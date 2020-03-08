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Tekirdağ sahilini turuncu görenler şaşkına döndü! Gerçek çok geçmeden anlaşıldı
Tekirdağ sahilinde bugün görenleri şaşkına çeviren bir olay yaşandı. Deniz suyu yer yer turuncu renge büründü. İlk şaşkınlıkları geçen vatandaşlar durumu yetkililere bildirdi. Gerçek kısa sürede ortaya çıktı. Deniz suyu sıcaklığının yükselmeye başlaması sebebiyle her yıl Mart ve Nisan aylarında yaşanan plankton çoğalmasından ibaret olduğu anlaşıldı.