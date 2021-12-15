TCMB Merkez Bankası Aralık faiz kararı açıklandı mı, ne zaman saat kaçta açıklanacak? Merkez Bankası Aralık faiz kararı ne oldu?

Dünya genelinde artan enflasyonla beraber, bugün gözler yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) faiz kararına çevrildi. Yarın gerçekleşecek olan PPK toplantısı öncesi piyasaları yakından takip eden binlerce vatandaş detayları araştırıyor. Hal böyleyken "TCMB Merkez Bankası Aralık faiz kararı açıklandı mı, ne zaman saat kaçta açıklanacak?" soruları yanıt aramaya başladı. Yarın yayınlanacak karar metni piyasaların radarında olacak. Peki, Merkez Bankası Aralık faiz kararı açıklandı mı, PPK toplantısı ne zaman? İşte tüm detaylar...