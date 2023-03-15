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Haberler Yaşam TOKİ Tekirdağ, Trabzon, Van iş yeri kura çekimi sonuçları 15 Mart 2023: Tekirdağ, Trabzon, Van TOKİ iş yeri kura sonuçları sorgulama ekranı isim listesi
Giriş Tarihi: 15.03.2023 11:51 Güncelleme Tarihi: 15.03.2023 11:51

TOKİ Tekirdağ, Trabzon, Van iş yeri kura çekimi sonuçları 15 Mart 2023: Tekirdağ, Trabzon, Van TOKİ iş yeri kura sonuçları sorgulama ekranı isim listesi

Yüzyılın en büyük sosyal konut projesinde TOKİ İlk İş Yerim kura etabı başladı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, sosyal medya hesabından kura tarihleri takvimini paylaştı. Buna göre Tekirdağ, Trabzon, Van iş yeri kura çekimleri 15 Mart Çarşamba bugün yapılacak. Çekiliş sonrası Tekirdağ Süleymanpaşa'da 276, Trabzon Of'ta 286, Van Edremit'te 275 iş yeri hak sahibini bulacak. Kuralar noter huzurunda yapılacak olup Tekirdağ, Trabzon, Van TOKİ iş yeri kura çekimi canlı izle ekranı ile takip edilebilecek. Tekirdağ, Trabzon, Van TOKİ iş yeri kura sonuçları sorgulama ekranı ve isim listesi Youtube canlı yayın ardından erişime açılacak. İşte, 15 Mart 2023 Tekirdağ, Trabzon, Van TOKİ iş yeri kura sonuçları sorgulama ekranı.

Tekirdağ, Trabzon, Van TOKİ iş yeri kura çekimi canlı izle 2023 | Tekirdağ, Trabzon, Van TOKİ iş yeri kura sonuçları sorgulama ekranı

Deprem nedeniyle ara verilen TOKİ kuraları yeniden başlarken İlk İş Yerim etabı için çekiliş takvimi de paylaşıldı. Bakan Kurum'un açıklamasına göre, iş yeri kuraları 12 il ve ilçede gerçekleşecek. Bu kapsamda Tekirdağ, Trabzon, Van kuraları 15 Mart Çarşamba (bugün) gerçekleştirilecek. Çekiliş sonrası Tekirdağ Süleymanpaşa'da 276, Trabzon Of'ta 286, Van Edremit'te 275 iş yerinin hak sahibi belirlenecek. Projede tercihini iş yerinden yana kullanan kişiler, hak sahibi olup olmadıklarını bilgisini Tekirdağ, Trabzon, Van TOKİ iş yeri kura çekimi canlı yayın izle ekranı aracılığıyla öğrenebilecek. Tekirdağ, Trabzon, Van TOKİ arsa kura sonuçları sorgulama ekranı ile isim listesi bilgileri canlı yayın ardından e-Devlet üzerinden erişime açılacak. İşte, başvuru sonuçları isim listesi sorgulama ekranı…

Tekirdağ, Trabzon, Van TOKİ iş yeri kura çekimi canlı izle 2023 | Tekirdağ, Trabzon, Van TOKİ iş yeri kura sonuçları sorgulama ekranı

TARİHLER BELLİ OLDU: TOKİ İŞ YERİ KURA ÇEKİMİ BAŞLIYOR!

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, resmî sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "İlk İş Yerim" için kura çekimlerine başlandığını duyurdu.

Bakan Kurum, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"250 alt sektörü harekete geçiren 'İlk Evim, İlk İş Yerim' projemizle istihdamı destekliyor, vatandaşımızı iş sahibi de yapıyoruz. Konut ve arsa kuralarımız devam ederken sıra iş yerlerine geldi. 12 ilde, 3 bin 106 iş yeri için 15 Mart'ta kuraları çekmeye başlıyoruz."

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Tekirdağ, Trabzon, Van TOKİ iş yeri kura çekimi canlı izle 2023 | Tekirdağ, Trabzon, Van TOKİ iş yeri kura sonuçları sorgulama ekranı

TOKİ İŞ YERİ KURALARI NE ZAMAN ÇEKİLECEK?

İlk İş Yerim kuraları, Bakan Kurum'un açıklaması doğrultusunda 15 Mart Çarşamba günü başladı. Öncelikli olarak 12 ilde 3 bin 106 iş yeri için hak sahipleri belirlenecek.

İşte il il TOKİ İş yeri kura çekilişi tarihleri…

Tekirdağ, Trabzon, Van TOKİ iş yeri kura çekimi canlı izle 2023 | Tekirdağ, Trabzon, Van TOKİ iş yeri kura sonuçları sorgulama ekranı

TOKİ İŞ YERİ KURA TAKVİMİ 2023

15 Mart 2023: Aksaray Merkez 220

15 Mart 2023: Konya Meram 308

15 Mart 2023: Isparta Merkez 271

15 Mart 2023: Afyonkarahisar Dinar 55

15 Mart 2023: Afyonkarahisar Şuhut 44

15 Mart 2023: Ankara Gölbaşı 1.100

Tekirdağ, Trabzon, Van TOKİ iş yeri kura çekimi canlı izle 2023 | Tekirdağ, Trabzon, Van TOKİ iş yeri kura sonuçları sorgulama ekranı

15 Mart 2023: Denizli Bozkurt 88

15 Mart 2023: İzmir Torbalı 77

15 Mart 2023: Kastamonu Tosya 81

15 Mart 2023: Konya Çumra 25

15 Mart 2023: Tekirdağ Süleymanpaşa 276

15 Mart 2023: Trabzon Of 286

15 Mart 2023: Van Edremit 275

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