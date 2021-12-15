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Giriş Tarihi: 15.12.2021 13:57 Güncelleme Tarihi: 15.12.2021 13:58

TCMB Merkez Bankası Aralık faiz kararı açıklandı mı, ne zaman saat kaçta açıklanacak? Merkez Bankası Aralık faiz kararı ne oldu?

Dünya genelinde artan enflasyonla beraber, bugün gözler yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) faiz kararına çevrildi. Yarın gerçekleşecek olan PPK toplantısı öncesi piyasaları yakından takip eden binlerce vatandaş detayları araştırıyor. Hal böyleyken "TCMB Merkez Bankası Aralık faiz kararı açıklandı mı, ne zaman saat kaçta açıklanacak?" soruları yanıt aramaya başladı. Yarın yayınlanacak karar metni piyasaların radarında olacak. Peki, Merkez Bankası Aralık faiz kararı açıklandı mı, PPK toplantısı ne zaman? İşte tüm detaylar...

TCMB Merkez Bankası Aralık faiz kararı açıklandı mı, ne zaman saat kaçta açıklanacak? Merkez Bankası Aralık faiz kararı ne oldu?

Merkez Bankası PPK toplantısı sonrası Aralık ayı faiz kararını duyurmasının ardından piyasalar direkt olarak etkilenecek. Geçtiğimiz ay faizlerde 100 baz puanlık indirime giden Para Politikası Kurulu'nun bu haftaki kararı ise merak ediliyor. Öte yandan "TCMB Merkez Bankası Aralık faiz kararı açıklandı mı, ne zaman saat kaçta açıklanacak?" soruları yanıt aramaya başladı. Merakla beklenen toplantı yarın gerçekleşecek. Peki, TCMB Merkez Bankası Aralık faiz kararı açıklandı mı, ne zaman saat kaçta açıklanacak? İşte son dakika gelişmeleri...

TCMB Merkez Bankası Aralık faiz kararı açıklandı mı, ne zaman saat kaçta açıklanacak? Merkez Bankası Aralık faiz kararı ne oldu?

MERKEZ BANKASI FAİZ KARARINI NE ZAMAN AÇIKLAYACAK?

Merkez Bankası Para Politikası Kurulu Aralık ayı toplantısı 16 Aralık tarihinde gerçekleştirilecek. Toplantının ardından Aralık ayı faiz kararının saat 14:00'te açıklanacak.

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TCMB Merkez Bankası Aralık faiz kararı açıklandı mı, ne zaman saat kaçta açıklanacak? Merkez Bankası Aralık faiz kararı ne oldu?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısına ilişkin AA Finans'ın beklenti anketine katılan ekonomistlerin tamamı, bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının (politika faizi) 100 baz puan indirilerek yüzde 14'e çekileceğini tahmin ediyor.

TCMB Merkez Bankası Aralık faiz kararı açıklandı mı, ne zaman saat kaçta açıklanacak? Merkez Bankası Aralık faiz kararı ne oldu?

AA Finans'ın 16 Aralık Perşembe günü gerçekleştirilecek PPK toplantısına yönelik piyasa beklenti anketi, 20 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı.

TCMB Merkez Bankası Aralık faiz kararı açıklandı mı, ne zaman saat kaçta açıklanacak? Merkez Bankası Aralık faiz kararı ne oldu?

MERKEZ BANKASI 100 BAZ PUAN FAİZ İNDİRİMİ GERÇEKLEŞTİREBİLİR

Ekonomistlerin politika faizindeki değişikliğe ilişkin beklentilerinin medyanı 100 baz puan indirim yönünde gerçekleşti.

Anket sonuçlarına göre, 1 ekonomist 25 baz puan, 1 ekonomist 50 baz puan, 1 ekonomist 75 baz puan, 14 ekonomist 100 baz puan, 1 ekonomist 150 baz puan ve 2 ekonomist de 200 baz puan politika faizinin düşürüleceğini tahmin ediyor.

Kasım ayındaki PPK toplantısında politika faizi 100 baz puan indirilerek yüzde 16'dan yüzde 15 seviyesine çekilmişti.

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