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vücutta iki hayat! içinde böyle değiştiler

Onlar 28 yıldır vücutta yaşıyorlar. İşte yapışık ikizlerin içerisindeki değişimleri.

Giriş Tarihi: 15.08.2018 19:12 Güncelleme Tarihi: 15.08.2018 19:13
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vücutta iki hayat! içinde böyle değiştiler
Tek vücutta iki hayat! Yıllar içinde böyle değiştiler

Dünyaya yapışık olarak gelen Abigail Hensel ve Brittany Hensel ikizler, doktorların 'ameliyatla ayrılması durumunda ölebilirler' açıklamasının ardından aynı bedende 28 yıldır yaşıyor.

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vücutta iki hayat! içinde böyle değiştiler
Tek vücutta iki hayat! Yıllar içinde böyle değiştiler

Üniversiteyi bitiren genç kızlar araba kullanıp, bol bol seyahat ediyorlar.

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vücutta iki hayat! içinde böyle değiştiler
Tek vücutta iki hayat! Yıllar içinde böyle değiştiler

1990 doğumlu bu ikizler, dışarıdan bakılınca iki kafatası olan bir vücut gibi görünüyor ancak birçok iç organları da iki tane.

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vücutta iki hayat! içinde böyle değiştiler
Tek vücutta iki hayat! Yıllar içinde böyle değiştiler

Dünya bu ikizlerin hikayesini reality show adlı programdan öğrendi.

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vücutta iki hayat! içinde böyle değiştiler
Tek vücutta iki hayat! Yıllar içinde böyle değiştiler

Dış görünüm itibarıyla simetrik bir vücuda sahip görünen bu ikizlerin göğüs kafesleri tek ve gövdeleri tek bir pelvise bağlı.

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vücutta iki hayat! içinde böyle değiştiler
Tek vücutta iki hayat! Yıllar içinde böyle değiştiler

İkizler şimdilerde 28 yaşında ve üniversiteyi bitirdikten sonra şimdi öğretmenlik yapıyorlar.

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vücutta iki hayat! içinde böyle değiştiler
Tek vücutta iki hayat! Yıllar içinde böyle değiştiler
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