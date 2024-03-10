Tatil planı yapanlar dikkat! Bu ülkeler vize istemiyor: İşte vizesiz gidebileceğiniz ülkeler 2024 listesi

RESMİ TATİLLER HANGİ GÜNE DENK GELİYOR?
Peki bu kapsamda resmi tatiller hangi günlere denk geliyor? İşte merak edilen sorunun cevabı...
İşte o liste;
Yılbaşı -1 Ocak Pazartesi - Hafta sonu ile birlikte 3 gün
Ramazan Bayramı arefe (öğleden sonra) - 9 Nisan
Ramazan Bayramı 1. gün - 10 Nisan
Ramazan Bayramı 2. gün - 11 Nisan
Ramazan Bayramı 3. gün - 12 Nisan - Salı arife, çarşamba, perşembe, cuma bayram. Pazartesi izin alarak 9 gün tatil.
Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı - 23 Nisan Salı - Pazartesi izin alarak 4 gün tatil .
Emek ve Dayanışma Günü - 1 Mayıs Çarşamba - Öncesi veya sonrası 2 gün izin alarak 5 gün tatil.
Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı - 19 Mayıs
Kurban Bayramı arefe (öğleden sonra) - 15 Haziran
Kurban Bayramı 1. gün - 16 Haziran Pazar
Kurban Bayramı 2. gün - 17 Haziran Pazartesi
Kurban Bayramı 3. gün - 18 Haziran Salı
Kurban Bayramı 4. gün - 19 Haziran Çarşamba - 2 gün izin alarak 9 gün tatil.
Demokrasi Bayramı - 15 Temmuz Pazartesi - Hafta sonu ile birlikte 3 gün tatil
Cumhuriyet Bayramı - 29 Ekim Salı - Pazartesi izin alınırsa 3 gün tatil