TCMB Merkez Bankası Aralık faiz kararı açıklandı mı, ne zaman saat kaçta açıklanacak? Merkez Bankası Aralık faiz kararı ne oldu?

Merkez Bankası PPK toplantısı sonrası Aralık ayı faiz kararını duyurmasının ardından piyasalar direkt olarak etkilenecek. Geçtiğimiz ay faizlerde 100 baz puanlık indirime giden Para Politikası Kurulu'nun bu haftaki kararı ise merak ediliyor. Öte yandan "TCMB Merkez Bankası Aralık faiz kararı açıklandı mı, ne zaman saat kaçta açıklanacak?" soruları yanıt aramaya başladı. Merakla beklenen toplantı yarın gerçekleşecek. Peki, TCMB Merkez Bankası Aralık faiz kararı açıklandı mı, ne zaman saat kaçta açıklanacak? İşte son dakika gelişmeleri...