar buraya! İşte en kolay vize veren ülkeler

17.Mısır

Başvuru sayısı: 190 bin 140

Olumlu sonuçlanan sayısı: 147 bin 325

Tatil planı yapanlar buraya! İşte en kolay vize veren ülkeler

16.Ukrayna

Başvuru sayısı: 191 bin 726

Olumlu sonuçlanan sayısı: 182 bin 400

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