T.C. Kimlik numaranı ezberleme biçimin zeka türünü belli ediyor! İşte zekası yüksek olan insanların ezberleme şekli…

T.C. Kimlik numaranızı nasıl söylediğinize hiç dikkat ettiniz mi? T.C. kimlik numaranızı ezberleme biçiminiz aslında zeka türünüzü ortaya çıkarıyor. T.C. Kimlik numaranızı ezberleme şeklinizin sizinle ilgili birçok detayı ortaya çıkardığı iddia ediliyor. Örneğin; ezberleme biçiminiz; sorgulayıcı ve detaycı zekanızın daha yüksek olduğunu gösterebilir. Bu test sayesinde zeka biçiminizi anlamak çok basit. T.C. Kimlik numaranızı düşünürken ya da söylerken numaraları ayırma biçiminiz aslında kilit nokta. İşte detayları…