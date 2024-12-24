TCDD PERSONEL ALIMI YAPACAK: Devlet Demiryolları 204 makinist alımı başvuruları ne zaman, şartları neler?

TCDD, farklı illerde görev yapacak 204 makinist alımı için başvuruları kabul ediyor. Adayların, başvuru sürecinin ardından açıklanacak listeden yalnızca sözlü sınavı başarılı bir şekilde geçenler, kadroya dahil edilecek alımlar özellikle ön lisans mezunu adaylar için büyük bir fırsat sunuyor. Başvurulara ilişkin detaylı bilgiler ve başvuru şartları, TCDD'nin resmi internet sitesinden duyuruldu. İşte, Devlet Demiryolları 204 makinist alımına ilişkin detaylar haberin devamında...