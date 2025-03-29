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Tekirdağ bayram namazı saati! 30 Mart 2025 Tekirdağ’da bayram namazı saat kaçta kılınacak?
Giriş Tarihi: 29.03.2025 09:51
Güncelleme Tarihi: 29.03.2025
09:51
Bayramın gelişiyle birlikte bayram namazı saatleri pek çok kişinin gündemine oturdu. Ramazan Bayramı'na bayram namazıyla başlamak vacip olduğundan il il namaz vakitleri listesi araştırılıyor. Bu noktada Tekirdağ'da bayram namazı saat kaçta kılınacak sorusu yanıt arıyor. İşte Diyanet İşleri Başkanlığı'nın listesine göre Tekirdağ bayram namazı saati!