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TCDD PERSONEL ALIMI YAPACAK: Devlet Demiryolları 204 makinist alımı başvuruları ne zaman, şartları neler?
Giriş Tarihi: 24.12.2024 14:47
Güncelleme Tarihi: 24.12.2024
14:47
Devlet Demiryolları (TCDD) 204 makinist alımı gerçekleştireceğini duyurdu. Başvuruda bulunacak adaylar TCDD Taşımacılık A.Ş. Genel Müdürlüğü İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığına şahsen yapmaları gerekiyor. Adaylar başvuru tarihleri ve şartları ile ilgili araştımalarını arama motorlarında hızlandırdı. Peki, TCDD personel alımı başvuruları ne zaman, şartları neler?