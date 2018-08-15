Tek vücutta iki hayat! Yıllar içinde böyle değiştiler

Onlar 28 yıldır tek vücutta yaşıyorlar. İşte yapışık ikizlerin yıllar içerisindeki değişimleri. Dünyaya yapışık olarak gelen Abigail Hensel ve Brittany Hensel ikizler, doktorların 'ameliyatla ayrılması durumunda ölebilirler' açıklamasının ardından aynı bedende 28 yıldır yaşıyor. Üniversiteyi bitiren genç kızlar araba kullanıp, bol bol seyahat ediyorlar. 1990 doğumlu bu ikizler, dışarıdan bakılınca iki kafatası olan bir vücut gibi görünüyor ancak birçok iç organları da iki tane. Dünya bu ikizlerin hikayesini reality show adlı programdan öğrendi. Dış görünüm itibarıyla simetrik tek bir vücuda sahip görünen bu ikizlerin göğüs kafesleri tek ve gövdeleri tek bir pelvise bağlı. İkizler şimdilerde 28 yaşında ve üniversiteyi bitirdikten sonra şimdi öğretmenlik yapıyorlar.