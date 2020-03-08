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sahilini görenler şaşkına döndü! Gerçek çok geçmeden anlaşıldı

sahilinde bugün görenleri şaşkına çeviren bir olay yaşandı. suyu yer yer renge büründü. İlk şaşkınlıkları geçen vatandaşlar durumu yetkililere bildirdi. Gerçek kısa sürede ortaya çıktı. Deniz suyu sıcaklığının yükselmeye başlaması sebebiyle her yıl Mart ve Nisan aylarında yaşanan plankton çoğalmasından ibaret olduğu anlaşıldı.

AA Yaşam
Giriş Tarihi: 08.03.2020 18:51 Güncelleme Tarihi: 08.03.2020 18:53
Tekirdağ sahilini turuncu görenler şaşkına döndü! Gerçek çok geçmeden anlaşıldı

Marmara Denizi'nin sahilinde plankton (mikroskopla görülebilen tek hücreli canlı) çoğalması, suyu renginin yer yer olmasına yol açtı.

Tekirdağ sahilini turuncu görenler şaşkına döndü! Gerçek çok geçmeden anlaşıldı

Sahilin bazı bölümlerinde denizin renginin turuncuya dönüşmesi, vatandaşları şaşırttı.

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Tekirdağ sahilini turuncu görenler şaşkına döndü! Gerçek çok geçmeden anlaşıldı

suyu sıcaklığının yükselmesiyle meydana gelen plankton çoğalması her yıl mart ve nisan aylarında yaşanıyor.

Tekirdağ sahilini turuncu görenler şaşkına döndü! Gerçek çok geçmeden anlaşıldı

Renk değişiminin mevsimsel etkenlerle gerçekleştiği ve herhangi bir olumsuzluğa yol açmadığı belirtiliyor.

Tekirdağ sahilini turuncu görenler şaşkına döndü! Gerçek çok geçmeden anlaşıldı
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Tekirdağ sahilini turuncu görenler şaşkına döndü! Gerçek çok geçmeden anlaşıldı
Tekirdağ sahilini turuncu görenler şaşkına döndü! Gerçek çok geçmeden anlaşıldı
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