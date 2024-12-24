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Haberler Yaşam TCDD PERSONEL ALIMI YAPACAK: Devlet Demiryolları 204 makinist alımı başvuruları ne zaman, şartları neler?
Giriş Tarihi: 24.12.2024 14:47 Güncelleme Tarihi: 24.12.2024 14:47

TCDD PERSONEL ALIMI YAPACAK: Devlet Demiryolları 204 makinist alımı başvuruları ne zaman, şartları neler?

Devlet Demiryolları (TCDD) 204 makinist alımı gerçekleştireceğini duyurdu. Başvuruda bulunacak adaylar TCDD Taşımacılık A.Ş. Genel Müdürlüğü İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığına şahsen yapmaları gerekiyor. Adaylar başvuru tarihleri ve şartları ile ilgili araştımalarını arama motorlarında hızlandırdı. Peki, TCDD personel alımı başvuruları ne zaman, şartları neler?

TCDD PERSONEL ALIMI YAPACAK: Devlet Demiryolları 204 makinist alımı başvuruları ne zaman, şartları neler?

TCDD, farklı illerde görev yapacak 204 makinist alımı için başvuruları kabul ediyor. Adayların, başvuru sürecinin ardından açıklanacak listeden yalnızca sözlü sınavı başarılı bir şekilde geçenler, kadroya dahil edilecek alımlar özellikle ön lisans mezunu adaylar için büyük bir fırsat sunuyor. Başvurulara ilişkin detaylı bilgiler ve başvuru şartları, TCDD'nin resmi internet sitesinden duyuruldu. İşte, Devlet Demiryolları 204 makinist alımına ilişkin detaylar haberin devamında...

TCDD PERSONEL ALIMI YAPACAK: Devlet Demiryolları 204 makinist alımı başvuruları ne zaman, şartları neler?

TCDD 204 PERSONEL ALIMI YAPACAK!

Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş. Genel Müdürlüğü tarafından 204 işçi makinist alımı yapılacağı açıklandı. TCDD işyerlerine makinsit işçi olarak istihdam edilecek 204 personel alımı ilanında genel iş tanmı ve genel şartlar bölümü belli oldu.

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TCDD PERSONEL ALIMI YAPACAK: Devlet Demiryolları 204 makinist alımı başvuruları ne zaman, şartları neler?

BAŞVURULAR NE ZAMAN VE NEREDEN YAPILACAK?

Adaylar başvuru işlemlerini 23-27 Aralık 2024 tarihlerinde TCDD Taşımacılık A.Ş. Genel Müdürlüğü İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığına şahsen başvurarak gerçekleştirebilecek.

Başvurular yalnızca İŞKUR'un internet sitesi üzerinden yapılacak ve adaylar ilan edilen işgücü taleplerinden yalnızca birine başvurabilecek

TCDD PERSONEL ALIMI YAPACAK: Devlet Demiryolları 204 makinist alımı başvuruları ne zaman, şartları neler?

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER

Nüfus cüzdanı fotokopisi,

Öğrenim belgesi,

Askerlik durum belgesi,

TC kimlik numarasının yazılı Adli Sicil Kaydı,

TCDD'nin sitesinde yayınlanacak İş Talep Bilgi Formu,

TCDD'de yayınlanacak olan Başvuru Formu, MYK 11UY0035-4 Tren Makinisti Belgesi,

KPSS sonuç belgesi Yayımlanan ilanda işçi makinistlerin 4857 sayılı İş Kanunu'na göre görev yapacağı ifade edildi.

TCDD PERSONEL ALIMI YAPACAK: Devlet Demiryolları 204 makinist alımı başvuruları ne zaman, şartları neler?

İŞ-KURCA AÇILAN KURSA BAŞVURACAK ADAYLARDA İSTENEN OKUL BÖLÜMLERİ
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