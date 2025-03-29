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Haberler Yaşam Tekirdağ bayram namazı saati! 30 Mart 2025 Tekirdağ’da bayram namazı saat kaçta kılınacak?
Giriş Tarihi: 29.03.2025 09:51 Güncelleme Tarihi: 29.03.2025 09:51

Tekirdağ bayram namazı saati! 30 Mart 2025 Tekirdağ’da bayram namazı saat kaçta kılınacak?

Bayramın gelişiyle birlikte bayram namazı saatleri pek çok kişinin gündemine oturdu. Ramazan Bayramı'na bayram namazıyla başlamak vacip olduğundan il il namaz vakitleri listesi araştırılıyor. Bu noktada Tekirdağ'da bayram namazı saat kaçta kılınacak sorusu yanıt arıyor. İşte Diyanet İşleri Başkanlığı'nın listesine göre Tekirdağ bayram namazı saati!

Tekirdağ bayram namazı saati! 30 Mart 2025 Tekirdağ’da bayram namazı saat kaçta kılınacak?

Hadis-i şerife dayanarak bayrama namazla başlamanın önemli olduğu bilinmektedir. Bu sebeple Diyanet İşleri Başkanlığı'nın paylaştığı 81 il için bayram namazı vakitleri listesi takip ediliyor. Bu kapsamda Tekirdağ'da bayram namazı saat kaçta kılınacak sorusu da yanıt buluyor. İşte Tekirdağ bayram namazı saati

Tekirdağ bayram namazı saati! 30 Mart 2025 Tekirdağ’da bayram namazı saat kaçta kılınacak?

TEKİRDAĞ BAYRAM NAMAZI SAAT KAÇTA KILINACAK?

Ramazan Bayramı il il namaz vakitleri listesi Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından paylaşıldı.

Buna göre;

30 Mart 2025 Pazar günü eda edilecek Tekirdağ Merkez bayram namazı saati 07:28 olarak belirlendi.

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Tekirdağ bayram namazı saati! 30 Mart 2025 Tekirdağ’da bayram namazı saat kaçta kılınacak?

BAYRAM NAMAZI KILMAK FARZ MI?

Dinimizde Ramazan ve Kurban olmak üzere iki bayram vardır ve her ikisi için de bayram namazları meşru kılınmıştır. Bu noktada kendisine Cuma namazı farz olan kimselere bayram namazı vaciptir.

"Bu günümüzde yapacağımız ilk şey namaz kılmaktır" (Buhârî, "ʿÎdeyn", 3; Müslim, "Eḍâḥî", 7) meâlindeki hadise dayanarak ramazan ve kurban bayramlarının bayram namazının kılınmasıyla başladığını söylemek mümkündür.

Tekirdağ bayram namazı saati! 30 Mart 2025 Tekirdağ’da bayram namazı saat kaçta kılınacak?

RAMAZAN BAYRAMI'NDA ÇEKİLECEK TESBİHLER

Ramazan tesbihleri dinen zorunlu değildir; ama dua etmek ve Yüce Allah ile bağları güçlendirmek her zaman mühim olduğu için din alimleri bu özel günlerin vesile olmasını önerirler. Ramazanda çekilecek tesbihler hakkında Nihat Hatipoğlu, Peygamberimizin tüm gün tesbihat okuyan eşine günde üç kere şunu okumasını önerdiğini de söylemiştir: "Sübhanellahi ve bi hamdihi adede halkihi Rida nefsihi ziynete arşihi ve midade kelimatihi." Yüce Allah'ı yarattığı sayısında, kendisinin razı olacağı kadarınca. Arşının ağırlığınca. Yarattığı kelimeler uzunluğunca hamd ile tesbih ederim.

Tekirdağ bayram namazı saati! 30 Mart 2025 Tekirdağ’da bayram namazı saat kaçta kılınacak?

RAMAZAN BAYRAMI NAMAZINA NASIL NİYET EDİLİR?

Ramazan Bayramı Namazı için: "Niyet ettim Allah'ım senin rızan için Ramazan Bayramı namazı kılmaya, uydum hazır olan imama" şeklinde niyet edilir.