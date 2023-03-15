Haberler Yaşam TOKİ Tekirdağ, Trabzon, Van iş yeri kura çekimi sonuçları 15 Mart 2023: Tekirdağ, Trabzon, Van TOKİ iş yeri kura sonuçları sorgulama ekranı isim listesi

Giriş Tarihi: 15.03.2023 11:51 Güncelleme Tarihi: 15.03.2023 11:51

TOKİ Tekirdağ, Trabzon, Van iş yeri kura çekimi sonuçları 15 Mart 2023: Tekirdağ, Trabzon, Van TOKİ iş yeri kura sonuçları sorgulama ekranı isim listesi

Yüzyılın en büyük sosyal konut projesinde TOKİ İlk İş Yerim kura etabı başladı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, sosyal medya hesabından kura tarihleri takvimini paylaştı. Buna göre Tekirdağ, Trabzon, Van iş yeri kura çekimleri 15 Mart Çarşamba bugün yapılacak. Çekiliş sonrası Tekirdağ Süleymanpaşa'da 276, Trabzon Of'ta 286, Van Edremit'te 275 iş yeri hak sahibini bulacak. Kuralar noter huzurunda yapılacak olup Tekirdağ, Trabzon, Van TOKİ iş yeri kura çekimi canlı izle ekranı ile takip edilebilecek. Tekirdağ, Trabzon, Van TOKİ iş yeri kura sonuçları sorgulama ekranı ve isim listesi Youtube canlı yayın ardından erişime açılacak. İşte, 15 Mart 2023 Tekirdağ, Trabzon, Van TOKİ iş yeri kura sonuçları sorgulama ekranı.